UnionPay, désormais accepté par plus de 28 millions de commerçants hors Chine continentale, annonce un programme de remise en espèces

SHANGHAI, 20 septembre 2019 /PRNewswire/ -- UnionPay International (« UPI »), le fournisseur leader mondial des paiements, a annoncé récemment que le nombre de commerçants en dehors de la Chine continentale acceptant les services UnionPay avait dépassé les 28 millions, avec une augmentation de deux millions rien que pour les six premiers mois de l'année. UPI a également étendu son programme de remise avec aujourd'hui huit des principales banques commerciales chinoises qui émettent des cartes de remises en espèces UnionPay. Ces 28 millions de commerçants étrangers sont concernés par les remises ainsi que par d'autres programmes promotionnels offerts par UPI.

Selon des statistiques de l'administration nationale chinoise du tourisme, le nombre de touristes se rendant à l'étranger à l'occasion de la fête nationale chinoise devrait de nouveau battre des records. En s'associant avec différentes institutions, UPI a présenté plusieurs promotions pour que les titulaires de cartes puissent faire des économies lorsqu'ils voyagent à l'étranger. Ces promotions comprennent entre autres des remises en espèces, des réductions chez des commerçants et des « enveloppes rouges » numériques sur l'application mobile UnionPay, ainsi qu'une offre spéciale pour une remise de 30 % réservée aux titulaires de carte UnionPay dans 80 destinations touristiques de par le monde.

L'acceptation d'UnionPay atteint aujourd'hui 174 pays et régions. Dans les régions Asie-Pacifique et Europe, le paiement UnionPay est disponible chez environ 90 % des commerçants tandis que 80 % des commerces aux États-Unis acceptent les paiement par cartes de crédit UnionPay. Les statistiques d'UPI montrent également un taux d'acceptation croissant dans des destinations touristiques émergentes telles que la Russie, où tout le pays acceptera les paiements UnionPay d'ici la fin de l'année, l'Afrique, où 50 pays et régions acceptent les paiements UnionPay, et l'Inde, où l'acceptation a augmenté pour atteindre 700 000 commerçants au premier semestre 2019.

En juillet, UnionPay a présenté son premier programme de remises transfrontalier, avec huit banques commerciales en Chine qui ont lancé successivement des cartes de crédit avec des remises, notamment la Bank of China et l'Industrial and Commercial Bank of China. Les titulaires de cartes effectuant des achats auprès de commerçants étrangers ou en ligne acceptant les services UnionPay profitent d'une remise d'1 % sur chaque achat, avec un maximum de 1 000 yuans par mois. Les remises sont disponibles parallèlement à d'autres avantages promotionnels.

UPI a lancé des avantages promotionnels largement accessibles pour la prochaine « semaine d'or ». Outre les remises en liquide, les titulaires de carte de 10 banques spécifiques reçoivent une remise supplémentaire allant jusqu'à 20 % en faisant des achats à l'étranger avec leur carte de crédit UnionPay.

De plus, la promotion d'UnionPay pour la fête nationale couvre tous les aspects d'un voyage à l'étranger, du transport jusqu'aux visites. La promotion est disponible pour réserver un hôtel sur agoda.com et Travelzoo, louer une voiture chez Hertz dans plusieurs pays asiatiques et même visiter des musées aux États-Unis, comme le Guggenheim. Elle couvre également les achats dans quelque 300 centres commerciaux de renom comme les Galleries Lafayette et King Power Duty Free en Thaïlande, où les titulaires de carte UnionPay reçoivent un rabais allant jusqu'à 16 000 bahts lorsque le montant des achats atteint un certain seuil.

Des promotions sont également disponibles pour les utilisateurs de l'application mobile UnionPay. Selon les statistiques d'UPI, le nombre total d'utilisateurs de l'application UnionPay a dépassé les 200 millions, et plus de 3 millions de commerçants dans 46 pays et régions acceptent les services de paiement mobile UnionPay, dont les paiements par code QR et par NFC. Pendant la semaine d'or, les utilisateurs de l'application reçoivent des « enveloppes rouges » virtuelles contenant des remises en liquide après des achats avec des cartes UnionPay ou l'application UnionPay dans plus de 5 000 commerces aux États-Unis, en Australie et en Asie.

À propos d'UnionPay International

UnionPay International (UPI) est une filiale de China UnionPay centrée sur la croissance et le soutien de l'activité globale d'UnionPay. En partenariat avec plus de 2 000 institutions dans le monde, UnionPay International a permis que les cartes soient acceptées dans 174 pays et régions et soient émises dans 56 pays et régions. UnionPay International fournit des services de paiement transfrontaliers de haute qualité, sûrs et abordables à la plus grande base mondiale de titulaires de cartes ; l'entreprise assure des services locaux pratiques à un nombre croissant de titulaires de cartes UnionPay et de commerçants dans le monde.

