Univar Solutions inaugura el último centro de soluciones para su ecosistema de innovación global

Al combinar los últimos avances científicos con el soporte de desarrollo de aplicaciones, Univar Solutions trabaja en estrecha colaboración con sus clientes y proveedores para ayudar a las marcas de todos los tamaños a crecer y prosperar. A través del trabajo de la compañía en su red de centros de soluciones globales, Univar Solutions ofrece química, datos, herramientas digitales e ingenio humano responsables para ayudar a brindar una ventaja innovadora e impulsar soluciones para los desafíos técnicos que dan forma al futuro de productos, procesos e ingredientes sostenibles que beneficien al medioambiente y a la sociedad.

"El futuro de la innovación y el desarrollo técnico comienza en Univar Solutions", afirmó el Dr. Andrew Mint, director de los centros de soluciones globales de Univar Solutions. "En nuestros centros de soluciones estamos creando oportunidades únicas, más sostenibles e innovadoras, así como escalando las soluciones para apoyar el crecimiento con nuestros clientes, a la vez que desarrollamos soluciones para ayudar a mantener a las comunidades saludables, alimentadas, limpias y seguras, es así de simple".

Cerca de una de las operaciones más grandes de la compañía en Europa, el centro de soluciones tiene 700 metros cuadrados (más de 7.500 pies cuadrados), distribuidos en laboratorios, una planta piloto, salas de reuniones y oficinas. La experiencia, la innovación y las capacidades exclusivas de este centro de soluciones sacarán adelante los proyectos de los clientes de principio a fin, desde el concepto y el desarrollo hasta las pruebas de aplicaciones, el lanzamiento y la distribución. Las aplicaciones de productos finales que se espera desarrollar en las instalaciones incluyen productos básicos de la industria como cuidado del cabello, artículos de tocador, cuidado de la piel, cosméticos de color, cremas, recubrimientos para comprimidos, ungüentos, formulaciones para lavavajillas y materiales de construcción.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor líder mundial de productos e ingredientes químicos básicos y especializados que representa una cartera de primer nivel entre los principales productores del mundo. Con la flota de transporte privado y la fuerza técnica de ventas más grandes de la industria, experiencia inigualable en logística, profundo conocimiento del mercado y de la normativa, desarrollo de fórmulas y recetas, y unas herramientas digitales líderes, la compañía se encuentra bien posicionada para ofrecer soluciones a la medida y servicios de valor agregado para una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. A la vez que cumple con su propósito de ayudar a mantener a las comunidades saludables, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions está comprometida a ayudar a los clientes y proveedores a innovar y enfocarse en Crecer Juntos. Conozca más en univarsolutions.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye ciertas proyecciones relacionadas con eventos futuros y nuestras intenciones, creencias, expectativas y predicciones acerca del futuro, las cuales son "declaraciones prospectivas" según lo dispuesto en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 y sus enmiendas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar por fuera del control de la compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas y los supuestos. En los documentos presentados por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores figura un análisis detallado de estos factores e incertidumbres. Los factores que podrían afectar dichas declaraciones prospectivas pueden ser, entre otros: la propagación geográfica de la pandemia de la COVID-19; la duración y gravedad de la pandemia de la COVID-19; las medidas que podrían adoptar las autoridades gubernamentales para hacer frente o mitigar el impacto de la pandemia de la COVID-19; los impactos negativos potenciales de la COVID-19 en la economía mundial y en nuestros clientes proveedores; el impacto general de la pandemia de la COVID-19 en nuestro negocio, en los resultados de las operaciones y en la situación financiera; otras fluctuaciones en condiciones económicas generales, especialmente en la producción industrial y las demandas de nuestros clientes; cambios significativos en las estrategias comerciales de los productos o en las operaciones de nuestros clientes; mayor presión competitiva derivada, entre otros, de la consolidación de competidores; cambios significativos en precios, demanda y disponibilidad de productos químicos; nuestro endeudamiento, las restricciones impuestas por nuestros instrumentos de deuda, y nuestra capacidad para obtener financiamiento adicional requerido; el amplio espectro de leyes y normas a las que estamos sujetos incluidas amplias leyes y normas en materia ambiental, de salud y seguridad; la imposibilidad de integrar el negocio y los sistemas de compañías que adquiramos, incluida Nexeo Solutions, Inc., o de lograr los beneficios anticipados de dichas adquisiciones; posibles interrupciones de las actividades comerciales y violaciones de seguridad, incluidos incidentes de ciberseguridad; la imposibilidad de generar capital de trabajo suficiente; incrementos en los costos del transporte y de los combustibles y cambios en nuestra relación con proveedores externos; accidentes, fallas en la seguridad, daño ambiental, cuestiones relacionadas con la calidad y responsabilidad de los productos así como posibles retiros del mercado; fallas importantes en la entrega que involucren nuestra red de distribución o los productos que ofrecemos; riesgos operacionales para los cuales no estemos asegurados de forma adecuada; litigios en curso y otros riesgos legales y regulatorios; desafíos asociados con operaciones internas; exposición a tasas de interés y fluctuaciones en tipos de cambio; posible deterioro del buen nombre; responsabilidades asociadas con adquisiciones, emprendimientos e inversiones estratégicas; acontecimientos negativos que afectan nuestros planes de jubilación y de jubilaciones de empleadores múltiples; interrupciones laborales asociadas con los empleados sindicalizados de nuestra fuerza laboral; y otros factores descritos en los documentos presentados por la empresa a la Comisión de Bolsa y Valores. Advertimos que la información prospectiva que se presenta en este comunicado de prensa no constituye una garantía de eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados o sugeridos por la información prospectiva que se incluye en este comunicado de prensa. Además, las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar mediante el uso de terminología prospectiva como "puede", "planea", "busca", "espera", "pretende", "estima", "prevé", "cree" o "continúa", o los enunciados negativos correspondientes, variaciones de la misma o terminología similar. Toda información prospectiva aquí presentada es válida únicamente en la fecha de publicación de este comunicado de prensa. La compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva para reflejar cambios en los supuestos, la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, o de otra índole, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

