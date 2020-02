UNISOC lance le SoC 5G de nouvelle génération T7520

SHANGHAI, 26 février 2020 /PRNewswire/ -- UNISOC, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chipsets pour la communication mobile et l'IdO, a officiellement lancé aujourd'hui sa plateforme mobile SoC 5G de nouvelle génération – UNISOC T7520. Grâce à une technologie de procédé de pointe, le T7520 offre une expérience 5G optimisée avec des capacités de calcul IA et de traitement des images multimédia considérablement améliorées, tout en réduisant la consommation d'énergie.

Le T7520 est la plateforme pour smartphone 5G de deuxième génération d'UNISOC. Basée sur une technologie de lithographie EUV 6 nm et dotée de certaines des techniques de conception les plus modernes, elle offre des performances nettement renforcées tout en consommant moins d'énergie que jamais.

Le T7520 est doté de quatre cœurs ARM Cortex-A76 et quatre cœurs ARM Cortex-A55 avec un GPU basé sur l'ARM Mali-G57, fournissant une expérience de streaming et de jeu exceptionnelle avec un débit 5G.

Le T7520, développé sur la plateforme 5G Makalu d'UNISOC, intègre le premier modem 5G au monde afin de prendre en charge l'extension de la couverture pour tout scénario d'application(1). En permettant aux opérateurs de déployer la 5G sur leurs spectres 4G existants, le T7520 élargit l'application de la technologie brevetée de partage dynamique du spectre à large bande passante d'UNISOC, maximisant ainsi l'utilisation des ressources existantes afin de faciliter la coopération et le partage, pour un déploiement plus rapide et moins coûteux de la 5G. Le T7520 est notamment optimisé pour être utilisé sur des trains à grande vitesse roulant à 500 km/h, offrant aux passagers une expérience 5G de premier ordre.

« Le T7520 s'appuie sur des technologies d'avant-garde qui lui permettent d'offrir des performances nettement améliorées avec une consommation d'énergie moindre », a déclaré Steve Chu, PDG d'UNISOC. « Son architecture ouverte et innovante témoigne de notre engagement à joindre nos efforts avec nos partenaires afin de fournir à nos utilisateurs des expériences intelligentes supérieures. »

L'UNISOC T7520 présente les caractéristiques principales suivantes :

Une technologie de procédé EUV 6 nm sophistiquée : cette technologie de procédé utilise un rayonnement extrême ultraviolet avec une longueur d'onde extrêmement courte de 13,5 nm qui, grâce à une précision s'approchant des rayons X, fournit une résolution lithographique extrêmement élevée et réalise un meilleur équilibre entre coût, performances et consommation d'énergie. Par rapport à l'ancien procédé 7 nm, le procédé 6 nm présente une amélioration de 18 % de la densité des transistors, ce qui permet d'intégrer davantage de transistors par unité de surface et réduit la consommation d'énergie de 8 %, allongeant ainsi la durée de vie de la batterie.

Une consommation d'énergie plus basse que jamais : le T7520 adopte l'architecture à faible consommation d'énergie de nouvelle génération d'UNISOC ainsi que sa technologie de régulation de puissance basée sur l'IA. Par rapport aux plateformes mobiles qui sont couplées à un modem 5G séparé, le T7520 est le leader toutes catégories en matière de consommation d'énergie pour les scénarios à charge légère et charge lourde, et offre une réduction de la consommation d'énergie pouvant atteindre 35 % pour certains scénarios d'activités de données.

