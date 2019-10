Unimed conquista Folha Top of Mind pela 27ª vez

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Pelo 27º ano consecutivo, a Unimed, maior sistema cooperativo de saúde do mundo, é a mais lembrada da categoria "Plano de Saúde", no Prêmio Folha Top of Mind. Considerado o maior estudo de lembrança de marcas da América Latina, a cerimônia de premiação ocorreu nesta terça-feira (29), em São Paulo (SP).

Nesta edição, mais de 30% dos entrevistados, localizados em 197 municípios das cinco regiões do Brasil, elegeram a Unimed como marca de referência nessa categoria, alcançando um índice de 32% de lembrança sobre a concorrência, que recebeu, respectivamente, 7%, 4% e 3%. A Unimed detém 37% do mercado nacional de planos de saúde, sendo a principal marca desse segmento.

"É uma honra receber esse reconhecimento por 27 anos, e podemos atribuí-lo ao fato de a Unimed ser mais do que um plano de saúde. É um sistema cooperativista constituído por médicos para os médicos e para a sociedade, presente em 84% do País, atuando em prol das comunidades nas quais as Unimeds estão inseridas, promovendo ações que incentivam hábitos saudáveis, envoltas pelo nosso Jeito de Cuidar. Além disso, primamos pela excelência no atendimento, investimos fortemente em inovações tecnológicas e em diversos outros recursos que propiciem bem-estar aos nossos 18 milhões de beneficiários", afirma Darival Bringel de Olinda, diretor de Desenvolvimento de Mercado da Unimed do Brasil.

Na ocasião, foram apresentados os vencedores de 64 categorias de produtos e serviços levantados pelo Datafolha com 6.618 brasileiros entrevistados, com idade a partir de 16 anos, entre 30 de julho e 6 de agosto.

Sobre a Unimed – A Unimed possui 52 anos de atuação no mercado de saúde suplementar. A marca nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje é composta por 344 cooperativas médicas, com assistência para cerca de 18 milhões de beneficiários em todo País. Entusiasta do movimento SomosCoop, da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a Unimed conta com mais de 115 mil médicos, 119 hospitais próprios e 2.506 hospitais credenciados, além de pronto-atendimentos, laboratórios e ambulâncias para garantir a qualidade da assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar prestada aos beneficiários das cooperativas. Sua marca é ratificada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) como de alto renome por seu grande nível de conhecimento pelo público, autoridade incontestável e fama que ultrapassa os limites do segmento de saúde.

FONTE Unimed do Brasil

