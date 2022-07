United Training lanza un nuevo programa de ciberseguridad en conjunto con el programa Apprenticeships for Tech CompTIA

NEW BRAUNFELS, Texas, 25 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- United Training, una compañía de formación y desarrollo profesional en TI, se asoció con CompTIA como parte de su programa Apprenticeships for Tech. Este esfuerzo conjunto ubicará a los aspirantes a profesionales de la ciberseguridad con los mejores empleadores.

United Training es la compañía más reciente en sumarse al programa Apprenticeships for Tech de CompTIA, una iniciativa nacional para ayudar a los empleadores a satisfacer sus necesidades actuales y a largo plazo de personal en el campo de TI a través de un programa de aprendizaje "gane y aprenda", y busca hacerlo de modo tal que abra oportunidades de empleo para veteranos, mujeres y comunidades desatendidas.

"Hemos capacitado a miles de profesionales de TI y seguimos escuchando acerca de la continua carencia de habilidades a la que se enfrentan las organizaciones", señaló Jamie Fiely, presidente de United Training & Academy. "Trabajar codo con codo con CompTIA para satisfacer esas necesidades, a la vez que apoyamos las iniciativas DEI&B, es precisamente nuestra misión. Estamos listos para ayudar a los empleadores a reclutar talentos de nuevas y diversas poblaciones, además de prepararlos para el éxito en estos puestos de seguridad de alta demanda".

United Training funciona como un intermediario que presta servicios tanto a empleadores como a aprendices en el marco de un programa de formación registrado y basado en los estándares del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). Los servicios prestados al empleador incluyen la selección de posibles candidatos, la administración y la presentación de informes, además de la elaboración y ejecución de un plan de formación exhaustivo. United Training también asumirá la responsabilidad del éxito de los aprendices, a la vez que ayudará a resolver cualquier problema que pueda surgir en relación con recursos humanos.

"Los programas de formación son un método comprobado para desarrollar las habilidades técnicas y duraderas que los empleadores buscan, y lo hacen de modo tal que incorporan una mayor diversidad de personas a la fuerza laboral", comentó Amy Kardel, vicepresidenta sénior de Relaciones Laborales de CompTIA. "Es una estrategia ganadora para cualquier organización que busque crecer y diversificar su equipo de tecnología. United Training es un importante socio que cuenta con un equipo experimentado en la transición exitosa de las personas hacia carreras en el campo de la tecnología. Nos complace darles la bienvenida a nuestro programa de formación".

El programa Apprenticeships for Tech de CompTIA, un esfuerzo colaborativo entre los American Institutes for Research (AIR) y CompTIA, es un programa de aprendizaje registrado basado en estándares del USDOL. El USDOL seleccionó a AIR y CompTIA como intermediarios nacionales de la industria para incrementar la formación en oficios del campo de la tecnología. Para obtener más información sobre el programa Apprenticeships for Tech de CompTIA visite: https://www.comptia.org/content/lp/apprenticeships-for-tech.

Acerca de Apprenticeships for Tech de CompTIA

El programa Apprenticeships for Tech de CompTIA es una iniciativa nacional financiada por el Departamento del Trabajo de EE. UU. (USDOL) para aumentar el número de trabajadores cualificados en el campo de la tecnología y ampliar las oportunidades profesionales en dicho ámbito para diversas poblaciones, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad y las personas de color. https://www.comptia.org/content/lp/apprenticeships-for-tech.

Acerca de United Training

United Training ofrece soluciones de capacitación personalizadas proporcionadas por más de 100 expertos en la materia a clientes de todo el mundo. Nuestras soluciones le permitirán optimizar su inversión en tecnología, superar a la competencia, aumentar su nivel de innovación y adaptarse más rápido a las condiciones del mercado. Ofrecemos soluciones de formación para cada miembro de su equipo, con el estilo de aprendizaje que mejor se adapta a sus necesidades. Cueste lo que cueste, somos ágiles, experimentados y estamos bien posicionados para ayudarle a alcanzar sus objetivos.

