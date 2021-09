UnionPay International s'associe à S2M pour promouvoir l'inclusion financière numérique en Afrique.

CASABLANCA, Maroc, 25 septembre 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay International et S2M ont annoncé conjointement un partenariat ambitieux visant à accélérer l'inclusion financière numérique sur le continent africain.

Cette nouvelle réalisation permettra à S2M de fournir des services de paiement UnionPay à ses clients avec un haut niveau de performance, de continuité et de sécurité. Ce partenariat contribuera à l'expansion des solutions de paiement numérique innovantes, en apportant une valeur ajoutée à l'économie africaine et en favorisant l'inclusion financière.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle réalisation, qui renforce notre partenariat stratégique avec UnionPay International. Nous continuons à répondre aux besoins de l'écosystème africain, qui est en quête constante d'innovation, de flexibilité et d'adaptabilité à l'évolution du comportement des consommateurs ». M. Mohamed Amarti, vice-président, Groupe S2M.

« Nous sommes ravis de collaborer avec S2M en tant que partenaire privilégié pour un investissement à long terme en Afrique », a déclaré M. Luping Zhang, directeur général de UnionPay Africa Region. « Nous soutenons les initiatives novatrices et axées sur le client de S2M pour favoriser l'inclusion financière. Ensemble, nous continuons de contribuer à l'écosystème mondial des paiements ».

En tant que leader sur le marché africain depuis plus de 35 ans, S2M dessert le paysage africain des paiements à travers son siège social au Maroc, ses filiales en Tunisie, et un vaste réseau de partenaires fiables. S2M dessert plus de 180 établissements sur quatre continents. Sa stratégie numérique axée sur le client vise à fournir des produits et des services novateurs, accessibles, pratiques et fonctionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S2M sert l'ensemble de l'écosystème de paiement, y compris les institutions financières, les opérateurs de télécommunications, les compagnies pétrolières, les détaillants, les agrégateurs, les acteurs de la santé et de l'administration électronique, et les opérateurs de transfert d'argent avec des solutions de paiement innovantes. S2M s'engage à soutenir et à renforcer les économies nationales du continent par l'innovation, ce qui lui permet de répondre aux demandes et aux attentes en constante évolution des clients à l'ère du numérique.

Avec plus de 1,6 milliard de cartes UnionPay émises dans 70 pays et régions du monde, UnionPay a étendu son réseau dans 180 pays et régions ces dernières années. À l'heure actuelle, les cartes UnionPay sont largement acceptées en Afrique dans tous les secteurs, répondant efficacement aux divers besoins d'achat des détenteurs de cartes UnionPay visitant et vivant sur le continent. Plus de 10 pays africains ont émis des cartes UnionPay, dont le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Ghana, l'Afrique du Sud, Eswatini, Madagascar et Maurice. Le rapport Nilson (numéro 1154) montre que UnionPay se classe au premier rang de tous les systèmes de cartes dans l'émission de cartes et le volume de transactions à l'échelle mondiale. UnionPay a lancé divers produits de paiement innovants en Afrique en réponse à la transformation numérique mondiale et à l'inclusion financière.

