UnionPay International alcanzó un acuerdo de cooperación en lo que refiere a emisión de tarjetas con las principales instituciones de Asia Pacífico

SHANGHÁI, 5 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- El 5 de diciembre, UnionPay International y 8 importantes instituciones de 5 países y regiones de Asia Pacífico celebraron en Shanghái la firma de un acuerdo colectivo de emisión de tarjetas y lanzamiento de negocios, durante una reunión conjunta de sus Consejos Regionales Miembros del Noreste de Asia, Sudeste de Asia y Pacífico Sur. Shao Fuqjun -presidente del directorio de China UnionPay- y Cai Jianbo -presidente de UnionPay International- asistieron a la ceremonia y Li Xiaofeng -director ejecutivo de UnionPay International- firmó acuerdos con los directivos de las instituciones asociadas.

Las instituciones asociadas en cuestión incluyen a BOC Credit Card (International) Limited, la sucursal Macao del Bank of China, PAObank, Bangkok Bank, KBank, Trade and Development Bank of Mongolia, Wooricard de Corea del Sur y otras. Las asociaciones abarcan la emisión de múltiples productos de tarjetas físicas, tarjetas digitales y promoción de productos de tarjetas, haciendo hincapié en los avances más recientes en lo que refiere a la localización de los negocios de UnionPay en Asia Pacífico.

La localización del negocio de UnionPay International está ingresando en una nueva etapa, bajo la cual se ha emitido un total de alrededor de 130 millones de tarjetas UnionPay en 57 países y regiones fuera de China continental, aprovechando la red de aceptación que cubre a 177 países y regiones. Desde este año, la cantidad de transacciones realizadas con estas tarjetas UnionPay ha aumentado en alrededor de un 40%, al mismo tiempo que son ampliamente utilizadas en China continental. El año pasado se emitieron alrededor de 18 millones de tarjetas UnionPay en la región Asia Pacífico, la principal zona en que se emitieron dichas tarjetas, lo cual representa alrededor del 30% del total de nuevas tarjetas bancarias emitidas en 2018 en la región.

Shao Fuqjun señaló en su saludo, "con el rápido desarrollo de las tecnologías financieras, el sector de los pagos globales está experimentando cambios fundamentales: se está volviendo más y más conveniente, abierto y ordenado". Los Consejos Miembros de UnionPay International constituyen una importante plataforma para que UPI se comunique con sus miembros. UnionPay también espera que los Consejos sean una plataforma para una colaboración más estrecha en las áreas de desarrollo de sistemas, estándares técnicos, aceptación y emisión, pagos móviles, servicios de soporte y digitalización de pagos entre los protagonistas del sector. UnionPay está deseoso de aprovechar las oportunidades junto con sus asociados, de modo de proporcionar mejores servicios de pago a los clientes.

Según lo estipulado en los acuerdos que se firmaron en este evento, BOC Credit Card (International) Limited emitirá tarjetas de crédito UnionPay cuyos titulares podrán disfrutar de los servicios de pagos móviles de UnionPay; la sucursal Macao del Bank of China realizará actividades de promoción de productos de tarjetas UnionPay para atraer a los titulares de tarjetas UnionPay a utilizarlas en sus compras y el PAObank será el primer banco virtual que en cooperación con UnionPay International emitirá tarjetas de débito virtuales UnionPay para los consumidores de Hong Kong. Asimismo, el Bangkok Bank -el mayor banco comercial de Tailandia- emitirá en dicho país tarjetas de débito de doble etiqueta TPN-UnionPay a gran escala, mientras que el KBank –el segundo mayor banco de Tailandia- emitirá tarjetas de crédito UnionPay, en lo que será la primera emisión a gran escala de tarjetas de crédito UnionPay en Tailandia.

En la ceremonia, el Trade and Development Bank of Mongolia emitió por primera vez en Mongolia la tarjeta de crédito UnionPay Diamante, mientras que por su parte Wooricard de Corea del Sur emitía las tarjetas de débito K-CHECK UnionPay, en lo que constituyó el primer producto de tarjeta local de UnionPay emitido específicamente para extranjeros en Corea del Sur.

La tarjeta UnionPay es una de las principales opciones de pago para los consumidores de muchos países y regiones fuera de China continental. Entre los mercados mencionados, UnionPay es el mayor esquema de tarjetas en términos de emisión en Mongolia; las tarjetas de UnionPay han sido emitidas en los 10 estados miembros de la ASEAN; UnionPay representa más del 90% de las tarjetas de débito en circulación en Hong Kong y del 50% de las tarjetas de crédito locales recientemente emitidas; en Macao, el 95% de las tarjetas de débito en circulación son tarjetas UnionPay y, en términos de cantidad de tarjetas emitidas, en Corea del Sur un promedio de 4 de cada 5 personas posee una tarjeta UnionPay.

En los últimos años, UnionPay International ha establecido Consejos Regionales Miembros en regiones claves, apuntando a desarrollar plataformas abiertas para la cooperación entre los miembros. A esta reunión conjunta de Consejos Regionales, asistieron representantes de más de 49 miembros provenientes de 19 mercados, incluidos Hong Kong, Macao, Taiwán, Singapur, Tailandia, Nepal, Australia y otros.

