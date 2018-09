UnionPay International lanceert de "UnionPay"-app in Hong Kong en Macau voor het verbeteren van de mobiele betalingservaring van lokale klanten

Cai Jianbo, CEO van UnionPay International, zei, in reactie op de vooruitgang in de technologie en de verandering van de betalingsgewoonten van klanten, dat UnionPay zich sterk inzet voor het stimuleren van technische innovatie en productinnovatie. Op basis van de acceptatie, uitgave en innovatieve bedrijfsactiviteiten in Hong Kong en Macau, en door het vertrouwen op haar uitgebreide acceptatienetwerk in de Greater Bay Area, breidt UnionPay haar ervaring uit met de ontwikkeling en stimulering van de "UnionPay"-app, van het vasteland van China naar Hong Kong en Macau. Naast het aanbieden van mobiele betalingsdiensten aan lokale klanten voorziet deze nieuwe ontwikkeling in twee behoeften: ten eerste, de verschillende financiële behoeften als gevolg van de aanleg van de Greater Bay Area, waaronder betalingsbehoeften voor grensoverschrijdend transport, grensoverschrijdende gebruiksbetaling en verscheidene dagelijkse consumptiescenario's. Mobiele betalingen van UnionPay vormen een aanvulling op de traditionele betaalkaarten, waardoor betalingen in winkels gemak en voordeel brengen voor het publiek. Ten tweede, de verscheidenheid aan betalingsbehoeften voor inwoners van Hong Kong en Macau die het Chinese vasteland bezoeken. Klanten hebben behoefte aan een mobiele betalingsoplossing die grensoverschrijdend werkt, veilig en is, en meerdere kortingen en voordelen biedt.

Een vooruitgang voor de mobiele betalingservaring van inwoners van Hong Kong en Macau

Tot dusverre wordt UnionPay in bijna alle pinautomaten en betaalpunten in Hong Kong en Macau geaccepteerd, en in totaal zijn ongeveer 19 miljoen UnionPay-kaarten uitgegeven in Hong Kong en Macau. UnionPay is een belangrijk betaalmiddel geworden voor inwoners van Hong Kong en Macau. "UnionPay" is ook het enige internationale kaartmerk in Hong Kong dat mobiele betalingen levert voor houders van betaalkaarten.

De lancering van de "UnionPay"-app in Hong Kong en Macau zal de mobiele betaalervaring van lokale klanten verder verbeteren, en zal ook zorgen voor meer zakelijke mogelijkheden voor lokale verkopers. Door het accepteren van mobiele betalingen van UnionPay kunnen verkopers een grotere betalingsefficiëntie bereiken en klanten verschillende kortingen geven.

De "UnionPay"-app is een mobiele betalingsportal die gezamenlijk wordt ontwikkeld, uitgevoerd en onderhouden door UnionPay en commerciële banken, en de app zorgt ervoor dat betalingsdiensten voor pashouders in Hong Kong en Macau deze vier eigenschappen hebben: ten eerste is het een open platform, en klanten met UnionPay-kaarten die zijn uitgegeven door 6 lokale instituten kunnen hun kaarten deze maand koppelen aan de app. Ook zal de app dit jaar nog UnionPay-kaarten van het merendeel van de lokale banken in Hong Kong en Macau ondersteunen. Ten tweede hoeven inwoners van Hong Kong en Macau niet langer meerdere mobiele betalingen te downloaden, en kunnen ze de app nu lokaal en grensoverschrijdend gebruiken voor betalingen door middel van QR-codes en met In-App. Ten derde wordt de app geaccepteerd in meerdere online en offline gebieden, voor eten & drinken, accommodatie, transport, winkelen etc. Ten vierde worden speciale diensten geïntegreerd die door verschillende banken worden aangeboden, en gebruikers kunnen profiteren van kredietkaart-bonuspunten en vele andere diensten.

Betalingsdienstverlening blijvend verbeteren in de Greater Bay Area

Met de "UnionPay"-app die is gelanceerd in Hong Kong en Macau blijft UnionPay haar acceptatiebereik van deze mobiele betalingsdiensten in de Greater Bay Area uitbreiden. Tot nu toe accepteren ongeveer 40.000 POS-terminals in Hong Kong en Macau UnionPay's mobiele QuickPass, en deze dienstverlening zal dit jaar toegankelijk zijn bij alle lokale verkopers die contactloze betalingen accepteren. Duizenden verkopers in Hong Kong en Macau accepteren UnionPay QR-code betalingen, en UnionPay QR-code betalingen zullen voor het eind van dit jaar bij meer dan 10.000 verkopers in Hong Kong en Macau toegankelijk zijn. In Guangdong en Shenzhen accepteert ongeveer 80% van de verkopers UnionPay's mobiele betalingsdiensten. Op het vasteland van China worden UnionPay's QR-code betalingen door 7,5 miljoen verkopers geaccepteerd en de UnionPay mobiele QuickPass is beschikbaar bij meer dan 10 miljoen POS-terminals. Daarnaast worden UnionPay's mobiele betalingen geaccepteerd in 41 landen en regio's wereldwijd.

Naast mobiele betalingen blijf UnionPay haar betalingsdiensten in de Greater Bay Area verbeteren door optimalisering van de betalingservaring van kaarthouders in meerdere sectoren, en door kaarten specifiek voor de Greater Bay Area uit te geven, en de pijnpunten van grensoverschrijdende betalingen weg te nemen. Wanneer we de transportsector als voorbeeld nemen worden UnionPay's contactloze betalingen geaccepteerd bij de Guangzhou-Shenzhen Intercity High-Speed Rail, de metro van Guangzhou en Dongguan, taxi's en tunnels in Hong Kong, de meeste parkeerplaatsen en alle busverbindingen in Macau. Grensoverschrijdende bussen en veerdiensten tussen Hong Kong en het vasteland accepteren UnionPay-kaarten voor zowel online als offline aankoop van vervoerbewijzen. In de toekomst zullen de brug tussen Hong Kong-Zhuhai-Macau en het gedeelte in Hong Kong van de hogesnelheidstrein tussen Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong allen de verschillende betalingsdiensten van UnionPay ondersteunen.

UnionPay heeft ook samengewerkt met commerciële banken aan de lancering van UnionPay-kaarten die speciaal voor de Greater Bay Area zijn uitgegeven, waarbij de kaarthouders specifieke voordelen ontvangen. Bank of China heeft speciale UnionPay-kredietkaarten uitgegeven in Guangdong, Hong Kong en Macau. ICBC Asia heeft ook speciale UnionPay-kredietkaarten voor de Greater Bay Area uitgegeven in Hong Kong.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/741734/UnionPay_app_launching_ceremony.jpg