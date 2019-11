Unión de iconos canadienses: Canopy Growth y Drake lanzan una nueva empresa de bienestar basada en el cannabis

TORONTO y LOS ÁNGELES, 8 de noviembre de 2019 /CNW/ - A Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Sociedad") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) y Aubrey Drake Graham ("Drake") les complace anunciar que han celebrado varios acuerdos para lanzar la empresa More Life Growth CompanyTM, un productor de cannabis con licencia completa con sede en la ciudad natal de Drake, Toronto (Canadá).

"Cuando comenzamos las primeras negociaciones con Drake nos sentimos extremadamente inspirados y alineados con su visión de ofrecerle al mundo los mejores productos de cannabis de su clase", afirmó Mark Zekulin, consejero delegado de Canopy Growth Corporation. "La perspectiva de Drake como líder cultural y empresario, y los extensos conocimientos sobre cannabis de Canopy Growth, harán posible que nuestra empresa les brinde a los mercados internacionales una inigualable experiencia en torno al cannabis".

La ecléctica trayectoria profesional de Drake se desarrolla en un gran abanico de sectores, como la música, la televisión, el cine, la moda, los deportes, el desarrollo de marcas, la curación de contenidos y la estrategia de medios digitales y sociales. Tras lanzar numerosas marcas de éxito en la última década, se encuentra genuinamente posicionado para centrar su capacidad de innovación en el sector del cannabis con fines recreativos.

"La oportunidad de asociarme con una empresa de primer nivel como Canopy Growth a escala mundial es verdaderamente emocionante", compartió Drake, el fundador de la empresa More Life Growth Company. "La idea de poder crear algo especial en un sector que no para de crecer ha resultado ser una fuente de inspiración. Más vida y más bendiciones" (More Life and More Blessing, en inglés).

Enorgulleciéndose de tener sede en la ciudad natal de Toronto de Drake, More LifeTM se centra en el bienestar, el descubrimiento y el crecimiento personal global, y esperar facilitar las conexiones y las experiencias compartidas en todo el mundo.

"En resumidas cuentas, no podríamos estar más entusiasmados con la idea de asociarnos con Drake para llevar su visión de la empresa More Life Growth Company a los mercados internacionales del cannabis", concluyó el Sr. Zekulin. "Prevemos una relación de trabajo larga, exitosa y beneficiosa para ambas partes".

La Sociedad y Drake compartirán más datos sobre el equipo y la visión de More LifeTM en las próximas semanas.

Detalles de la transacción

En relación con el lanzamiento de la marca More Life, una filial que era propiedad integral de Canopy Growth (la empresa "More Life Growth Company"), ha emitido acciones para determinadas entidades controladas por Drake ("Drake"). Tras la emisión de las acciones, Drake posee una participación del 60% en la empresa More Life Growth Company, mientras que la participación de Canopy Growth es del 40%.

La empresa More Life Growth Company es beneficiaria de una entidad que ostenta la licencia de Health Canada para el cultivo, el procesamiento y la venta de cannabis en sus instalaciones de producción de Scarborough (Ontario) (las "Instalaciones de More Life"). Canopy Growth continuará llevando a cabo la totalidad de la gestión corriente y el mantenimiento de las Instalaciones de More Life, además de conservar todos los derechos para distribuir el producto que se cultiva en las Instalaciones de More Life.

Como contraprestación por la emisión de las acciones de la empresa More Life Growth Company, Drake le ha concedido a la empresa More Life Growth Company el derecho de explotar de manera exclusiva determinados elementos de propiedad intelectual y determinadas marcas en relación con el cultivo, la fabricación, la producción, la comercialización y la venta, en Canadá y globalmente, del cannabis y de los productos, los accesorios, la mercancía promocional y la parafernalia que guardan relación con el cannabis. Transcurridos 18 meses, la posibilidad de mantener los derechos ajenos a Canadá depende de que se cumplan determinados criterios de desempeño de la empresa More Life Growth Company. La empresa More Life Growth Company le ha concedido la sublicencia de dichos derechos en Canadá a Canopy Growth a cambio de que la Sociedad realice pagos por la venta de productos More LifeTM, y le ha concedido a Canopy Growth los derechos exclusivos de distribuir los productos More LifeTM en Canadá. Además, Canopy Growth puede ampliar los términos y condiciones de la sublicencia a todas las jurisdicciones internacionales.

Canopy Growth y Drake han formalizado un acuerdo de accionistas, acuerdos de derechos de los inversores, así como otros acuerdos accesorios que rigen el funcionamiento de la empresa More Life Growth Company. En relación con estos acuerdos, Canopy Growth tiene derecho a nombrar a dos consejeros del Consejo de Administración de la empresa More Life Growth Company, así como el derecho de preferente de mantener su participación en la empresa More Life Growth Company.

