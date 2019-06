UnionPay International ajoute de nouvelles solutions de paiement mobile à une plateforme open Source

La solution de portefeuille UPI sera ouverte aux institutions partenaires, aux commerçants et aux développeurs, à travers la plateforme pour développeurs UPI.

SHANGHAI, 14 juin 2019 /PRNewswire/ -- UnionPay International (« UPI »), le principal fournisseur au monde de services de paiement, a annoncé ce jour la mise en place de la solution de portefeuille UPI à travers sa plateforme ouverte, UPI Developer.

En se connectant à la plateforme, institutions et développeurs indépendants peuvent accéder à la solution de paiement mobile d'UPI pour créer leurs propres portefeuilles numériques ou bien enrichir les fonctions de paiement mobile et les cas d'utilisation des services de portefeuille numérique existants. Les services de paiement mobiles s'intégreront de façon homogène avec les cartes UnionPay, apportant ainsi aux organisations plus d'occasions de développer et d'harmoniser les services de paiement mobiles pour les centaines de millions de titulaires de cartes UnionPay à travers le monde.

UnionPay International continue de promouvoir l'innovation et les mises à jour de ses capacités en matière de services numériques

Pour faire face à l'évolution rapide des habitudes de paiement des consommateurs à travers le monde, UPI a dévoilé UPI Developer au mois de janvier 2019 et a jusqu'à présent lancé 17 progiciels d'interface de programmation (API), accessibles par le biais de la plateforme. Celle-ci a été conçue de manière à fournir un meilleur accès aux paiements par UnionPay ainsi que des solutions de données pour accélérer la pénétration de sa technologie de paiement mobile.

Depuis son lancement, UPI Developer a été consulté des dizaines de milliers de fois ; il relie actuellement plus de 100 institutions partenaires étrangères, ainsi que des développeurs indépendants, à la gamme innovante de produits et services transfrontaliers de paiement mobile d'UPI.

« UnionPay International met à jour de manière continue ses programmes d'assistance technique, en fonction des habitudes mondiales de consommation et des tendances en matière de paiement mobile, dans le but d'offrir une gamme complète de services de paiement numérique », a déclaré M. Cai Jianbo, PDG d'UnionPay International.

Grâce aux technologies de paiement mobile les plus récentes, UPI a construit un écosystème solide et intégré qui vient en complément des méthodes traditionnelles de paiement hors ligne et d'assistance technique, afin d'aider les institutions partenaires et les commerçants à travers le monde.

« Le lancement d'UPI Developer nous a permis de répondre à une demande internationale croissante d'accès aux services de paiement UnionPay, dans différents cas d'utilisation », a dit M. Cai. « En fournissant aux institutions et développeurs partenaires un accès à la demande à nos produits et services, nous serons à même d'accélérer fortement notre technologie de portefeuille numérique et offrirons encore plus de solutions de paiement mobile aux titulaires de cartes à l'international. »

L'intégration de la solution de portefeuille avec UPI Developer aidera les institutions et UnionPay à maintenir une croissance commune par le biais de la coopération. Avec le guide des programmes de la plateforme prévue pour les développeurs, ceux-ci ont accès à plusieurs API leur permettant de créer une solution de portefeuille numérique à moindre coût et de réduire les délais de mise sur le marché.

Les institutions financières et les commerçants privilégient les solutions de portefeuille numérique

Le rapport récent de Global Mobile Payment Industry (Industrie mondiale du paiement mobile) publié par Global System for Mobile Communications (Système mondial de communications mobiles) a révélé que les paiements mobiles comptent plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde. Les organisations se doivent de développer rapidement leurs services de paiement mobile afin de répondre aux nouveaux comportements de paiement des consommateurs ; la solution de portefeuille UPI sera donc un outil essentiel pour les aider à conserver un avantage concurrentiel.

Le but du lancement de la solution de portefeuille UPI est d'offrir une gamme complète de ressources, destinées à s'adapter à l'évolution du paysage technologique et à offrir un meilleur soutien aux commerçants et aux institutions. La solution de portefeuille numérique d'UPI est un service unique qui comprend l'accès à l'intégralité du réseau d'acceptation mondial d'UnionPay, ainsi qu'un grand nombre de fonctions de paiement mobile UnionPay, de technologies de liaison de cartes et de gestion de comptes.

Plus de 17 institutions, dans 11 régions différentes, parmi lesquelles Hong Kong, Macao, le Sud-Est asiatique et le Moyen-Orient, ont adopté la solution internationale de portefeuille d'UnionPay afin de compléter ou mettre à niveau leurs produits de portefeuille mobile et d'adapter les services de paiement mobile afin de répondre aux besoins des titulaires de carte.

Faisant figure d'exemple d'une intégration réussie, Bank of China Hong Kong (BOC Hong Kong) a associé les services de paiement mobile et les API de paiement par code QR de la plateforme Developer d'UnionPay dans leur portefeuille numérique, BOC Pay. Ainsi, BOC HK permet aux utilisateurs de BOC Pay de profiter des mêmes services de paiement par code QR que les utilisateurs de l'application UnionPay, afin d'effectuer des paiements par code QR chez plus de 10 millions de commerçants dans 30 pays et régions.

SOURCE UnionPay International