United Way Worldwide объявляет о создании фонда United for Ukraine

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United Way Worldwide

Mar 07, 2022, 06:44 ET

АЛЕГЗАНДРИЯ (шт. Виргиния, США), 7 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Организация United Way Worldwide сегодня объявила о создании фонда помощи в связи с острым и нарастающим гуманитарным кризисом, разворачивающимся в результате конфликта на Украине.

Создаваемый организацией United Way Worldwide фонд United for Ukraine будет оказывать экстренную помощь в виде предоставления транспорта, укрытий, продовольствия и медикаментов, важнейших средств для ухода за детьми, в частности детского питания. 

«Нет никаких сомнений в том, что эта ситуация развивается динамически и меняется с каждым часом. Несмотря на то что потребности велики и, по всей вероятности, будут только нарастать и меняться с течением времени, мы будем готовы оказывать поддержку людям, оказавшимся в кризисной ситуации, — заявила президент и генеральный директор United Way Worldwide Анджела Ф. Уильямс (Angela F. Williams). — Организация United Way готова мобилизовать все неравнодушные силы нашего мирового сообщества, чтобы помочь облегчить страдания тех, чья жизнь радикально изменилась и чье будущее остается неопределенным».

Менее чем за неделю Украину покинули более миллиона человек, и ожидается, что до завершения конфликта это число возрастет до 4 миллионов. Наибольшее число перемещенных лиц предположительно придется на соседние страны: Польшу, Румынию и Венгрию. 

В связи с миграцией людей в безопасные места по всей Европе надежные партнеры United Way на местах, а именно United Way Romania в Румынии, United Way Hungary в Венгрии и Fundacja Dobrych Inicjatyw (Фонд добрых инициатив) в Польше, работают с местными партнерами над определением потребностей на местах и оказанием неотложной и долгосрочной помощи тем, кто оказался в уязвимом положении в результате боевых действий.

Желающие внести свой вклад в фонд United for Ukraine могут сделать свои пожертвования здесь:

United for Ukraine Fund

Информация о United Way

Организация United Way борется за здоровье, образование и финансовую стабильность каждого человека в каждом сообществе. Благодаря всемирному охвату и местному влиянию мы ежегодно улучшаем жизнь для 48 миллионов человек. United Way — крупнейшая в мире внебюджетная некоммерческая организация, работающая в 95% населенных пунктов США, а также в 40 странах и регионах мира. Именно поэтому к нашей миссии присоединились 2,5 млн волонтеров, 7,7 млн доноров и 45 тысяч корпоративных партнеров. На фоне пандемии COVID-19 мы помогаем людям оставаться в своих домах, поддерживать запасы продуктов и защищать свою жизнь и средства к существованию. Кроме того, мы работаем над созданием устойчивых и равноправных сообществ. Более подробная информация представлена на сайте UnitedWay.org. Следите за нашими новостями: @United Way и #LiveUnited. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Southerlyn Reisig (Сазерлин Райсиг), руководитель всемирного отдела внешних связей United Way, (703) 836-7882

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/95321/united_way_worldwide_logo.jpg  

SOURCE United Way Worldwide

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