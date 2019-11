UNISOC achève avec succès une communication en mode données 5G sur un module mmWave 5G

SHANGHAI, 4 novembre 2019 /PRNewswire/ -- En tant que fournisseur leader mondial de jeux de puces destinés aux communications mobiles et à l'IoT, UNISOC a annoncé aujourd'hui avoir achevé avec succès une communication en mode données sur un module à ondes millimétriques (mmWave) 5G basé sur une bande de 26 GHz. Ceci établira les bases solides du développement de jeux de puces mmWave 5G.

Le test a été mené en utilisant un prototype de terminal mmWave 5G UNISOC ainsi qu'un générateur et un analyseur de signal Keysight.

Le prototype de terminal mmWave 5G inclut une bande de base, une fréquence intermédiaire, un RFFE et une antenne réseau à commande de phase intégrés à des processeurs multi-cœurs, un traitement à haute vitesse du signal FPGA, ainsi qu'une antenne réseau à commande de phase à grande échelle, et prend en charge les bandes 26/39 GHz, ce qui lui permet de répondre aux exigences en matière de large bande passante, de fréquence élevée, de haute vitesse et de vérification MU-MIMO, dans le cadre d'une grand nombre de scénarios 5G NR.

UNISOC travaille depuis longtemps dans le domaine de la 5G, et participe activement aux essais de R&D de 5G organisés par l'IMT-2020 (5G) Promotion Group. UNISOC et Keysight présenteront conjointement la communication en mode données sur le module mmWave 5G, et exposeront les tous derniers résultats des technologies mmWave 5G à l'occasion de l'événement PT Expo China 2019, organisé su 31 octobre au 3 novembre à Pékin.

À propos d'UNISOC

En tant que filiale stratégique de Tsinghua Unigroup, UNISOC est une société non fabricante de semiconducteurs de premier plan, qui est spécialisée dans la R&D de jeux de puces destinés aux communications mobiles et à l'IoT. Ses produits englobent les plateformes de jeux de puces mobiles compatibles avec les normes de communication 2G/3G/4G/5G, ainsi que plusieurs solutions de jeux de puces dans les domaines de l'IoT, du RFFE, de la connexion sans fil, de la sécurité, de la télévision, etc. Comptant environ 4 500 employés, 14 centres de R&D et 7 centres de support clients à travers le monde, UNISOC vise à intégrer le top 3 des fournisseurs de jeux de puces mobiles en termes de part de marché mondiale, ainsi qu'à devenir le plus grand fournisseur de jeux de puces pour l'IoT et les appareils de connectivité, et la principale société 5G en Chine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.unisoc.com .

