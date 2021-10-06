Unispace покупает разработчика технического дизайна помещений Downstream

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Unispace

Oct 06, 2021, 19:00 ET

БОСТОН, 7 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Международная архитектурная корпорация Unispace объявила о приобретении компании Downstream, эксперта в области экспериментального проектирования помещений, в портфель которой входят цифровые и реализованные проекты международных технологических центров, флагманских магазинов розничных сетей, крупных спортивных объектов и других объектов по всему миру. Сделку по приобретению Downstream сопровождали представители Blitzer, Clancy & Company. Условия сделки не разглашаются.

Deliveroo Headquarters, London, UK (Unispace)
Deliveroo Headquarters, London, UK (Unispace)
University of Oregon Matthew Knight Arena, Eugene, Oregon, USA (Downstream)
University of Oregon Matthew Knight Arena, Eugene, Oregon, USA (Downstream)
Telstra Customer Experience Centre, Sydney, AU (Downstream)
Telstra Customer Experience Centre, Sydney, AU (Downstream)
Unispace x Downstream: Welcoming global experiential design firm, Downstream, into our Unispace family.
Unispace x Downstream: Welcoming global experiential design firm, Downstream, into our Unispace family.
Deliveroo Headquarters, London, UK (Unispace) University of Oregon Matthew Knight Arena, Eugene, Oregon, USA (Downstream) Telstra Customer Experience Centre, Sydney, AU (Downstream)
Unispace x Downstream: Welcoming global experiential design firm, Downstream, into our Unispace family.

«Когда мы говорим о работе, речь уже не идет всего лишь о помещении, в центре внимания — опыт пребывания в офисе. За счет своего подхода к работе члены команды Downstream помогут нам реализовать больше преимуществ для клиентов при проектировании среды для самого ценного актива любого бизнеса — сотрудников, — заявил Стив Квик (Steve Quick), CEO компании Unispace по международным операциям. — Мы стремимся меньше обещать и больше делать, принимая все меры для этого».

Сотрудники Downstream присоединятся к международной команде Unispace, привнеся свои знания в области брендинга и технического дизайна помещений. Штаб-квартира компании расположена в Портленде (шт. Орегон, США), а ее международные представительства открыты в Амстердаме и Мельбурне. Таким образом, приобретение Downstream расширяет физическое присутствие компании Unispace на глобальном рынке. В настоящее время компания работает на 48 объектах в 26 странах.

«Мы работали с Unispace на протяжении многих лет и рады объединить наши команды, опыт и использовать общие возможности для роста и проектирования помещений, — отметил Тим Кэнфилд (Tim Canfield), CEO компании Downstream. — И сотрудникам, и клиентам требуется эмпирическая среда, работающая на бренд, в которой есть все условия для совместной работы и общения. Вместе мы можем быстрее реализовать подобные идеи».

«Наша стратегия глобального роста призвана расширить наши возможности и помочь клиентам компании достичь процветания в новой реальности. За счет нового приобретения наша компания сможет воспользоваться результатами работы Downstream на международных проектах по проектированию помещений и приобщить их к собственному комплексному подходу к стратегии, проектированию и строительству. В выигрыше останутся наши клиенты, которые получат все преимущества передовых методов проектирования помещений. Более того, Unispace и Downstream разделяют общие ценности; культура обеих компаний нацелена на перемены, приверженность инновациям, развитию сотрудников и бизнеса, принципам корпоративного гражданства, а также на создание среды для удобства людей, — заявил г-н Квик. — Мы убеждены в том, что это принесет огромную пользу нашим клиентам и отрасли в целом».

С момента своего основания в 2010 году архитектурная корпорация Unispace реализовала более 5,5 тыс. проектов по техническому дизайну помещений на площади свыше 15,2 млн кв. м. Несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, первое полугодие 2021 года выдалось успешным для Unispace и дало толчок к развитию бизнеса по всему миру.

Информация о компании Unispace

В 2010 году компания Unispace произвела революцию, изменив модель оказания услуг на рабочем месте путем применения комплексного подхода к стратегии, проектированию и реализации проектов. Сегодня компания продолжает меняться и идет в ногу с современными тенденциями развития мировых брендов. Unispace проектирует рабочие места по всему миру, исходя из принципа партнерства с клиентами, используя новейшие технологии и оперируя аналитическими данными.

Информация о компании Downstream

Downstream — это сообщество ведущих дизайнеров, технологов, разработчиков контента, менеджеров по работе с клиентами и руководителей различных производственных направлений, чья история насчитывает более 20 лет. Вместе они представляют собой компанию, которая находит решения для брендов в различных странах. Среди клиентов Downstream — некоторые из крупнейших и наиболее динамично развивающихся компаний в мире. Компания ведет свою деятельность в Портленде, Амстердаме и Мельбурне, реализует новейшие идеи и ведет постоянный поиск новых технологий и методологий для создания невозможного.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Lisa Karel (Лиза Карел), [email protected], (407) 733-2101

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1653863/Deliveroo_Headquarters__London_UK.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1653864/University_of_Oregon_Matthew_Knight_Arena__Eugene_OR.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1653866/Telstra_Customer_Experience_Centre__Sydney_AU.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1653865/Unispace_logo_Logo.jpg
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1653909/Unispace_x_Downstream.mp4

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SOURCE Unispace

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