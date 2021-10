Unispace neemt wereldwijd ervaringsontwerpbedrijf Downstream over

"Werk is niet meer alleen een plaats; waar het om gaat is de ervaring. Met het team en de aanpak van Downstream kunnen we onze klanten nog beter helpen een impactvolle omgeving te creëren voor hun meest waardevolle activa: hun mensen", zegt Steve Quick, wereldwijde CEO van Unispace. "Hiermee willen we laten zien dat we niet alleen praten maar ook in actie komen."

Downstream's medewerkers gaan onderdeel uitmaken van Unispace's wereldwijde team en voegen expertise toe op het gebied van branding en technisch ontwerp van ruimtes. Met zijn hoofdkantoor in Portland, Oregon, met internationale kantoren in Amsterdam en Melbourne, zal de overname van Downstream ook de fysieke aanwezigheid van Unispace vergroten. Het bedrijf is momenteel actief op 48 locaties in 26 landen.

"We werken al jaren samen met Unispace en zijn verheugd om onze teams te integreren om onze gedeelde expertise op dit kansrijke moment samen te brengen: ruimte zoals we die kennen opnieuw uitvinden", aldus Tim Canfield, CEO van Downstream. "De medewerkers en klanten van vandaag willen ervarings- en merkgerichte omgevingen waar ze bijeen kunnen komen voor samenwerking, sociale contacten en verbinding. Samen kunnen we dat op een krachtige manier leveren."

"Onze wereldwijde groeistrategie is gericht op het verbeteren van ons vermogen om klanten te helpen groeien in de nieuwe omgeving. Deze overname stelt ons in staat om ervaringsgerichte ontwerpexpertise van wereldklasse te combineren met onze geïntegreerde aanpak van strategie, ontwerp en constructie die onze klanten vertrouwen geeft in de kwaliteit en consistentie van de ruimtes die we met hen creëren. Daarnaast delen Unispace en Downstream bepaalde waarden: onze beide culturen verwelkomen verandering en zetten zich in voor innovatie, DE&I, bedrijfsburgerschap en echte passie voor de mensgerichte ervaringen die we creëren", zegt Quick. "We zijn ervan overtuigd dat dit een enorme waarde heeft voor onze klanten en voor de sector."

Sinds de oprichting in 2010 heeft Unispace meer dan 5.500 werkplekprojecten van 50 miljoen vierkante meter opgeleverd. Ondanks de tumult veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, beleefde Unispace een zeer sterke eerste helft van 2021, die het bedrijf wereldwijd voortstuwde.

Over Unispace

In 2010 bracht Unispace een revolutie teweeg in het bedrijfsmodel met een toonaangevende, op elkaar afgestemde benadering van strategie, ontwerp en oplevering. Vandaag de dag blijft het bedrijf voldoen aan het tempo van verandering met een flexibele end-to-end-benadering die geschikt is voor wereldmerken die constant in ontwikkeling zijn. Unispace creëert werkplekken die worden mogelijk gemaakt door samenwerking met klanten, naadloos over de grenzen worden geleverd en worden ondersteund door toonaangevende informatie en technologie.

Over Downstream

Downstream heeft meer dan 20 jaar ervaring en is een gemeenschap van visionaire ontwerpers, technologen, content-ontwikkelaars, accountmanagers en productieleads. Samen vormen ze een bedrijf dat voorop loopt op het gebied van merkcommunicatie, dat wereldwijd actief is en overtuigende merkervaringen creëert voor sommige van de grootste en meest dynamische bedrijven ter wereld. Met drie wereldwijde hubs in Portland, Amsterdam en Melbourne, maakt Downstream gebruik van de nieuwste inzichten en daagt het bedrijf zichzelf uit om steeds op zoek te gaan naar nieuwe technologieën en methodes om het onmogelijke te creëren.

CONTACTPERSOON: Lisa Karel, [email protected], (407) 733-2101

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1653863/Deliveroo_Headquarters__London_UK.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1653864/University_of_Oregon_Matthew_Knight_Arena__Eugene_OR.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1653866/Telstra_Customer_Experience_Centre__Sydney_AU.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653865/Unispace_logo_Logo.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1653909/Unispace_x_Downstream.mp4

Related Links

https://www.unispace.com/



SOURCE Unispace