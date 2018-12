UnionPay fornece ofertas a comerciantes em mais de 70 centros comerciais fora da China Continental

XANGAI, 28 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- Com o feriado do Ano Novo à vista, muitas pessoas estão se preparando para viajar. Mais de 26 milhões de comerciantes fora da China Continental já aceitam os cartões UnionPay e, no próximo mês, mais de 70 centros comerciais populares terão ofertas especiais para os portadores do cartão UnionPay.

UnionPay oferece experiências de pagamento crescentemente atraentes aos portadores globais de seu cartão

Até agora, a base de aceitação do UnionPay se expandiu para 171 países e regiões, cobrindo quase todos os destinos populares de viagem. Desde o começo deste ano, a cobertura de aceitação do UnionPay em muitos destinos turísticos emergentes continua a crescer. Por exemplo, no Sul da Ásia, a UnionPay International fez parceria com a National Payments Corporation da Índia, para que os cartões UnionPay sejam usados em todos os caixas eletrônicos locais e aceitos pela metade dos comerciantes do país. No Oriente Médio, o UnionPay atingiu uma cobertura de aceitação de 90% na Turquia. O UnionPay também atingiu um nível de aceitação de quase 100% na África do Sul e no Quênia, com a colaboração de várias agências locais. Em Portugal, o UnionPay é aceito em todos os caixas eletrônicos e por cerca de 80% dos comerciantes.

Para melhor servir os viajantes autônomos e independentes, a UnionPay International continua a aumentar os tipos de empresas que aceitam o UnionPay, focando-se particularmente em hotéis e transportes. Até agora, o UnionPay é aceito em muitos dos principais hotéis do mundo, incluindo o Mandarin Oriental, o Peninsula, o Shangri-La e o Hilton. A UnionPay International também acertou a colaboração com as principais locadoras de carros do mundo, como a Hertz, a Avis, a Europcar, a Enterprise e a Sixt.

As ofertas do UnionPay já estão disponíveis em mais de 70 centros comerciais no mundo

No CBD de Auckland, os cartões UnionPay são aceitos em quase todos os shopping centers, restaurantes e cinemas. Empresas populares como a The Loop Duty Free Shop e o Live Fish Restaurant também oferecem descontos especiais aos portadores do cartão UnionPay.

A aceitação do UnionPay excedeu 90% em centros comerciais populares, tais como o CBD de Auckland. O logo do UnionPay pode ser encontrado facilmente nesses centros e muitos comerciantes fornecem serviços de caixa em chinês. Com base em sua crescente aceitação, o UnionPay está oferecendo até 30% de desconto em comércios de alta qualidade, em 76 centros comerciais importantes, em mais de 30 países e regiões. Esses centros comerciais se localizam em Hong Kong, Macau, Japão, Sudeste Asiático, Europa e EUA.

Com o serviço de pagamento móvel do UnionPay aceito em 43 países e regiões, o UnionPay também está fazendo ofertas especiais aos portadores do cartão que utilizam seus produtos de pagamento móvel. Cerca de 3.000 empresas comerciais em Hong Kong, Macau, Taiwan, Cingapura, Austrália e Europa oferecem descontos instantâneos a clientes que usam o serviço de pagamento móvel sem contato do UnionPay, o QuickPass, para fazer pagamentos. Também há descontos de 20% para os clientes que utilizam, para pagar suas contas, a solução da UnionPay de pagamento por código QR, o aplicativo do UnionPay, em Hong Kong.

FONTE UnionPay International

