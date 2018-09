UNISOC lança marca IC Test, voltada para serviços de testes globais integrados

A UNISOC IC TEST é composta de duas partes: o I Test significa o sistema de qualidade de teste interno da UNISOC, enquanto que o C Test significa o sistema de qualidade de teste do cliente (Cliente). O sistema I Test cobre os requisitos de testes de artigos de entrada e aceitação nacional de campo, proporcionando um serviço interativo 24 horas por dia, 7 dias por semana; o C Test pode realizar serviços de teste Android em todos os aspectos com uma interface simples e fácil, que responde por mais de 20.000 casos de uso e mais no futuro.

Ao mesmo tempo, a central IC Test cobre todo o processo de desenvolvimento de chip, produção e teste, além de dar suporte aos clientes com os 5 seguintes controles de qualidade:

Teste de produção e P&D de chip: a plataforma líder de validação de chip permite testes de embalagem em níveis de wafer, sistema e módulo, validação de confiabilidade de chip e análise de falha em dispositivos discretos e chips de circuito a fim de garantir que o rendimento do chip é líder no setor.

Teste de integração de software: a plataforma de validação de atualização de versão em nível de código patenteada pode bloquear quebras e aprimorar a qualidade e eficiência do código ao monitorar mudanças no código com a estratégia de "enviar como validação".

Teste de hardware: testes de produção e P&D de hardware são levados a cabo em sinais elétricos, dissipação de energia, frequência de voz, confiabilidade, RF e antena. Todos os serviços de validação de teste são voltados a vários projetos de hardware de cliente e plataforma baseados em iteração constante e melhorias a fim de aprimorar a eficiência do teste e reduzir seus custos.

Teste de sistemas: alinhado com padrões estritos para marcas industriais e requisitos de qualidade de grandes operadoras como a China Mobile, os testes de aceitação pré-lançamento podem ser implementados em mais de 500 amostras para comprovar a integração, compatibilidade, estabilidade, desempenho e experiências do usuário.

Testes de atendimento ao cliente: soluções de teste e serviços relacionados são proporcionados aos projetistas de celulares, aprimorando os sistemas de validação de produtos para tomar melhores decisões sobre a produção em massa, acelerar o tempo de colocação no mercado e solidificar a competitividade de marca.

A UNISOC chegou a uma parceria em laboratórios de inovação com a China Mobile e a China Unicom, tendo recebido reconhecimento pela CNAS (Serviço de Credenciamento Nacional da China para Avaliação de Conformidade) pelo ISO17025 em 2016. Ela integrou o GCF (O Fórum de Certificação Global) em 2017 e foi nomeada como laboratório cooperativo Nível B pela China Mobile em 2018.

John Rowland, vice-presidente sênior e engenheiro chefe da UNISOC, declarou: "Sinto-me muito honrado em lançar a marca IC Test. A UNISOC está comprometida em proporcionar aos clientes pesquisa e desenvolvimento de tecnologia avançada e serviço ao cliente integrado por meio de uma profunda compreensão do setor de chip e sólido suporte técnico global. Com o lançamento da nova marca IC Test, abriremos por completo os recursos internos e externos e trabalharemos com os clientes no setor de chips para celular a fim de proporcionar-lhes a melhor experiência de usuário e uma relação onde tanto empresa quanto cliente saiam ganhando."

