UnionPay-acceptatienetwerk breidt uit naar 180 landen en regio's

SHANGHAI, 19 maart 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) heeft vandaag aangekondigd dat, dankzij de sterke vooruitgang in Latijns-Amerika, het UnionPay-acceptatienetwerk nu is uitgebreid tot 180 landen en regio's, waarvan meer dan de helft mobiele betalingen via UnionPay accepteert. Maar liefst 55 miljoen handelaars wereldwijd accepteren UnionPay-kaarten. Volgens een rapport van RBR behoort UnionPay tot een van de meest geaccepteerde kaartmerken ter wereld.

Met zijn uitgebreide netwerk streeft UPI ernaar om meer overzeese inwoners van dienst te zijn, de uitwisseling van China met andere landen te vergemakkelijken en de interne en externe geldstromen te stimuleren. In totaal zijn er meer dan 150 miljoen UnionPay-kaarten uitgegeven in 67 landen en regio's buiten het Chinese vasteland. Intussen neemt UnionPay het voortouw in de ontwikkeling van digitale betalingen in sommige landen en regio's in Azië en rond de Stille Oceaan via de diensten die de onderneming aan lokale consumenten aanbiedt.

Uitbreiding van het wereldwijde acceptatienetwerk, zowel in de breedte als de diepte

'Sinds de COVID-19-uitbraak houdt UPI zich bezig met de ontwikkeling van praktijksituaties voor contactloze transacties. Deze maatregelen zijn bedoeld om tegemoet te komen aan de uiteenlopende betalingsbehoeften van overzeese UnionPay-kaarthouders in deze moeilijke tijden.

Bij drie miljoen handelaars buiten het Chinese vasteland werd vorig jaar de mogelijkheid gecreëerd om UnionPay-kaarten te accepteren, waardoor de dekking in Europa, Noord-Amerika en Azië en de Stille Oceaan steeg tot respectievelijk 70 %, 70 % en 90 %. De UnionPay QR-betaling of mobiele QuickPass worden nu ondersteund door meer dan acht miljoen handelaars in 93 landen en regio's buiten het Chinese vasteland, waaronder meer dan 30 nieuwe markten zoals Brazilië, Hongarije en Tadzjikistan. Het aantal handelaars dat betalingen via de UnionPay QR-code accepteert, is verdubbeld.

UnionPay-kaarten worden nu ondersteund door bijna 22 miljoen onlinehandelaars in meer dan 200 overzeese markten. UnionPay stelt kaarthouders in staat om heel makkelijk van bij hen thuis betalingen te verrichten door verschillende betaaldiensten aan te bieden voor praktijksituaties zoals maaltijdbezorging en betalingen voor onlinecursussen. Het onlinetransactievolume van UPI steeg in 2020 met bijna 15% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Streven naar een internationaler merk

UnionPay heeft de handen in elkaar geslagen met Cebuana Lhuillier Rural Bank, een Filipijnse partner, om tegen eind 2020 zes miljoen debetkaarten uit te geven. Deze samenwerking was vorig jaar het grootste project voor uitgifte van UnionPay-kaarten op de markten van de Nieuwe Zijderoute en toont aan dat UPI zich verder engageert voor bedrijfslokalisatie via nauwe samenwerkingsverbanden met overzeese partners.

Alle projecten voor uitgifte van UnionPay-kaarten zijn zoals gepland uitgevoerd op diverse markten waaronder Rusland, Mongolië en Afrika, met meer dan 20 miljoen uitgegeven kaarten vorig jaar. Met name in de regio Azië en Stille Oceaan is een op de vier nieuwe kaarten van het merk UnionPay. Ondanks de daling van het mondiale aantal luchtvaartpassagiers met twee derde op jaarbasis is het transactievolume van in het buitenland uitgegeven UnionPay-kaarten toegenomen, aangezien de kaarten door lokale kaarthouders worden gebruikt om dagelijkse aankopen te doen. Maar liefst 90 % van de aankopen met UnionPay-kaarten die in de SAR Hongkong, de SAR Macau, Zuid-Korea, Pakistan, Rusland en Centraal-Azië zijn uitgegeven, zijn lokale aankopen.

Volgens Oriental Daily News in Hongkong hebben de mobiele betaalproducten van UnionPay een aanzienlijke groei van het transactievolume laten noteren, ondanks de daling van de consumentenuitgaven in Hongkong en Macau. Zowel het aantal transacties als het transactievolume zijn tijdens de pandemie met bijna 400 % gestegen. In de twee jaar geleden gelanceerde versie van de UnionPay-app voor Hongkong en Macau zijn bijna alle lokale UnionPay-emittenten opgenomen, waardoor UnionPay QR-betalingen in 15 apps van emittenten mogelijk zijn geworden. Met 1,6 miljoen gebruikers in de regio is de UnionPay QR-betaling een van de populairste mobiele betaaldiensten onder de plaatselijke bevolking geworden.

Voor een groeiend aantal overzeese UPI-partners wordt mobiele betaling het middelpunt van de samenwerking. UPI heeft meer dan 90 mobiele betaalproducten gelanceerd in Hongkong, Macau en andere locaties buiten het Chinese vasteland. Zo zijn er onder andere de UnionPay-app, mobiele betaalproducten (of OEM Pay) en digitale portemonnees die met een QR-code werken. Het totale aantal nieuwe gebruikers bedroeg vorig jaar bijna vijf miljoen. Mobiele betaalproducten worden gebruikt voor een op vijf transacties die met in het buitenland uitgegeven UnionPay-kaarten worden verricht.

De voorbije jaren heeft UPI zijn digitale betalingsmogelijkheden verbeterd en meer dan 20 platforms voor digitale betalingsdiensten gelanceerd, waarbij het zijn partners technische ondersteuning voor het hele proces biedt bij het uitvoeren van UnionPay-activiteiten. Dergelijke platforms hebben met name geleid tot een efficiëntere uitrol van mobiele betaaldiensten.

