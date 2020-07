United Ways of California ayuda a los Californianos a hacer un conteo hasta el 15 de julio, fecha límite para la presentación de su declaración de impuestos: 'Conozca los hechos; Archivo gratis "

Para agendar una visita virtual, haga clic aquí. Continúe a través del cuadro de diálogo e ingrese la información requerida para agendar y confirmar su cita virtual VITA.

En el sitio MyFreeTaxes.org United Way presenta una "Lista de preparación de impuestos" donde los contribuyentes pueden encontrar fácilmente la información para desglosar exactamente lo que necesitan para prepararse para acelerar sus declaraciones.

Además, los preparadores de VITA son voluntarios capacitados y certificados por el IRS a través de organizaciones locales comunitarias. Saben buscar la elegibilidad del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC) y otros créditos. El crédito promedio es de $ 3,000, y podría ser crítico durante la pandemia. Si los declarantes desean calcular los beneficios potenciales antes de comunicarse con un preparador de VITA, hay una calculadora disponible en la página de United Way, así como información sobre los créditos fiscales y deducciones. Los preparadores no solo pueden buscar reclamar CalEITC en su declaración de este año, sino que, si estos créditos no han sido reclamados previamente, los contribuyentes pueden pedir hasta tres años de devoluciones, siempre y cuando sean elegibles. La extensión para presentar la declaración este año se aplica de manera retroactiva, por lo tanto, puede obtener la ayuda que necesita para presentar sus declaraciones para los años 2019, 2018, 2017 e incluso 2016.

"Antes tenía miedo de ir al médico porque no tenía el dinero". CalEITC no solo me está ayudando económicamente, sino que también me está ayudando con mi salud ", afirmó un usuario de CalEITC.

* Todavía puede solicitar una extensión adicional para presentar su declaración de impuestos federales hasta el 15 de octubre, pero recuerde que es una extensión únicamente para presentar la declaración de impuestos; para la declaración de impuestos del estado de California tiene una extensión automática para presentarla. Si se deben impuestos después del 15 de julio, se puede imponer una multa e intereses para tanto los impuestos federales como los estatales. Si está recibiendo un reembolso, no se evalúa la multa por presentar y puede presentar y reclamar un reembolso por hasta tres años del gobierno federal y cuatro años del estado a partir de la fecha de vencimiento. Varios sitios de VITA y MyFreeTaxes.org continuarán funcionando hasta el 15 de octubre, 2020.

United Ways de California agradece a su socio Prosperity Now por la asistencia del sitio VITA y CSD por su apoyo nacional continuo.

Sobre United Ways de California

United Ways de California mejora la salud, la educación y los resultados financieros para niños y familias de bajos recursos al mejorar y coordinar el trabajo de incidencia e impacto comunitario de los 30 United Ways locales de California. United Ways de California se formó en 2008 por los United Ways locales de California , buscando trabajar juntos para educar a los líderes estatales y nacionales sobre los problemas de política que afectan las metas de impacto comunitario en salud, educación y estabilidad financiera.

