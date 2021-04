Unison adquire PRICE Systems para expandir recursos e presença global

DULLES, Virgínia, 21 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Unison, prestadora líder de gestão de contratos, gestão de programas e software de aquisição e insight para prestadores de serviços governamentais e agências federais, anunciou hoje a aquisição da PRICE Systems, LLC – a principal fornecedora global de software Model-Based Cost Engineering™ para suporte a decisões.

Em conjunto, a Unison e a PRICE Systems atendem às missões governamentais, aos profissionais de aquisição, aos prestadores de serviços contratados do governo e aos fabricantes mais avançados do mundo.

"Os programas de missão crítica de nossos clientes continuam a se tornar mais complexos. As melhores práticas, liderança de pensamento e software orientado por dados incomparáveis da PRICE Systems são os melhores meios para gerenciar a complexidade e reduzir os riscos", disse Reid Jackson, CEO da Unison.

"Combinar a plataforma de software corporativo e insights da Unison com nossos softwares de análise avançada, algoritmos e modelagem oferecerá uma série de novos benefícios e recursos para as principais organizações", disse Tony Demarco, CEO da PRICE Systems.

Sobre a PRICE Systems

A PRICE® oferece suporte a decisões com base em fatos e software analítico, capacidade preditiva e estimativas confiáveis. Por mais de 45 anos, organizações governamentais em todo o mundo, seus parceiros fornecedores e os principais fabricantes comerciais contam com a experiência comprovada e em constante evolução, as melhores práticas e o software de custo orientado por pesquisa da PRICE. O MBCE™ da PRICE permite que engenheiros, especialistas em preços e líderes de programa e BD estimem os custos, cronogramas e riscos de forma mais rápida, precisa e consistente.

Nos EUA, a PRICE Systems tem escritórios em New Jersey e Ohio e, internacionalmente, na França, Reino Unido e Alemanha.

Sobre a Unison

Os softwares em nuvem e no local, marketplace e produtos de informações da Unison suportam mais de 200.000 usuários nas principais empresas contratadas pelo governo federal, todas as agências de gabinetes dos EUA e grandes programas do Departamento de Defesa. Todo o desenvolvimento e suporte de software são fornecidos nos EUA.

Por mais de 30 anos, a Unison tem tido soluções de software e insights continuamente avançadas para ajudar os clientes a atingir com eficiência suas missões. A Unison está sediada em Dulles, VA, com escritórios em Tysons Corner, VA, Clearfield, UT e San Diego, CA.

