UNIPLAT da la bienvenida al nuevo miembro Patrick Tsang al Consejo Asesor: Unify Platform AG

TOKIO, 18 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Unify Platform AG ha anunciado que Patrick Tsang, presidente de Tsangs Group, una oficina familiar global centrada en la innovación que tiende un puente entre Oriente y Occidente, se ha unido oficialmente al consejo asesor de UNIPLAT, la primera plataforma online (*) del mundo especializada en investigadores y emprendedores centrados en campos relacionados con los ODS, como uno de los asesores principales el 16 de noviembre de 2022.

Nacido y criado en el Reino Unido, Patrick Tsang se enfrentó a retos y adversidades, como el racismo y el acoso escolar. "Todo es posible" es el lema personal de Patrick, y Tsangs Group se dedica a poner en práctica ese lema cada día. Tsangs Group invierte en las ideas y tecnologías que dan forma al futuro.

Licenciado en Derecho por el College of Law de Inglaterra, Patrick es abogado titulado en Hong Kong, Inglaterra y Gales. Es miembro fundador del Grupo de Trabajo de Colaboración Hong Kong-Israel del Consejo de Desarrollo de Servicios Financieros. También es miembro de YPO Global One y miembro fundador de Monaco Private Label Young Leaders. En la actualidad, Patrick participa en el programa de gestión de propietarios/presidentes de la Escuela de Negocios de Harvard, que concluirá en 2023. Como defensor de la filantropía, es miembro de la Duke of Edinburgh's International Award Foundation World Fellowship y ex presidente del Rotary E-Club de Hong Kong. Patrick es un conferenciante internacional sobre finanzas, tecnología, fintech, blockchain, IA y liderazgo.

UNIPLAT se complace por el hecho de dar la bienvenida a un líder tan influyente y de mentalidad global como asesor principal y está entusiasmado con la posibilidad de obtener nuevas ideas desde su punto de vista para el desarrollo y la expansión de la plataforma a partir de ahora.

"UNIPLAT permite a los investigadores y empresarios de todo el mundo exponerse y conectarse, contribuyendo a la mejora de la investigación mundial y los proyectos humanitarios. Su visión encaja perfectamente con nuestros objetivos de Iniciativas Sociales. Me alegro de formar parte de este proyecto tan significativo, que crea una influencia positiva y un impacto positivo en el mundo", comentó Patrick Tsang, presidente de Tsangs Group, en respuesta a su nuevo papel como asesor principal de UNIPLAT.

"La filosofía del grupo Tsangs, "Think Global. Be Local', es lo que pretenden encarnar muchos empresarios e investigadores que participan en UNIPLAT, y creo que el lema 'Todo es posible', de Patrick Tsang, presidente de Tsangs Group, se asegura de animar a muchos empresarios e investigadores de todo el mundo. Es un gran honor para UNIPLAT el hecho de conseguir asociarse con Tsangs Group, que lleva promoviendo ideas tan nobles desde los años 50. UNIPLAT espera que, junto con Tsangs Group, podamos seguir apoyando a los emprendedores de todo el mundo por igual, independientemente de sus circunstancias", explicó Takahisa Karita, cofundador, director financiero y director de operaciones de Unify Platform AG, la empresa gestora de UNIPLAT.

Acerca de UNIPLAT

UNIPLAT es la primera (*) plataforma online del mundo especializada en que investigadores y emprendedores de todo el mundo compartan sus ideas y proyectos de investigación y obtengan apoyo de particulares o instituciones. Desarrollada y gestionada por Unify Platform AG https://unify21.com/) que tiene su sede en Suiza, la misión de UNIPLAT es acelerar el éxito de los ODS.

Página principal de UNIPLAT: https://www.uniplat.social/

Acerca de Tsangs Group

Tsangs Group es una oficina familiar global centrada en la innovación que tiende un puente entre Oriente y Occidente. Su misión es invertir en oportunidades globales que le permitan ejercer una influencia positiva e impulsar un impacto positivo en Hong Kong, Asia y más allá.

Con sede en Hong Kong, Tsangs Group realiza inversiones directas en todo el mundo, buscando inversiones de impacto positivo que reflejen sus valores de innovación, sostenibilidad y unión. Su estrategia es oportunista y agnóstica en cuanto al sector y la ubicación.

Desde la tecnología financiera hasta el entretenimiento y los viajes espaciales, Tsangs Group siempre investiga, analiza y apoya la innovación y el desarrollo global de vanguardia.

Página web oficial de Tsangs Group: https://tsangsgroup.co/

