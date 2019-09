UnionPay nu door meer dan 28 miljoen handelaren geaccepteerd buiten China, met het Cash-back Bonusprogramma

l Betaling met UnionPay is beschikbaar bij ongeveer 90 % van de handelaren in de regio's Azië-Pacific en en Europa

l 80% van de handelaren in de VS accepteert nu betalingen met UnionPay kredietkaarten

l Meer specifieke aanbiedingen bekendgemaakt voor de Chinese Nationale Dag vakantie

SHANGHAI, 20 september 2019 /PRNewswire/ -- UnionPay International ("UPI"), de wereldwijd toonaangevende betalingsprovider, kondigde recentelijk aan dat het aantal handelaren gevestigd buiten China die tevens de diensten van UnionPay accepteert de 28 miljoen heeft overschreden, met een stijging van 2 miljoen alleen al voor de gedurende de eerste helft van het jaar. UPI heeft ondertussen zijn bestaande cashback bonusprogramma verder uitgebreid, terwijl acht van de belangrijkste Chinese commerciële banken cashback bonussen van UnionPay uitreiken. Alle 28 miljoen buitenlandse handelaren worden met de cashback gedekt, alsmede met andere offertes aangeboden door UPI.

Volgens de gegevens van de overheidsdienst voor toerisme van de Volksrepubliek van China, wordt geschat dat het aantal naar het buitenland reizende toeristen tijdens de opkomende Nationale Dag van de Volksrepubliek China een nieuw record zal bereiken. Samen met een aantal instellingen, heeft UPI diverse aanbiedingen uitgebracht zodat kaarthouders van een wereldreis kunnen genieten terwijl zij minder uitgeven. Deze aanbiedingen omvatten cashback bonussen, kortingen bij handelaren en digitale "rode enveloppen" in de mobiele applicatie van UnionPay, alsmede een speciale offerte van 30 % korting alleen voor UnionPay kaarthouders bij 80 bestemmingen wereldwijd.

Elke betaling krijgt een cashback bonus

Het UnionPay acceptatienetwerk heeft zich tot 174 landen en regio's uitgebreid. In de regio's Azië/Pacific en Europa is UnionPay betaling beschikbaar bij 90 % van de handelaren; inmiddels accepteert ongeveer 80 % van de handelaren in de VS betalingen met kredietkaarten van UnionPay. Gegevens van UPI onthullen ook een groeiend aanvaardingspercentage in opkomende bestemmingen zoals Rusland, waar het hele land binnen een jaar UnionPay betalingen zal accepteren, Afrika, waar 50 landen en regio's betalingen met UnionPay accepteren, en India, waar het acceptatienetwerk is gestegen met 700.000 handelaren in de eerste helft van 2019.

In Juli onthulde UnionPay zijn eerste grensoverschrijdende cashback bonusprogramma, met acht Chinese commerciële banken die achtereenvolgens kredietkaarten als cashbackbonus zullen uitreiken, waaronder de Bank of China and Industrial en de Commercial Bank of China. Kaarthouders die winkelen in het buitenland of bij online handelaren die UnionPay diensten accepteren zullen voor elke aankoop een 1 % cashback bonus ontvangen. De maximale bonus gesteld op 1.000 yuan per maand. De bonussen zijn beschikbaar in combinatie met andere aanbiedingsvoordelen.

Speciale offertes voor de Chinese Nationale Dag

UPI heeft op grote schaal beschikbare promotievoordelen gelanceerd voor de aankomende "Golden Week". Naast de cashback bonussen, zullen kaarthouders van 10 specifieke banken tot 20 % extra cashback bonussen ontvangen terwijl zij in het buitenland winkelen met UnionPay kredietkaarten.

Daarnaast, dekt de promotie voor de Nationale Dag van UnionPay voor de Nationale Dag elk onderdeel van een reis naar het buitenland, van vervoer tot sightseeing. De promotie is beschikbaar bij het boeken van hotels op agoda.com en Travelzoo, bij huurauto's bij Hertz in diverse Aziatische landen, en zelfs bij het bezoek van musea in de VS, zoals het Guggenheim Museum. Het is ook tijdens het winkelen geldig bij 300 gerenommeerde winkelcentra waaronder de Galleries Lafayette en King Power Duty Free in Thailand, waar UnionPay kaarthouders tot 16.000 Thai Baht kunnen ontvangen wanneer het aantal aankopen een bepaald limiet heeft bereikt.

Promoties worden ook beschikbaar gesteld voor gebruikers van de mobiele applicatie van UnionPay. Volgens de gegevens van UPI, heeft het totale aantal gebruikers van de UnionPay app de 200 miljoen overtroffen, en meer dan 3 miljoen handelaren in 46 landen en regio's accepteren betalingsdiensten, waaronder betalingen met QR-code en met NFC. Tijdens de Golden Week, zullen gebruikers van de applicatie virtuele "rode enveloppen" met bonusgeld ontvangen na te hebben gewinkeld met UnionPay kaarten of de UnionPay app bij meer dan 5.000 handelaren in de VS, Australië en Azië.

Over UnionPay International

UnionPay International (UPI) is een dochteronderneming van China UnionPay dat zich richt op de groei en ondersteuning van de internationale zaken van UnionPay. Union Pay International heeft, in samenwerking met 2000 instellingen wereldwijd, kaartacceptatie in 174 landen mogelijk gemaakt, met kaartuitgifte in 56 landen en regio's. UnionPay International levert hoge kwaliteit, kostenbesparende en veilige grensoverschrijdende diensten aan 's werelds grootste kaarthouderkring en verzekert handige lokale diensten aan een groeiend aantal lokale UnionPay kaarthouders en handelaren.

