UNITAR jmenuje globálního předsedu YPO a zakladatele iGroup Anastasia Economoua do poradního výboru divize pro multilaterální diplomacii

ŽENEVA, 31. března 2022 /PRNewswire/ -- Institut OSN pro vzdělávání a výzkum (United Nations Institute for Training and Research – UNITAR) jmenoval Anastasia Economoua, zakladatele společnosti iGroup a globálního předsedu organizace YPO, do poradního výboru své divize pro multilaterální diplomacii. Dvouleté funkční období trvá od ledna 2022 do prosince 2024.

UNITAR je specializovaný institut pro vzdělávání a rozvoj kapacit v rámci systému OSN, jehož cílem je pomáhat jednotlivcům, vládám a organizacím v účinném překonávání současných globálních problémů prostřednictvím znalostí a vzdělávání. V rámci institutu podporuje divize pro multilaterální diplomacii fungování mezivládního aparátu a řídících orgánů OSN zaměřením na kvalifikaci delegátů a diplomatů.

Hlavním cílem poradního výboru této divize je poskytovat poradenství a vedení, které divizi umožní plnit své úkoly a překonávat hlavní multilaterální výzvy, kterým Organizace spojených národů čelí. Poradní výbor rovněž poskytuje kritickou analýzu činností divize s cílem zajistit dodržování standardů kvality v souladu s mandátem UNITAR a pokyny OSN.

Pan Economou je 69. celosvětovým předsedou YPO, organizace, která zajišťuje možnosti celoživotního vzdělávání a příležitosti k výměně nápadů pro více než 30.000 svých členů z řad vedoucích pracovníků, působících ve 142 zemích světa.

Členy YPO spojuje přesvědčení, že svět potřebuje lepší vedení, které zkoumají prostřednictvím různých studijních zkušeností – včetně možnosti spolupracovat s předními podnikatelskými a akademickými institucemi, jako jsou Harvard Business School, INSEAD a London Business School.

Během svého působení v YPO, kde zastával řadu funkcí na mezinárodní, regionální a lokální úrovni, stál pan Economou spolu se svými kolegy, reprezentujícími různá kulturní prostředí, perspektivy, nápady a odborné znalosti, v čele mnoha určujících iniciativ organizace.

„Jmenování do poradního výboru divize pro multilaterální diplomacii je pro mne čest," říká pan Economou. „Doufám, že sdílením svých zkušeností z vedení globální vzdělávací organizace, jako je YPO, budu moci co nejlépe prospívat a podporovat radu a její cíl, kterým je rozvoj mnohostranné diplomacie v rámci OSN."

„Máme radost, že můžeme pana Economoua přivítat v poradním výboru divize multilaterální diplomacie, a těšíme se na naši spolupráci při rozšiřování pozitivního vlivu divize v souladu s mandátem UNITAR a celkovou vizí OSN," řekl Rabih El-Haddad, ředitel divize UNITAR pro multilaterální diplomacii.

O UNITAR:

Institut OSN pro vzdělávání a výzkum (United Nations Institute for Training and Research – UNITAR) je hlavní vzdělávací složkou OSN, působící ve všech světových regionech. Pomocí vědomostí a vzdělávání umožňujeme jednotlivcům, vládám i organizacím efektivně překonávat současné globální problémy. Institut UNITAR byl založen v roce 1965 jako nezávislý orgán v rámci OSN, jehož úkolem je zvyšovat efektivitu práce jak Organizace spojených národů, tak jejích členských států. Prostřednictvím prezenčních seminářů a workshopů, e-learningů a dalších vzdělávacích aktivit ročně osloví přibližně 300.000 zájemců. (www.unitar.org)

O organizaci YPO:

YPO je globální komunita vůdců, sdružující více než 30.000 vedoucích pracovníků ze 142 zemí. Její členy spojuje přesvědčení, že svět potřebuje lepší lídry. Každý z členů organizace dosáhl významných vůdčích úspěchů již v mladém věku. Podniky a organizace pod jejich vedením dosahují v součtu ročního obratu přes 9 bilionů dolarů a zaměstnávají více než 22 milionů zaměstnanců. Členové YPO se vzájemně inspirují a podporují prostřednictvím partnerského vzdělávání a předávání výjimečných zkušeností v inkluzivní komunitě otevřeného sdílení a důvěry. Další informace najdete na adrese ypo.org.

