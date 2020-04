UnionPay International lança sua plataforma de conteúdo e serviços para construir o ecossistema digital "Pay+"

XANGAI, 22 de abril 2020 /PRNewswire/ -- A UnionPay International (UPI) lançou uma nova Plataforma de Conteúdo e de Serviços (Content & Service Platform – UCSP, em inglês), estabelecendo um ecossistema digital "Pay+" em parceria com instituições financeiras globais e provedores de serviços do setor.

A plataforma oferece serviços de valor agregado para melhorar a experiência de usuário para carteiras digitais desenvolvidas ou atualizadas para os padrões da UnionPay, permitindo que instituições de fora da China continental forneçam pagamentos instantâneos para serviços públicos, transporte, estilo de vida e entretenimento.

Desde o surgimento da COVID-19, serviços de pagamentos digitais desempenharam um papel essencial na diminuição da expansão do vírus, reduzindo o risco da transmissão pessoa a pessoa. Para reforçar isto, a UPI apressou o lançamento de sua Plataforma de Conteúdo e de Serviços para proporcionar uma solução de pagamentos sem dinheiro em espécie mais rápida, segura e conveniente para 62 carteiras digitais desenvolvidas ou atualizadas para os padrões da UnionPay em 13 países e territórios.

A Plataforma de Conteúdo e de Serviços da UPI visa oferecer uma abrangente linha de recursos técnicos para o cenário de estilo de vida e de pagamentos móveis em evolução – fora da China continental. Disponibilizando mais serviços de valor agregado, a plataforma vai servir como uma ferramenta essencial para que carteiras digitais mantenham suas vantagens competitivas e provedores de serviço do setor possam ampliar seus canais de distribuição para aumentar o tráfego de usuário. Enquanto isso, usuários globais podem perfeitamente acessar serviços múltiplos através de um único aplicativo móvel.

Até o momento, serviços fornecidos por centenas de comerciantes e provedores de serviços em serviços públicos, solicitações de táxis e reservas de voos e hotéis estão globalmente acessíveis através da plataforma. Uma vez conectados, estes serviços estarão disponíveis em até duas semanas.

Com o inovador modelo de colaboração a postos, a UPI impulsiona eficiência para desenvolvedores de carteiras, comerciantes e provedores de serviços do setor. A UPI escolhe parceiros das subdivisões do setor para estabelecer um "pool de serviços", em que desenvolvedores de carteiras digitais podem escolher comerciantes interessados para conectar ao sistema, através de um aplicativo integrado de programação de interface (API), simplificando o processo enquanto significativamente reduz os requisitos técnicos. Em Hong Kong, o aplicativo "UnionPay" é o primeiro aplicativo móvel a lançar nove serviços de pagamentos online para serviços públicos e serviços de estilo de vida através da UCSP, facilitando a rápida adoção do distanciamento social local e medidas de saúde pública em resposta à COVID-19.

No futuro, UnionPay International continuará a atualizar a plataforma com o fornecimento de mais e melhores serviços de valor agregado, inclusive análise de big data, para apoiar a otimização dos sistemas de adesão de instituições parcerias e analítica de comportamento de consumidor.

Nos últimos anos, a UnionPay International acelerou a construção e modernização de suas plataformas técnicas, reforçando suas capacidades de serviços móveis de pagamentos digitais para seus parceiros. No presente, a UnionPay International construiu mais de 20 plataformas técnicas e soluções diversas. Através da UPI Developer, uma plataforma aberta integrada, por exemplo, instituições e desenvolvedores independentes podem obter diretrizes e ingressar no ecossistema transfronteiriço de pagamentos da UnionPay com maior eficiência.

A UnionPay International (UPI) é uma subsidiária da UnionPay da China focada no crescimento e apoio aos negócios globais da UnionPay. Em parceria com mais de 2000 instituições de todo o mundo, a UnionPay International habilitou aceitação de cartões em 178 países e regiões, com emissões em 61 países e regiões. A UnionPay International proporciona serviços de pagamentos transfronteiriços seguros, baratos e de alta qualidade para a mais extensa base de portadores de cartões do mundo. Ela assegura serviços locais convenientes para um crescente número global de comerciantes e portadores de cartões da UnionPay.

