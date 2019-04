UnionPay International apresenta descontos sem precedentes para seus usuários de pagamento móvel durante feriado May Day

XANGAI, 30 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Com a aproximação do primeiro feriado May Day de quatro dias da China, seu mercado de turismo ao exterior continua aquecendo. De acordo com as estatísticas, das diversas OTAs (agências de viagem on-line) na China, cerca de 60% dos turistas chineses vão viajar para o exterior durante o feriado, e seus destinos estão cada vez mais diversificados.

Até o momento, os turistas podem usar cartões UnionPay convenientemente em 174 países e regiões. E desde o começo deste ano, está cada vez mais fácil usar os cartões UnionPay na Europa, África e sul da Ásia. Recentemente, a UnionPay International fez parceria com dezenas de milhares de comerciantes de renome em 40 países e regiões de fora da China continental a fim de prover descontos especiais de até 20% para os titulares de cartões UnionPay. Dentre esses comerciantes, mais de 10.000 proporcionarão descontos para os clientes que paguem com os produtos de pagamento móvel UnionPay.

A UnionPay continua aprimorando sua capacidade de serviço

Até o momento, o pagamento via UnionPay está disponível em mais de 26 milhões de comerciantes de fora da China continental, cobrindo quase todos os destinos turísticos conhecidos. E os cartões UnionPay são aceitos em um número cada vez maior de setores. Na Europa, por exemplo, mais de 90% dos países e regiões já aceitam cartões UnionPay. No primeiro trimestre de 2019, muitos comerciantes do setor de alimentos e bebidas, hotéis e supermercados nos países bálticos, a saber, Estônia, Letônia e Lituânia, começaram a aceitar os cartões UnionPay; que impulsionarão para 50% a taxa de aceitação geral da UnionPay nesses países. No norte ad Europa, a UnionPay atingiu recentemente 100% de aceitação na Dinamarca, enquanto na Suécia e Finlândia, metade dos comerciantes locais aceita cartões UnionPay.

Com o número de usuário do app da UnionPay excedente 150 milhões, um número cada vez maior de comerciantes de fora da China continental está aceitando o app para atrair turistas chineses. Até então, os usuários do app da UnionPay podem desfrutar de serviços de pagamento móvel oferecidos pela UnionPay, incluindo pagamento via código QR e pagamento sem contato, em 46 países e regiões de fora da China continental. O pagamento via código QR da UnionPay está disponível em mais de 200.000 comerciantes de fora da China continental. Somente em Hong Kong e em Macau, há mais de 5.000 comerciantes, incluindo o Rosedale Hotel e o Metropark Hotel, que têm apoiado esse serviço desde este ano. Atualmente, há mais de 14.000 comerciantes em Hong Kong e Macau aceitando o pagamento via código QR da UnionPay.

Descontos especiais para usuários de pagamento móvel da UnionPay estão disponíveis em mais comerciantes

Durante esse feriado May Day, os comerciantes que proporcionam descontos especiais para os titulares de cartão da UnionPay incluem aeroportos internacionais, shopping centers, lojas de departamentos de referência, restaurantes famosos, empresas de aluguel de carros, hotéis, bem como atrações turísticas famosas. Dentre eles, o setor aeroportuário é crucial, e é onde a UnionPay está proporcionando descontos especiais.

Durante o feriado, um total de 100 aeroportos principais dentro e fora da China vão proporcionar descontos especiais para os titulares de cartão da UnionPay, com 14 aeroportos internacionais na República Tcheca, África do Sul e Índia participando pela primeira vez, este ano. Além dos descontos disponíveis em lojas com isenção de impostos, os titulares de cartão da UnionPay também podem desfrutar de diversos privilégios nesses aeroportos, tais como reserva de vans a um melhor preço nos aeroportos de Nova York e São Francisco, aluguem de WIFI no aeroporto de Kuala Lumpur e entrada à sala VIP no aeroporto de Moscou.

Vale salientar que cada vez mais diferentes tipos de comerciantes estão oferecendo descontos para os clientes que pagamento com produtos de pagamento móvel da UnionPay. Esses comerciantes estão localizados principalmente em Hong Kong, Macau, Taiwan, sul do Pacífico, Coreia do Sul, sudeste da Ásia e Rússia. E os descontos para pagamento via código QR da UnionPay estão disponíveis em grandes lojas com isenção de impostos e lojas de referência pela primeira vez. Na Shila Duty-free na Coreia do Sul e na Thomas Sabo em Cingapura, por exemplo, há descontos disponíveis para os usuários do app da UnionPay que pagam por uma certa quando escanearem o código QR da UnionPay.

Os clientes que pagam com pagamento móvel sem contato da UnionPay também podem desfrutar de descontos em setores de trânsito e lojas de conveniência. Por exemplo, os turistas podem desfrutar de descontos ao usarem o QuickPass móvel da UnionPay para tomarem o Moscow Aeroexpress e o Kaohsiung MRT. Descontos instantâneos para pagamentos sem contato da UnionPay também estão disponíveis em supermercados Woolworths na Austrália e CR Vanguard em Hong Kong.

FONTE UnionPay International

