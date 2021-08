UnionPay International lanceert eerste contactloze e-wallet in Tadzjikistan

Er zijn honderd E-Wallets buiten het Chinese vasteland die UnionPay nu ondersteunen

SHANGHAI, 16 augustus 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) kondigde vandaag aan dat het gaat samenwerken met de International Bank of Tajikistan om 's lands eerste contactloze e-wallet te lanceren, waardoor UnionPay het eerste betaalmerk is dat in dat land mobiele contactloze betaaldiensten gaat aanbieden. Als gevolg daarvan is het aantal e-wallets buiten het Chinese vasteland dat UnionPay-cards ondersteunen nu 100. Ondertussen heeft het aantal handelaren dat mobiele betalingen van UnionPay accepteert de 10 miljoen overschreden.. De twee mijlpalen markeren de vorming van een verbonden grensoverschrijdend mobiel betalingsecosysteem van UnionPay.

Een productportefeuille in ontwikkeling

De groei van de wereldwijde mobiele betaalsector is de afgelopen jaren versneld, en het aantal transacties is tussen 2017 en 2020 bijna drie maal groter geworden. In lijn met de trend blijft UPI de technologie, specificaties en marktervaringen van mobiele betalingen op het Chinese vasteland toepassen op de internationale market. UnionPay is het eerste internationale cardsysteem dat mobiele betalingen overschakelt en verrekent, en dat nu een verscheidenheid aan wallet-producten biedt, zoals de UnionPay-app, mobiele QuickPass en e-wallets met QR-codes, buiten het Chinese vasteland. Gebruikers kunnen gebruik maken uit verschillende betaalervaringen met een scan, tik of klik. Dit jaar lanceerde UnionPay met name de nieuwe mobiele QuickPass, waarbij sommige producten contactloze betalingen, QR-codes en in-app-betalingen integreren. Dat houdt in dat alle betaalverzoeken binnen en buiten het Chinese vasteland met één mobiele telefoon kunnen worden afgehandeld.

De standaard e-wallets van UnionPay zijn in meer dan 20 landen en regio's gelanceerd, waaronder Hong Kong, Macau, de Stille Zuidzee en Zuidoost-Azië, en alleen al in het tweede kwartaal van dit jaar werden er bijna tien nieuwe e-wallets uitgerold. Een op de vijf transacties die door cards die buiten het Chinese vasteland zijn uitgegeven worden geïnitieerd vindt plaats via mobiele betaalmiddelen. Zo geven de Hong Kong- en Macau-versies van de UnionPay App bijvoorbeeld toegang tot bijna alle lokale card-uitgevende banken, waardoor 18 e-wallets in de regio UnionPay QR-codes ondersteunen, met meer dan 1 miljoen deelnemende cards.

Gelokaliseerde samenwerking

Arab News Express, een prominente nieuwswebsite in de VAE, merkte op dat de samenwerking tussen UnionPay en lokale instellingen de mobiele betalingsomgeving in het Midden-Oosten heeft verbeterd en de gezondheid van de consument heeft beschermd. Khmer Times, een Cambodjaans mediakanaal, stelde dat de gediversifieerde samenwerking van UPI met lokale banken op het gebied van mobiel betalen de overgang van Cambodja naar een samenleving zonder contant geld heeft versneld. De snelle lokalisatie van UPI's mobiele betaalactiviteiten heeft geprofiteerd van verschillende factoren: ten eerste komt het vierpartijenmodel waaronder UPI opereert overeen met de wettelijke vereisten van elk land en maakt dat het gemakkelijker om een verregaande en wederzijds voordelige samenwerking met lokale partners te ontwikkelen. Daarnaast biedt UPI een breed scala aan oplossingen om te voldoen aan de eisen van gebruikers in verschillende markten. En tenslotte voldoen alle soorten producten aan de EMV-specificaties en kunnen ze daarom worden gebruikt in internationaal betalingsverkeer, waardoor ze nog aantrekkelijker worden wat de aantrekkingskracht vergroot.

De in Tadzjikistan gelanceerde e-wallet heeft deze kenmerken. Lokale POS-terminals die UnionPay QuickPass ondersteunen zijn goed voor 80% van het totaal, en de International Bank of Tajikistan heeft in de afgelopen drie jaar tevens een groot aantal UnionPay-cards uitgegeven. Met inachtneming van de eigenschappen van het lokale acceptatienetwerk en de behoeften van cardhouders stelt de contactloze e-wallet van UnionPay minder hoge eisen aan mobiele hardware en een hoge mate van Android-compatibiliteit. Gebruikers kunnen hun UnionPay-cards eenvoudig koppelen aan hun wallets om in binnen- en buitenland naadloos 'tap-and-go'-betalingen te verrichten.

Een mobiel betalingsecosysteem krijgt vorm

Naast een breed scala aan gelokaliseerde producten, hebben het steeds geavanceerdere acceptatienetwerk en de verbeterde mogelijkheden voor digitale betaaldiensten de ontwikkeling van het UnionPay-ecosysteem voor mobiele betalingen versneld. Momenteel strekt UnionPay's fysieke acceptatienetwerk zich uit tot 180 landen en regio's, waarvan meer dan de helft UnionPay's mobiele betaaldiensten ondersteunen. UnionPay QR-betalingen zijn in 45 landen en regio's uitgerold, met meer dan 1,5 miljoen winkeliers buiten het Chinese vasteland die het betaalproduct accepteren, drie maal het aantal in dezelfde periode afgelopen jaar. Daarnaast accepteren 9 miljoen POS-terminals buiten het Chinese vasteland UnionPay QuickPass-betalingen, een aantal dat afgelopen jaar werd verdubbeld.

Tokenisatie is de kerntechnologie van UnionPay's digitale betalingsdiensten. Door meerdere stand-ins te genereren die de authentieke bankpasinformatie vervangen, garandeert de technologie niet alleen de veiligheid van inschrijvingen en transacties van fysieke cards, maar maakt het ook de draadloze uitgifte mogelijk van virtuele cards, waardoor gebruikers buiten het Chinese vasteland zonder fysieke card mobiele betalingsdiensten te gebruiken. UPI heeft ook meer dan 20 technische platforms ontwikkeld, waaronder het UPI Mobile Payment Service Platform (UMPS), om partners over de hele wereld te helpen op een efficiënte manier e-wallets en gebruikssituaties te ontwikkelen.

