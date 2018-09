Univar adquiere Nexeo y acelera transformación y crecimiento

DOWNERS GROVE, Illinois, y THE WOODLANDS, Texas, 18 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Univar Inc. (NYSE :UNVR ) ("Univar"), una distribuidora internacional de sustancias químicas e ingredientes y proveedora de servicios con valor agregado, y Nexeo Solutions, Inc. (NASDAQ :NXEO ) ("Nexeo"), un líder mundial en distribución de sustancias químicas y plásticos, anunciaron hoy la celebración de un acuerdo definitivo para que Univar adquiera Nexeo en una transacción en efectivo y acciones valuada en aproximadamente US$ 2.000 millones, incluida la asunción de la deuda de Nexeo y otras obligaciones, o US$ 11,65 por acción de Nexeo, sujeta a ajuste como se describe a continuación.

David Jukes, presidente y director ejecutivo de Univar, declaró: "Esta combinación transformadora está destinada a crear el principal distribuidor mundial de sustancias químicas e ingredientes, con estimulantes oportunidades para nuestros clientes, proveedores, empleados e inversores. Juntos, impulsaremos el crecimiento y el valor para los accionistas con la mayor fuerza de ventas de América del Norte en distribución de sustancias químicas e ingredientes, la más amplia oferta de productos, y la cadena de suministro más eficiente de la industria. Esperamos que la transacción tenga un impacto positivo en las ganancias y el flujo de caja desde el primer año completo después del cierre y que genere US$ 100 millones en ahorro de costos anual proyectado para el tercer año después del cierre y reduzca los gastos de capital anuales en US$ 15 millones inmediatamente".

"Al combinar las mejores prestaciones, talentos y recursos de nuestras dos compañías estaremos mejor equipados para ofrecer un servicio superior y mayor valor a nuestros clientes y socios distribuidores. Esperamos aprovechar las importantes capacidades digitales y de comercio electrónico de Univar en todos los sistemas financieros y la plataforma ERP centralizada de Nexeo para acelerar la transformación digital que ya se encuentra en marcha en Univar, reducir costos y facilitar más la realización de negocios. Nuestro compromiso compartido con la seguridad y la innovación y nuestras estructuras de organización comunes ofrecen bases sólidas para una integración fluida y exitosa", concluye Jukes.

David Bradley, director ejecutivo de Nexeo, agregó: "Compartimos la confianza de Univar en el futuro de nuestra empresa combinada, dada la fuerte articulación estratégica entre nuestros modelos de negocios, estrategias de llegada al mercado, ofertas superiores de productos y capacidades digitales. Esta combinación representa un paso adelante lógico y convincente, coherente con nuestro enfoque en la aceleración del crecimiento en beneficio de nuestros clientes, empleados y proveedores. Estamos particularmente satisfechos con la alta valoración de Univar de los empleados de Nexeo y con que nuestros accionistas puedan participar en el futuro éxito de la compañía mediante una continua participación accionaria".

Detalles de la transacción

El acuerdo de fusión estipula la conversión de cada acción emitida y en circulación de Nexeo en 0,305 acciones ordinarias de Univar y US$ 3,29 en efectivo, sujeta a ajuste al cierre, lo cual representa un precio de compra de US$ 11,65 por acción común de Nexeo, basándose en el precio de cierre de Univar de US$ 27,40 el 14 de septiembre de 2018. El pago en efectivo está sujeto a una potencial reducción de hasta US$ 0,41 por acción, basada en el precio de transacción de las acciones de Univar antes del cierre de la adquisición.

Después del cierre, los bonos de suscripción de acciones existentes de Nexeo serán ejecutables para la consideración de la fusión de acuerdo con los términos del certificado de opción.

Se espera que la transacción produzca US$ 100 millones, o aproximadamente US$ 0,43 por acción (después de impuestos), en ahorro de costos anual proyectado para el tercer año después del cierre y que reduzca inmediatamente los gastos de capital anuales corrientes en US$ 15 millones. Se espera que la transacción tenga un impacto positivo en el EPS ajustado de Univar a partir del primer año completo después del cierre. Univar espera que el índice de apalancamiento pro forma sea inferior a 3,0x para el fin del primer año completo después del cierre.

Detalles del cierre

La transacción ha sido aprobada de manera unánime por los consejos directivos de ambas compañías y se prevé que su cierre se realizará en el primer semestre de 2019, sujeto a la aprobación de los accionistas de Univar y Nexeo, así como a la obtención de aprobaciones normativas y el cumplimiento de otros requisitos habituales. Los accionistas principales de Nexeo, TPG y First Pacific, han acordado brindar consentimiento para la transacción propuesta.

Financiamiento

Univar se propone financiar la parte en efectivo de la transacción y refinanciar la deuda existente de Nexeo con una combinación de efectivo disponible y financiamiento bancario, que ya están comprometidos.

