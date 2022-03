UNITAR nomeia Anastasios Economou, presidente global da YPO e fundador do iGroup, para o conselho consultivo da Divisão de Diplomacia Multilateral

GENEBRA, 30 de março de 2022 /PRNewswire/ -- O Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR) nomeou o fundador do iGroup e presidente global da YPO, Anastasios Economou, para o conselho consultivo da sua Divisão de Diplomacia Multilateral. O período de dois anos da nomeação terá vigência de janeiro de 2022 a dezembro de 2024.

O UNITAR é um instituto dedicado ao treinamento e desenvolvimento de capacitação do sistema das Nações Unidas com o objetivo de capacitar indivíduos, governos e organizações por meio de conhecimento e aprendizagem para efetivamente superar os desafios globais contemporâneos. Na estrutura do instituto, a Divisão de Diplomacia Multilateral apoia os sistemas intergovernamentais e órgãos administrativos das Nações Unidas, capacitando representantes e diplomatas.

O principal objetivo do conselho consultivo da divisão é oferecer orientação e liderança que permitam que a divisão cumpra o seu objetivo de superar os principais desafios multilaterais enfrentados pelas Nações Unidas. O conselho consultivo também fornecerá análises cruciais das atividades da divisão para garantir o respeito dos padrões de qualidade em conformidade com o objetivo do UNITAR e as diretrizes da ONU.

Anastasios Economou é o 69º presidente global da YPO, organização dedicada a oferecer aprendizagem e oportunidades de intercâmbio de ideias para mais de 30 mil executivos localizados em 142 países em todo o mundo.

Os membros da YPO são unidos pela crença de que o mundo precisa de líderes melhores, o que eles exploram por meio de várias experiências de aprendizagem, incluindo a oportunidade de interagir com as principais instituições acadêmicas e de negócios, como a Harvard Business School, INSEAD e London Business School.

Durante o seu trabalho na YPO, atuando em vários cargos em níveis internacional, regional e local, Anastasios Economou liderou muitas iniciativas decisivas para a organização, juntamente com seus colegas membros, que representam diversas origens de culturas, perspectivas, ideias e conhecimentos.

"É uma honra ser nomeado para o conselho consultivo da Divisão de Diplomacia Multilateral" do UNITAR, disse Anastasios Economou. "Ao compartilhar minhas experiências na liderança de uma organização global de aprendizagem como a YPO, espero servir e apoiar melhor o conselho e seu objetivo de promover a diplomacia multilateral na Organização das Nações Unidas."

"Estamos muito satisfeitos em receber Anastasios Economou no conselho consultivo da Divisão de Diplomacia Multilateral e esperamos trabalhar em conjunto na expansão do impacto positivo da divisão em seus beneficiários de acordo com o objetivo do UNITAR e a visão geral da ONU", disse Rabih El-Haddad, diretor da Divisão de Diplomacia Multilateral do UNITAR.

Sobre o UNITAR:

O Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR) é o braço principal de treinamento das Nações Unidas, que trabalha em todas as regiões do mundo. Capacitamos indivíduos, governos e organizações por meio de conhecimentos e aprendizagem para efetivamente superar os desafios globais contemporâneos. O UNITAR foi fundado em 1965 como um órgão autônomo das Nações Unidas com o objetivo de melhorar a eficácia do trabalho das Nações Unidas e de seus estados-membros. Todo ano, o alcance do UNITAR se estende a cerca de 300 mil beneficiários por meio de seminários e workshops presenciais, aprendizagem eletrônica ou outros eventos relacionados a treinamento. (www.unitar.org)

Sobre a YPO:

A YPO é a comunidade global de liderança com mais de 30 mil executivos em 142 países que são unidos pela crença compartilhada de que o mundo precisa de líderes melhores. Cada um de nossos membros alcançou um sucesso significativo de liderança quando ainda eram jovens. Somados, eles dirigem empresas e organizações que contribuem com uma receita anual de US$ 9 trilhões com mais de 22 milhões de funcionários. Os membros da YPO se inspiram e apoiam reciprocamente por meio de aprendizagem mútua e experiências excepcionais em uma comunidade inclusiva de compartilhamento aberto e confiança. Acesse ypo.org para obter mais informações.

FONTE YPO