Le premier modem 5G au monde à prendre en charge l'extension de la couverture pour tous les scénarios (1 ) : ce modem prend en charge l'agrégation de porteuses 5G NR TDD+FDD et le découplage des liaisons montantes et descendantes et est en mesure d'améliorer la couverture de plus de 100 %. La technologie innovante de super-émetteur 5G d'UNISOC permet d'augmenter la vitesse de la liaison montante jusqu'à 60 % et de répondre à des scénarios exigeants tels que la réalité virtuelle et le streaming en direct à ultra-haute résolution 4K / 8K . Le T7520 prend en charge la bande sub-6 GHz, les réseaux bi-mode NSA/SA et les réseaux 2G à 5G. En mode SA, il offre une vitesse de pointe en liaison montante de plus de 3,25 Gbit/s. Par ailleurs, il prend en charge le mode double SIM double 5G, le fallback EPS ainsi que les appels audio et vidéo haute résolution en VoNR.

Des capacités d'IA puissantes et un potentiel de développement illimité : Le T7520 intègre un NPU de nouvelle génération affichant des performances nettement améliorées et un excellent rendement énergétique. L'efficacité énergétique (TOPS/W) augmente de plus de 50 % par rapport au produit de la génération précédente. Sa conception innovante permet de mieux prendre en charge les applications d'IA complexes en mode haute performance et faible consommation d'énergie.

Des capacités de traitement multimédia améliorées de manière exhaustive : le T7520 est équipé de la solution Vivimagic de sixième génération et de la technologie FDR (Full Dynamic Range) de deuxième génération, d'un accélérateur IA dédié et d'une architecture ISP à quatre cœurs améliorée pour offrir une résolution ultra-haute de 100 MP et une capacité de traitement multi-caméras. Ces technologies, associées aux technologies d'image de pointe d'ACUTElogic, offrent une qualité d'image photographique exceptionnelle et des capacités de capture vidéo illimitées.



Le T7520 adopte une architecture d'affichage multicœur de nouvelle génération et prend en charge un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Grâce à ses capacités de rendu HDR omnicanal et tout format, l'affichage multiécran peut prendre en charge une résolution maximale de 4K en qualité HDR10+. Cela lui permet d'améliorer fortement l'expérience utilisateur pour les jeux à fréquence d'images élevée, les vidéos UHD 5G et les applications VR/VR.

Sécurité financière intégrée : le T7520 adopte la solution Integrated Secure Element de deuxième génération d'UNISOC. Cette solution intègre l'élément sécurisé de niveau financier dans le SOC et fournit une sécurité plus élevée qu'un élément sécurisé embarqué. Elle fournit une amélioration de 100 % des performances de calcul et prend en charge les scénarios de sécurité à calculs intensifs, tels que les appels vidéo chiffrés. Elle prend également en charge la plupart des algorithmes de chiffrement, et offre une meilleure évolutivité et une plus grande capacité de stockage pouvant prendre en charge plus de 100 applications. Grâce à un haut degré d'intégration, le T7520 réduit considérablement la difficulté de conception des circuits imprimés ainsi que les coûts de conception et de fabrication des appareils, offrant ainsi aux clients une solution plus concurrentielle.

(Note 1) Le premier modem 5G du secteur à prendre en charge à la fois l'agrégation des porteuses, le découplage des liaisons montante et descendante ainsi

que les super liaisons montantes, et à élargir la couverture pour les scénarios de réseaux 5G sub-6 GHz.

À propos d'UNISOC

Filiale principale de Tsinghua Unigroup, UNISOC est une société de semi-conducteurs sans usine de premier plan spécialisée dans la recherche et le développement (R&D) de chipsets destinés aux communications mobiles et à l'IdO. Ses produits couvrent les plateformes de chipsets mobiles compatibles avec les normes de communication 2G/3G/4G/5G et différentes solutions de chipsets dans les domaines de l'IdO, de la RFFE, des connexions sans fil, de l'AIoT et de la télévision. Comptant 4 500 employés, 14 centres de R&D et 7 centres d'assistance à la clientèle dans le monde entier, UNISOC s'attache à devenir l'un des 3 plus importants fournisseurs de chipsets mobiles en termes de part de marché mondiale, le plus grand fournisseur de chipsets pour l'IdO et les appareils de connectivité, ainsi que le chef de file des entreprises 5G en Chine.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.unisoc.com/

SOURCE UNISOC