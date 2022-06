Univar Solutions México amplía su cartera de ingredientes de alimentos a través de un acuerdo de distribución exclusivo con Kalsec

La ampliación de la alianza ofrece soluciones de ingredientes para los clientes de alimentos y bebidas de toda Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Univar Solutions México, S. De R.L. de C.V., una subsidiaria de Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" o "la Empresa"), un distribuidor líder a nivel mundial de productos básicos y productos químicos e ingredientes especializados y proveedor de servicios de valor agregado, anunció hoy que ha ampliado su cartera de Ingredientes y Especialidades (I&S) a través de un nuevo acuerdo de distribución exclusiva con Kalsec®, Inc. en México. Univar Solutions se convertirá en el distribuidor exclusivo en México de los productos de Kalsec®, que abarcan sus unidades de negocio Taste and Sensory Solutions, Colors y Food Protection.