Unity Investment : la plus grande société suisse d'investissement dans le minage de crypto-monnaies remporte un prix international

« Nous avons démontré avec notre projet innovant que la Suisse est un lieu idéal pour l'implantation d'entreprises crypto », a déclaré Sean Prescott, PDG d'Unity Investment, en réaction à la remise de ce prix, après l'avoir accepté le jeudi 19 juillet à Varsovie. C'est la première fois qu'une société suisse reçoit un prix lors du sommet annuel des plus grandes entreprises crypto-monétaires mondiales.

La Suisse, un lieu idéal pour les entreprises crypto

Selon Prescott, la Suisse offre plusieurs avantages qui ont été à l'origine de la décision de son entreprise de s'y établir. « La Suisse fournit une sécurité réglementaire d'un niveau extrêmement élevé en tant que nation de la finance et de la cryptographie, associée aux avantages d'une infrastructure technique et d'un réseau électrique stables », a déclaré M. Prescott. « En outre, nous bénéficions de taux d'imposition et de coûts d'électricité extrêmement bas - nous sommes essentiellement moins chers que la Chine ou le Canada dans la production de devises cryptographiques », a-t-il ajouté. Le projet a suscité un intérêt particulier, car il repose sur un nouveau modèle d'investissement.

L'Initial Coin Offering comme nouveau véhicule d'investissement

Les investisseurs privés et institutionnels seront en mesure d'investir plus facilement dans des projets et des sociétés utilisant des crypto-monnaies grâce à ce que l'on appelle l'Initial Coin Offering. En octobre 2018, Unity Investment lancera sa propre ICO - le capital levé servira à élargir le centre de minage de l'entreprise. Les profits générés seront automatiquement crédités chaque semaine sur les portefeuilles crypto des investisseurs.

Les détenteurs de bitcoins sont en mesure de transférer de l'argent électronique à d'autres détenteurs de portefeuille Bitcoin, tout comme pour les virements bancaires. Ces transactions doivent cependant être enregistrées dans un registre Bitcoin décentralisé (blockchain). Dans ce registre, contrôlé par des machines de minage Bitcoin réparties à travers le monde, tous les nouveaux bitcoins et frais de transaction correspondants sont crédités à chaque mineur qui valide, vérifie et soumet une transaction en cours dans la blockchain la plus rapide. En substance, c'est de cette manière qu'Unity Investment produit de nouveaux bitcoins, ainsi que d'autres crypto-monnaies rentables. Un bitcoin est actuellement évalué à environ 8 150 francs suisses ou 8 210 dollars (au 26 juillet 2018).

Des rendements élevés pour les épargnants et les principaux investisseurs

Unity Investment AG permettra aussi bien aux petits investisseurs qu'aux grands investisseurs investissant dans l'entreprise de participer aux revenus générés par les récompenses financières issues du minage. M. Prescott et son équipe sont persuadés que l'extraction cryptographique demeurera extrêmement rentable pour Unity, comme elle l'a été par le passé. Unity détient et gère automatiquement un portefeuille diversifié de ressources informatiques qui exploitent la crypto-monnaie la plus rentable à un moment donné, tout en gardant un œil sur la volatilité, les prix du marché et d'autres paramètres clés du marché. Cela signifie qu'Unity Investment est également rentable pour les petits investisseurs désireux de participer à la révolution du minage de crypto-monnaies malgré des moyens financiers ou une expertise technique peut-être limités.

Des centres de calcul haute performance utilisant des sources d'énergie renouvelables.

Unity Investment investit massivement dans un immense centre de calcul dans le but de trouver la solution la plus écologique possible, afin de générer des rendements élevés pour les investisseurs à l'aide d'énergies renouvelables. Un gigantesque centre de calcul haute performance constitué de milliers d'unités sera créé dans un hall situé à Jona, dans le canton de Saint-Gall, d'ici décembre 2018. Un seul ordinateur de minage suffisamment performant peut effectuer plusieurs milliards de tentatives de vérification cryptographiques par seconde - des millions de fois plus vite qu'un ordinateur portable standard.

