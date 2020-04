UnionPay International lanceert zijn Content & Service Platform om het "Pay+" digitale ecosysteem op te bouwen

- UnionPay International (UPI) heeft een alles-in-één digitaal betalingsecosysteem uitgebracht om partners te ondersteunen bij hun reactie op COVID-19

SHANGHAI, 22 april 2020 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) heeft een nieuw content- en serviceplatform (UCSP) gelanceerd, waarbij een "Pay+" digitaal ecosysteem wordt opgericht in samenwerking met wereldwijde financiële instellingen en industriële dienstverleners.

Het platform biedt diensten met toegevoegde waarde om de gebruikerservaring te verbeteren voor digitale portemonnees die ontwikkeld of gemoderniseerd zijn volgens de normen van UnionPay en die instellingen buiten het vasteland van China toestaan om directe betalingen mogelijk te maken voor openbare voorzieningen, transport, lifestyle en entertainment.

Sinds het uitbreken van COVID-19 hebben digitale betalingsdiensten een essentiële rol gespeeld in het vertragen van de verspreiding van het virus door het risico op overdracht van persoon tot persoon te verminderen. Om dit te versterken heeft UPI de lancering van zijn Content & Service Platform versneld om een snelle, gemakkelijke en veilige betalingsoplossing zonder contant geld te bieden voor 62 digitale portemonnees in 13 landen en rechtsgebieden, die ontwikkeld of gemoderniseerd zijn volgens de normen van UnionPay.

Het UPI Content & Service Platform beoogt een uitgebreid scala aan technische middelen te bieden voor het veranderende landschap van lifestyle en mobiel betalen buiten het vasteland van China. Door meerdere diensten met toegevoegde waarde beschikbaar te stellen, zal het platform dienen als een essentieel hulpmiddel voor digitale portemonnees om hun concurrentievoordelen te behouden. Industriële dienstverleners kunnen hun distributiekanalen vergroten om zo het gebruikersverkeer te vergroten. Ondertussen hebben wereldwijde gebruikers naadloos toegang tot meerdere diensten via één enkele mobiele app.

Op dit moment worden wereldwijd via het platform diensten geleverd door honderden verkopers en dienstverleners uit de sectoren voor openbare voorzieningen, taxi-meldpunten, vlucht- en hotelreserveringen. Eenmaal gekoppeld zijn deze diensten voor een periode van twee weken beschikbaar.

Met het innovatieve samenwerkingsmodel heeft UPI de efficiëntie voor portemonnee-ontwikkelaars, handelaren en industriële dienstverleners verhoogd. UPI selecteert partners uit bedrijfstakken om een "servicepool" te creëren, die door ontwikkelaars van digitale portemonnees geselecteerd kunnen worden om geïnteresseerde verkopers aan het systeem te koppelen door middel van een geïntegreerde Application Programming Interface (API), waarbij het proces gestroomlijnd en de technische vereisten aanzienlijk verminderd worden. In Hongkong is de "UnionPay"-app de eerste mobiele app dat via UCSP negen onlinebetalingsdiensten gelanceerd heeft voor openbare voorzieningen en lifestyle-diensten. Hierdoor is een snelle acceptatie van sociale afstand en de maatregelen voor de volksgezondheid in reactie op COVID-19 mogelijk geworden.

In de toekomst zal UnionPay International het platform blijven updaten door steeds meer en betere diensten met toegevoegde waarde te bieden, inclusief big data-analyse, om zo de optimalisatie van lidmaatschapssystemen van partnerinstellingen en de analyse van consumentengedrag te ondersteunen.

In de afgelopen jaren heeft UnionPay International de bouw en modernisatie van zijn technische platforms versneld, en zo de mogelijkheden voor digitale mobiele betalingsdiensten voor zijn partners versterkt. Op dit moment heeft UnionPay International meer dan 20 technische platforms en meerdere oplossingen gebouwd. Door middel van de UPI Developer, een geïntegreerd open platform, kunnen instellingen en onafhankelijke ontwikkelaars bijvoorbeeld begeleid worden en met meer efficiëntie deel gaan uitmaken van het grensoverschrijdend betalingsecosysteem van UnionPay.

Over UnionPay International

UnionPay International (UPI) is een dochteronderneming van China UnionPay gericht op de groei en ondersteuning van de wereldwijde bedrijfsactiviteiten van UnionPay. In samenwerking met meer dan 2000 instellingen over de hele wereld, heeft UnionPay International kaartacceptatie in 178 landen en regio's mogelijk gemaakt, met uitgifte in 61 landen en regio's. UnionPay International levert hoogwaardige, kosteneffectieve en veilige grensoverschrijdende betalingsdiensten aan 's werelds meest uitgebreide groep van kaarthouders. Het zorgt voor handige lokale diensten voor een groeiend aantal wereldwijde UnionPay-kaarthouders en -handelaren.

Ga voor meer informatie naar www.unionpayintl.com/en

Related Links

www.unionpayintl.com



SOURCE UnionPay International