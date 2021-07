UnionPay-IATA-Partnerschaft ermöglicht Kartenbenutzern einen breiteren Zugang zum Online-Kauf von Tickets

SHANGHAI, 22. Juli 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) gab heute die Zusammenarbeit mit der International Air Transport Association (IATA) bekannt, um mehrere UnionPay-Zahlungsprodukte auf dem IATA Financial Gateway (IFG) einzuführen. UnionPay-Karteninhaber können nun über alle Vertriebskanäle der Fluggesellschaften, einschließlich Reisebüros und mobile Apps internationaler Fluggesellschaften, die UnionPay-Produkte akzeptieren, einfach Reservierungen vornehmen.

Als eine der wichtigsten Organisationen in der Luftfahrtindustrie vertritt die IATA über 290 Mitgliedsgesellschaften, die 82 % des weltweiten Luftverkehrs abdecken. Derzeit unterstützen fast 90 internationale Fluggesellschaften wie Emirates, Singapore Airlines und Air France UnionPay-Karten. Durch die globale Zugänglichkeit der IFG soll diese Kooperation die Online-Zahlungsdienste von UnionPay auf weitere regionale Fluggesellschaften ausweiten und Vielreisenden außerhalb Festlandchinas die Geschäftsreisen vor Ort erleichtern.

Larry Wang, Vizepräsident von UnionPay International, sagte: „UPI optimiert weiterhin das Kartennutzungserlebnis in der gesamten Airline-Branche, um Karteninhabern sicherere und bequemere Online-Ticketbuchungsdienste zu bieten, und unsere Kooperation mit dem IATA Financial Gateway positioniert UnionPay-Karten besser für den Kauf von Flugtickets. Letztendlich bietet mehr Akzeptanz in verschiedenen Bereichen ein besseres Erlebnis für unsere Karteninhaber im In- und Ausland."

„IFG bietet Fluggesellschaften und Reiseanbietern eine kosteneffiziente Lösung zur Optimierung ihrer verschiedenen Verkaufszahlungsprozesse. Wir freuen uns sehr, die Zahlungsprodukte von UnionPay International in der IFG willkommen zu heißen, die den Karteninhabern von UnionPay mehr Zahlungsoptionen bieten", sagte Muhammad Albakri, IATAs leitender Vizepräsident für Finanzabwicklung und Vertriebsdienste.

Die IATA hat UnionPay Online-Zahlungsprodukte in das IFG integriert. Alle Fluggesellschaften können die UnionPay-Akzeptanz für verschiedene Online-Verkaufskanäle einfach über einen API-Aufruf ohne zusätzliche Änderungen am System aktivieren. Die beiden Parteien werden zusammenarbeiten, um Fluggesellschaften dabei zu unterstützen, UnionPay an allen Berührungspunkten der Passagierreise zu ermöglichen. Dies wird auch die Akzeptanz von UnionPay-Karten in mehr Ticketing-Zentren der Fluggesellschaften und in anderen Offline-Anwendungsfällen weiter erhöhen.

In den letzten Jahren hat UPI mit globalen Akquisiteuren und großen Gateways zusammengearbeitet, um die Optimierung der Online-Kartenakzeptanz voranzutreiben. Derzeit ist UnionPay Online-Zahlung für mehr als 22 Millionen Händler in über 200 Ländern und Regionen aktiviert. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres wurden mehr als 3.000 neue große Online-Händler in die Lage versetzt, UnionPay-Karten zu akzeptieren. Beliebte Online-Reisebüros wie Agoda und Booking.com unterstützen nun UnionPay Online-Zahlungen, ebenso wie zehn bekannte Hotelgruppen, darunter Peninsula, Mandarin Oriental und Four Seasons.

Informationen zu IATA

Die International Air Transport Association (IATA) ist der Handelsverband für die Fluggesellschaften der Welt und vertritt rund 290 Fluggesellschaften oder 82 % des gesamten Luftverkehrs. Die IATA unterstützt viele Bereiche der Luftfahrtaktivitäten und hilft bei der Formulierung der Industriepolitik zu kritischen Luftfahrtfragen. Besuchen Sie www.iata.org für weitere Informationen.

Informationen zu UnionPay International

UnionPay International (UPI) konzentriert sich auf das Wachstum und die Unterstützung des weltweiten Geschäfts von UnionPay. In Partnerschaft mit mehr als 2400 Institutionen weltweit hat UnionPay International die Kartenakzeptanz in 180 Ländern und Regionen und die Ausgabe in 70 Ländern und Regionen ermöglicht.

Related Links

www.unionpayintl.com



SOURCE UnionPay International