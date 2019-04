UnionPay International biedt ongekende aanbiedingen voor zijn mobiele betalingsgebruikers tijdens de May Day-vakantiedagen

SHANGHAI, 30 april 2019 /PRNewswire/ -- De uitgaande toeristische markt in China blijft zich uitbreiden en met name tijdens de aankomende vier dagen durende feestdagen in mei, die voor het eerst in China gevierd zal worden. Volgens de statistieken van verschillende OTA's in China, zal ongeveer 60% van alle Chinese toeristen gedurende de vakantiedagen naar het buitenland afreizen, en hun bestemmingen worden steeds afwisselender.

Tot nu toe hebben toeristen hun UnionPay-kaarten gemakkelijk in 174 landen en regio's kunnen gebruiken. En sinds het begin van dit jaar is het nog eenvoudiger geworden om UnionPay-kaarten in Europa, Afrika, en Zuid-Azië te gebruiken. Onlangs is UnionPay International gaan samenwerken met tienduizenden bekende handelaren in 40 landen en regio's buiten het vasteland van China om UnionPay-kaarthouders een speciale korting van maximaal 20% te bieden. Meer dan 10.000 van deze deelnemende handelaren zullen korting geven aan klanten die betalen via een van UnionPay's mobiele betaalproducten.

UnionPay blijft zijn servicecapaciteit verbeteren.

Tot op heden is het betalen met UnionPay mogelijk bij meer dan 26 miljoen handelaren buiten het vasteland van China, waarbij bijna alle populaire toeristische bestemmingen gedekt worden. UnionPay-kaarten worden steeds vaker in een toenemend aantal sectoren geaccepteerd. In Europa bijvoorbeeld worden de UnionPay-kaarten al in meer dan 90% van de landen en regio's geaccepteerd. In het eerste kwartaal van 2019 is een groot aantal handelaren in de F&B-, hotel- en supermarkt-sector in de Baltische staten, waaronder Estland, Letland en Litouwen, begonnen met het accepteren van de UnionPay-kaarten; wat de algemene acceptatiegraad van UnionPay in deze landen tot 50% zal verhogen. In Denemarken heeft UnionPay onlangs een acceptatiegraat van 100% bereikt, terwijl in Zweden en Finland meer dan de helft van de plaatselijke handelaren de UnionPay-kaart accepteert.

Nu het aantal gebruikers van de UnionPay-app meer dan 150 miljoen bedraagt, accepteert een toenemend aantal handelaren buiten het vasteland van China de app om Chinese toeristen aan te trekken. Tot op heden hebben gebruikers van de UnionPay-app in 46 landen en regio's buiten het vasteland van China kunnen genieten van mobiele betalingsdiensten, aangeboden door UnionPay, waaronder betalingen verricht via QR-codes en contactloos betalen. Betalingen via UnionPay QR-codes is beschikbaar bij meer dan 200.000 handelaren buiten het vasteland van China. Alleen al in Hongkong en Macau zijn er dit jaar een extra 5000 handelaren bijgekomen die deze service aanbieden, waaronder het Rosedale Hotel en het Metropark Hotel. Momenteel zijn er meer dan 14.000 handelaren in Hongkong en Macau die betaling via de UnionPay QR-code accepteren.

Speciale kortingen voor gebruikers van de UnionPay mobiele betalingsdienst worden steeds vaker aangeboden.

Handelaren die tijdens deze May Day-vakantiedagen speciale aanbiedingen voor UnionPay-kaarthouders aanbieden, zijn o.a. internationale luchthavens, winkelcentra, bekende warenhuizen, bekende restaurants, autoverhuurbedrijven, hotels, en populaire toeristische attracties. De luchthavensector is een cruciale sector waar UnionPay speciale aanbiedingen aanbiedt.

Tijdens de vakantiedagen zullen 100 belangrijke luchthavens in en buiten China speciale aanbiedingen geven aan UnionPay-kaarthouders, en 14 internationale luchthavens in de Tsjechische Republiek, Zuid-Afrika en India zullen dit jaar voor het eerst deelnemen. Naast de kortingen die reeds in de dutyfree shops beschikbaar zijn, kunnen UnionPay-kaarthouders ook genieten van een verscheidenheid aan privileges op deze luchthavens, zoals het boeken van shuttlebussen tegen een betere prijs in de luchthavens van New York en San Francisco, het huren van wifi in Kuala Lumpur Airport, en het toegang verkrijgen tot de VIP lounge in de luchthaven van Moskou.

Het is de moeite waard om op te merken dat een stijgend aantal handelaren uit verschillende sectoren aanbiedingen doen aan klanten die met de mobiele betalingsproducten van UnionPay betalen. Deze handelaren bevinden zich voornamelijk in Hongkong, Macau, Taiwan, de Zuid-Pacifische regio, Zuid-Korea, Zuidoost-Azië en Rusland. De kortingen voor betalingen gemaakt via de UnionPay QR-codes zijn voor het eerst beschikbaar in grote dutyfree shops en merkwinkels. Bij Shila Dutyfree in Zuid-Korea en Thomas Sabo in Singapore zijn bijvoorbeeld kortingen beschikbaar voor gebruikers van de UnionPay-app wanneer zij een bepaald bedrag betalen door het scannen van de UnionPay QR-code.

Klanten die betalen via het UnionPay mobiele contactloze betalingssysteem kunnen ook genieten van aanbiedingen op het gebied van transitdiensten en supermarkten. Toeristen kunnen bijvoorbeeld genieten van kortingen wanneer zij de mobiele UnionPay QuickPass gebruiken om te reizen met de Aeroexpress in Moskou of de Kaohsiung MRT in Taiwan. Onmiddellijke korting voor UnionPay contactloze betalingen is beschikbaar in de supermarkten van Woolworths in Australië en CR Vanguard in Hongkong.

SOURCE UnionPay International