Revisión estratégica del negocio de Plásticos de Nexeo

De acuerdo con su enfoque en la distribución de sustancias químicas e ingredientes, Univar ha contratado un asesor externo para evaluar alternativas estratégicas para el negocio de Plásticos de Nexeo, líder en la industria, que pueden incluir una potencial desinversión. El negocio de Plásticos de Nexeo consiste en la distribución de resinas termoplásticas y otros productos de la mayor calidad para fabricantes de equipos originales, moldeadores y firmas de diseño de todo el mundo, y representará menos del 10% de las ganancias de las compañías combinadas. El negocio seguirá siendo dirigido por Shawn Williams, vicepresidente ejecutivo de Nexeo Plastics. Se espera que la revisión se complete junto con el cierre de la transacción.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actúa como asesor jurídico de Univar. Moelis & Company LLC actúa como asesor financiero y Weil, Gotshal & Manges LLP actúa como asesor jurídico de Nexeo.

Teleconferencia

Univar y Nexeo presentarán una teleconferencia conjunta con la comunidad de inversores el lunes 17 de septiembre de 2018 a las 5:00 p.m., hora del Este, para hablar sobre la transacción. Puede accederse al webcast de audio en vivo en las respectivas secciones de relaciones con los inversores de los sitios web de Univar, en http://investor.univar.com, y Nexeo, en https://ir.nexeosolutions.com. Los inversores pueden escuchar la teleconferencia llamando al +1-877-683-2092 (llamada gratuita) / +1-647-689-4067 (internacional), con el código de conferencia 2593359. Después del evento, habrá una versión archivada del webcast y materiales de apoyo disponibles en el mismo sitio web.

Acerca de Univar

Univar (NYSE :UNVR ), fundada en 1924, es una distribuidora internacional de productos químicos e ingredientes y un proveedor de servicios con valor agregado que trabaja con importantes proveedores de todo el mundo. Con el apoyo de un equipo integral de ventas y profesionales técnicos especializados y con gran experiencia en el mercado, Univar opera cientos de instalaciones de distribución en toda América del Norte, Europa occidental, la región Asia-Pacífico y América Latina. Univar proporciona soluciones a medida en una amplia cartera de productos y servicios sustentada en una de las redes de distribución industrial más grandes del mundo. Para mayor información, visite www.univar.com.

Acerca de Nexeo

Nexeo es un líder mundial en distribución de sustancias químicas y plásticos, y representa productos de fabricantes de clase mundial para una base diversa de clientes. Desde especificaciones de productos hasta soluciones sostenibles, la Compañía va más allá de la logística tradicional y brinda servicios con valor agregado en diversas industrias, entre ellas, fabricación de productos químicos, petróleo y gas, recubrimientos, cuidado personal, atención de la salud, automotriz e impresión 3D. La Compañía utiliza una plataforma tecnológica centralizada para identificar eficiencias y crear soluciones que ofrecen valor a proveedores y clientes. Conozca más sobre la empresa en www.NEXEO.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas de acuerdo con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, codificadas en la Sección 27A de la Ley de Títulos Valores (Securities Act) y la Sección 21E de la Ley de Intercambio (Exchange Act) y sus enmiendas. Algunas de las declaraciones prospectivas pueden identificarse, entre otras cosas, por el uso de terminología prospectiva, tal como "anticipa", "supone", "cree", "estima", "prevé", "se propone", "planea", "proyecta", "puede", "podría", "podrá" y expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen todos los asuntos que no sean hechos históricos. Aparecen en distintos lugares a lo largo de este comunicado e incluyen declaraciones relacionadas, entre otras cosas, con el cronograma previsto para el cierre de la transacción propuesta entre Univar Inc. ("Univar") y Nexeo Solutions, Inc. ("Nexeo"), los beneficios y sinergias que se esperan de la transacción propuesta, y los resultados operativos, el rendimiento y la estructura de capital de la compañía combinada.

Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y convicciones actuales de Univar y Nexeo en relación con los desarrollos futuros y su potencial efecto sobre Univar, Nexeo y la compañía combinada. Si bien Univar y Nexeo creen que las declaraciones prospectivas son razonables como y cuando se hicieron, no puede haber garantía alguna de que los desarrollos futuros que afecten a Univar, Nexeo y la compañía combinada sean los que se prevén. Una serie de factores, riesgos e incertidumbres importantes, muchos de los cuales son ajenos al control de Univar y Nexeo, podrían determinar que los resultados reales difirieran considerablemente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Los factores, riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de los reflejados en las declaraciones prospectivas incluyen: cambios en las condiciones económicas, comerciales y políticas generales, incluidos cambios en los mercados financieros; la capacidad de cumplir las condiciones al cierre de la transacción propuesta respecto de los tiempos previstos o en absoluto, y otros riesgos relacionados con la conclusión de la transacción propuesta; la capacidad de obtener las aprobaciones de los accionistas y las normativas necesarias para la transacción propuesta en la fecha prevista o en absoluto; la capacidad de completar la transacción propuesta en los términos y tiempos esperados o en absoluto; costos inesperados o más altos que los previstos en relación con la transacción propuesta; el riesgo de que los beneficios, las sinergias y las perspectivas de crecimiento esperadas de la transacción propuesta y la compañía combinada puedan no alcanzarse de manera oportuna o en absoluto; los resultados de la revisión estratégica del negocio de distribución de plásticos de Nexeo en relación con la consumación de la transacción propuesta y el resultado e impacto de una transacción estratégica resultante, si la hubiere; la capacidad de integrar exitosamente el negocio de Nexeo con Univar tras el cierre; el riesgo de que Univar y Nexeo no puedan conservar y contratar personal clave; el riesgo de que la alteración de la transacción propuesta pueda influir de manera adversa en los negocios de Univar y Nexeo, y en sus respectivas relaciones con clientes, proveedores, distribuidores o empleados; y otros riesgos que se detallan en los factores de riesgo mencionados en el Ítem 1.A. Factores de Riesgo de los informes anuales más recientes de Univar y Nexeo en el Formulario 10-K, actualizado en cualquier informe trimestral en el Formulario 10-Q, informes actuales en el Formulario 8-K y futuras presentaciones ante la SEC. A menos que se indique lo contrario o que el contexto requiera otra cosa, los comentarios relativos a nuestras expectativas de ingresos futuros y resultados operativos se basan en nuestras previsiones para nuestras operaciones actuales y no incluyen el impacto potencial de cualquier adquisición futura, desinversión u otras transacciones estratégicas potenciales. Se advierte a los lectores que no deben atribuir a estas declaraciones prospectivas una confianza indebida, ya que tan solo describen la situación a la fecha de ser realizadas. Ni Univar ni Nexeo asumen obligación alguna de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas después de su fecha de realización, ya sea como consecuencia de nuevas informaciones, acontecimientos futuros u otras circunstancias.

Descargo de responsabilidad

Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni habrá venta alguna de valores en ninguna jurisdicción en donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de cualquiera de tales jurisdicciones. No se hará oferta de valores, excepto por medio de un prospecto que cumpla los requisitos de la sección 10 de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933 y sus enmiendas.

Información adicional y dónde encontrarla

En conexión con la transacción propuesta entre Univar y Nexeo, Univar tiene la intención de presentar una declaración de registro en el Formulario S-4, que incluirá un prospecto y una declaración de poder para Univar y una declaración de solicitud de consentimiento para Nexeo ("carta poder/prospecto conjunto y declaración de solicitud de consentimiento"). SE INSTA A LOS INVERSORES Y TITULARES DE VALORES DE UNIVAR Y NEXEO A LEER, CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, TODOS LOS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS ANTE LA SEC, INCLUSO LA CARTA PODER/PROSPECTO CONJUNTO Y DECLARACIÓN DE SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO, PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Se enviará a los accionistas de Univar y Nexeo una carta poder/prospecto conjunto y declaración de solicitud de consentimiento definitiva. Los inversores y titulares de valores podrán obtener copias sin cargo de la carta poder/prospecto conjunto y declaración de solicitud de consentimiento, así como de otras presentaciones con información sobre Univar y Nexeo, en el sitio web de la SEC: http://www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados por Univar ante la SEC estarán disponibles sin cargo en la sección de relaciones con los inversores del sitio web de Univar en www.univar.com. Las copias de los documentos presentados por Nexeo ante la SEC estarán disponibles sin cargo en la sección de relaciones con los inversores del sitio web de Nexeo en www.nexeosolutions.com.

Participantes en la solicitud

Univar, Nexeo y todos sus directores, directores ejecutivos y algunos otros empleados pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Univar y consentimientos de los accionistas de Nexeo en relación con la transacción propuesta entre Univar y Nexeo. La información relativa a los directores y directores ejecutivos de Univar está incluida en la declaración de poder de Univar para su asamblea anual 2018, que se presentó ante la SEC el 20 de marzo de 2018. La información relativa a los directores y directores ejecutivos de Nexeo está incluida en la declaración de poder de Nexeo para su asamblea anual 2018, que se presentó ante la SEC el 14 de diciembre de 2017. Los inversores y titulares de valores pueden obtener información adicional relacionada con los intereses de dichos participantes en la carta poder/prospecto conjunto y declaración de solicitud de consentimiento, que podrá obtenerse como se describe en los párrafos anteriores cuando esté disponible.