Asesores

Cassels Brock & Blackwell LLP actuó como asesor legal de Canopy Growth, y Reed Smith LLP actuó como asesor legal de Drake con respecto a la transacción.

¡Por el crecimiento futuro de More Life Growth!

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una empresa diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis líder en el mundo que ofrece diferentes marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, oleoso y de cápsulas blandas, así como de dispositivos médicos a través de Storz & Bickel GMbH & Co. KG, empresa filial de Canopy Growth. Desde la innovación en materia de productos y procesos a la ejecución de mercado, Canopy Growth se guía por la pasión por el liderazgo y por el compromiso de crear una empresa de cannabis de primer nivel, un producto, emplazamiento y país al mismo tiempo. Canopy Growth opera en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales sanitarios, a realizar sólidas investigaciones clínicas, así como a aumentar el conocimiento sobre el cannabis que presenta el público en general, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable de última generación y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una amplia gama de productos de espectro completo utilizando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un dronabinol cannabinoide simple bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth gestiona tiendas minoristas en todo Canadá con sus galardonadas insignias Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis que goza de reconocimiento a nivel mundial y que ha generado una gran base de clientes fieles centrándose en productos de calidad y afianzando relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestra histórica cotización pública en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor de los accionistas mediante el liderazgo se encuentra arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con las principales marcas del sector, lo que incluye, por citar algunas, a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder de las bebidas alcohólicas Constellation Brands, que aparece en la lista Fortune 500. Canopy Growth gestiona once centros de producción de cannabis con licencia con una capacidad de producción que se extiende a lo largo de más de 976.000 metros cuadrados, lo que incluye más de 93.000 metros cuadrados de espacios de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para obtener más información, visite www.canopygrowth.com

Aviso acerca de las declaraciones prospectivas

Esta noticia incluye "declaraciones prospectivas" según lo dispuesto en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, así como "información prospectiva" según lo dispuesto en la legislación canadiense aplicable en materia de valores. A menudo, aunque no siempre, las declaraciones y la información de carácter prospectivo pueden identificarse gracias al uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "tiene intención", "prevé" o "no prevé", o "cree", o variaciones de dichas palabras y frases, o indican que ciertas acciones, acontecimientos o resultados "pueden", "podrían", "es posible" que se produzcan, ocurran o se logren, ya sea hipotéticamente o en el futuro. Las declaraciones y la información de carácter prospectivo entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Canopy Growth o sus filiales difieran significativamente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro que se indique, de manera explícita o implícita, en las declaraciones o la información de carácter prospectivo que contenga esta nota de prensa. Dichas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones relativas a la capacidad de la Sociedad y de la empresa More Life Growth Company de ofrecer productos de cannabis en los mercados internacionales; y los productos que la empresa More Life Growth Company ofrecerá en el mercado para adultos de Canadá. Los riesgos, las incertidumbres y otros factores relacionados con la información prospectiva pueden causar que los acontecimientos, los resultados, el rendimiento, las perspectivas y las oportunidades reales difieran significativamente de lo expresado o lo que queda implícito en dicha información prospectiva, incluida la capacidad de la empresa de ofrecer productos de cannabis en los mercados internacionales; los plazos y la disponibilidad de los productos de la Sociedad en el mercado para adultos de Canadá; las fechas y la realización de una transacción para que la empresa More Life Growth Company cotice en bolsa; los riesgos relativos a la producción, el procesamiento y la venta de cannabis; y los riesgos incluidos en el modelo de información anual de la Sociedad con fecha de 25 de junio de 2019 y presentado ante los organismos reguladores de valores canadienses que se encuentra disponible en el perfil emisor de la Sociedad de SEDAR en www.sedar.com. Aunque la Compañía considera que los supuestos y factores utilizados en la preparación de la información prospectiva o de las declaraciones prospectivas de esta nota de prensa son razonables, no se debería depositar una excesiva confianza en dicha información y no puede garantizarse que dichos acontecimientos se produzcan o que lo hagan en los plazos indicados. La información prospectiva y las declaraciones prospectivas que se incluyen en la presente nota de prensa se han realizado en la fecha de esta nota de prensa y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente la información prospectiva ni las declaraciones prospectivas con el fin de reflejar nueva información, acontecimientos posteriores ni ningún otro dato a menos que lo exija la legislación aplicable en materia de valores.

Contactos:

Melissa Nathan

Hiltzik Strategies

mnathan@hstrategies.com

Caitlin O'Hara

Relaciones con los Medios de Canopy Growth Corporation

Caitlin.Ohara@canopygrowth.com

613-291-3239

Tyler Burns

Vicepresidente de Relaciones con los Inversores de Canopy Growth Corporation

Tyler.Burns@canopygrowth.com

855-558-9333 ext. 122

Related Links

canopygrowth.com



SOURCE Canopy Growth Corporation