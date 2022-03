United Way Worldwide oznamuje spustenie fondu United for Ukraine

ALEXANDRIA, Virginia, 5. marca 2022 /PRNewswire/ -- Organizácia United Way Worldwide dnes oznámila, že zriadila fond pomoci v reakcii na naliehavú a rastúcu humanitárnu krízu, ktorá sa odohráva v dôsledku konfliktu na Ukrajine.

Fond United for Ukraine organizácie United Way Worldwide poskytne okamžitú pomoc vo forme prepravy, prístrešia, jedla a liekov, kritických potrieb pre starostlivosť o dieťa, ako napr. dojčenská výživa.

„Niet pochýb o tom, že táto situácia je nestabilná a mení sa každú hodinu. A hoci potreby sú veľké a pravdepodobne budú časom len rásť a meniť sa, budeme tam, aby sme podporili tých, ktorí sú v kríze," povedala Angela F. Williams, prezidentka a generálna riaditeľka United Way Worldwide. „United Way je pripravená zmobilizovať obetavú silu našej globálnej komunity, aby pomohla zmierniť utrpenie tých, ktorých životy sa zmenili a ktorých budúcnosť je neistá."

Za menej ako týždeň utieklo z Ukrajiny viac ako milión ľudí a očakáva sa, že do konca konfliktu tento počet vzrastie na 4 milióny. Očakáva sa, že svedkami najväčšieho prílevu vysídlených osôb budú najbližšie susedné krajiny, Poľsko, Rumunsko a Maďarsko.

Kým ľudia migrujú do bezpečia po celej Európe, dôveryhodní partneri United Way pôsobiaci v teréne, United Way Romania, United Way Hungary a Fundacja Dobrych Inicjatyw (Nadácia dobrých iniciatív) v Poľsku, spolupracujú s miestnymi partnermi na určovaní potrieb na mieste a na riešení okamžitej a dlhodobej pomoci, potrebnej pre tých, ktorí sa stali zraniteľnými v dôsledku bojov.

Tí, ktorí by chceli prispieť do fondu „United for Ukraine", môžu prispieť tu:

United for Ukraine Fund.

