United Way of King County anuncia a Ethan Stowell y Steve Hooper, Jr. como co-presidentes de campaña 2020-2021

La dupla llega a United Way para trabajar en los desafíos actuales, exacerbados por la pandemia global, y ayudar a la organización a crear una comunidad donde las personas cuenten con una vivienda, los estudiantes puedan graduarse y las familias sean financieramente estables.

SEATTLE, 17 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- United Way se honra en anunciar a los co-presidentes de la campaña de recaudación de fondos 2020-2021. Ellos son Ethan Stowell, fundador y CEO de Ethan Stowell Restaurants, y Steve Hooper, Jr., presidente de ESR. Ambos son copropietarios de la compañía.

Stowell, quien fuera co-presidente de la campaña en 2017, afirmó estar impresionado con el trabajo que United Way ha hecho en favor de la comunidad desde que la COVID-19 atacó la región a principios de este año.

"Me parece que United Way siempre está haciendo algo que tiene la capacidad de atraparme e impresionarme. Esa es una de las razones por las que quería hacer esto de nuevo", mencionó Stowell.

Hooper dijo que este era el momento preciso para brindar su colaboración.

"Pienso en el futuro y me pregunto: ¿hice todo lo que me era posible en este momento para marcar una diferencia? ¿Iré a estar orgulloso del trabajo que hice? Creo que esta es una excelente forma de lograrlo", aseguró.

Stowell mencionó haber organizado eventos de entretenimiento "geniales y divertidos" en el pasado, con el objetivo de recaudar fondos e involucrar a la comunidad. Este año tendrá que ser diferente debido a la pandemia.

Stowell afirmó estar trabajando con varios restaurantes locales en una serie de reuniones virtuales, donde los invitados y donantes podrán cocinar con algunos de los chefs de más renombre de Seattle, incluyéndolo a él mismo.

Según dice Stowell: "Queremos traer un poco de diversión a estos tiempos difíciles, por eso intentaremos hacer un montón de eventos". "Sentí que debíamos hacer algo que tenga un impacto positivo para la comunidad de los restaurantes en general, así que se nos ocurrió esta idea de apoyar restaurantes y negocios locales por medio de eventos".

Stowell mencionó que le preocupa la crisis de desalojos que se avecina y las disparidades raciales en términos de vivienda.

"Hablo de la crisis de desalojos que se viene y del racismo sistémico en torno a la propiedad y las viviendas asequibles. Creo que esto es delicado", afirmó. "El gobernador ha hecho un gran trabajo impidiendo los desalojos por un tiempo, pero eso no quiere decir que no haya que pagar las rentas y que estas no se le estén acumulando a la gente".

