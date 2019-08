Unis pour la gloire ! TECNO Mobile soutient la tournée asiatique 2019 de Manchester City

À l'occasion de la tournée asiatique 2019 de Manchester City, les Citizens ont affronté trois autres équipes de la Premier League pour le trophée Premier League Asia, à Nanjing et à Shanghai. Après Nanjing et Shanghai, Manchester City s'est rendu à Hong Kong puis à Yokohama, au Japon.

Le directeur général adjoint de TRANSSION HOLDINGS et directeur général de TECNO Mobile, Stephen HA, a déclaré : « TECNO est très honoré que notre marque ait accompagné les joueurs de Manchester City tout au long de cette tournée en Asie. Nous avons assisté à trois victoires et à 13 buts inscrits lors des quatre matchs de Manchester City au cours de leur tournée de deux semaines en Asie. Toutes nos félicitations aux Citizens ! »

Une coopération gagnant-gagnant pour le succès final

TECNO collabore depuis longtemps avec Manchester City. Dès décembre 2016, TECNO avait signé un accord de coopération avec Manchester City Football Club pour devenir le partenaire officiel de Manchester City pour les téléphones mobiles et les combinés, s'engageant ainsi dans une « coopération gagnant-gagnant ». Lors du sommet du partenariat mondial de TECNO qui s'est tenu en Inde le 10 juillet, une cérémonie de signature de la coopération stratégique a eu lieu pour annoncer le renouvellement du partenariat mondial entre TECNO et Manchester City. En tant que partenaire stratégique de Manchester City, TECNO s'est engagé à combler le fossé entre la marque et les consommateurs et à partager tous les moments émouvants et passionnants avec les fans du ballon rond.

En tant que pionniers dans leurs domaines respectifs, Manchester City est un club très apprécié des fans de football du monde entier, tandis que la marque TECNO de TRANSSION séduit les consommateurs de téléphones mobiles des marchés émergents d'Afrique, d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud. Les deux parties entretiennent de nombreuses coopérations approfondies qui se basent sur des événements, des produits, le marketing de marque et de nombreux autres domaines. Une expérience de consommation unique a vu le jour moyennant la vente conjointe du CAMON CX personnalisé de Manchester City. Des motifs thématisés de haute qualité ont été créés conjointement en explorant les points communs de la marque. Une série d'initiatives de marketing interactif sous le thème « Man City wins the championship » (Manchester City remporte le championnat) a été sélectionnée dans la base de données mondiale des succès sur Twitter. Le rendez-vous annuel de la formation des jeunes TECNO BlueSquad a été organisé conjointement pour favoriser la formation de jeunes talents du football grâce à l'intégration de ressources sportives. La coopération approfondie de trois ans s'est avérée être un grand succès. L'image de marque et la réputation de TECNO ont été grandement améliorées. TECNO a obtenu d'excellents résultats en termes de ventes et d'influence de la marque.

Gloire et succès : la conquête de marchés étrangers d'une marque de technologie

Alors que l'esprit gagnant de Manchester City est exhibé sur toutes les pelouses en luttant match après match sans craindre les défis, TECNO s'efforce en permanence d'aller de l'avant sur les grands marchés émergents. Avec des produits phares hautement personnalisés pour les besoins des consommateurs locaux, TECNO Mobile reste la marque de téléphones mobiles la plus vendue en Afrique. Ses marques ont été répertoriées à plusieurs reprises dans le Top 100 des marques préférées des clients africains. TECNO s'est classée au cinquième rang des 100 meilleures marques de clients africains publiées en 2018/2019 par le célèbre magazine African Business. Il s'agit du meilleur classement des marques chinoises au fil des ans.

Dans le cadre de sa conquête des marchés étrangers, TECNO s'engage à transformer des technologies de pointe en produits localisés en adoptant la philosophie « Think Globally, Act Locally » (Pensez globalement, agissez localement) et collabore avec de puissants partenaires pour améliorer la communication avec les consommateurs, revaloriser la marque et obtenir la reconnaissance et le respect d'un plus grand nombre de consommateurs à travers le monde. TECNO est devenu un acteur majeur sur le marché mondial des smartphones avec des réseaux de vente dans plus de 60 pays et régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/955249/Man_City.jpg

SOURCE TECNO Mobile