Univar Solutions predstavuje „Foodology" a posilňuje svoj záväzok voči globálnemu priemyslu potravinárskych prísad

Pod hlavičkou Foodology od Univar Solutions, bude spoločnosť naďalej rozširovať svoje odborné znalosti vo všetkých aspektoch predaja, marketingu a distribúcie potravinárskych a výživových prísad, pričom bude využívať svoju globálnu sieť vedcov v oblasti potravinárstva, testovacích kuchýň a rozsiahleho portfólia rôznorodých a udržateľných prísad, aby priniesla najnovšie technické riešenia, riešenia v oblasti trendov a vývoja aplikácií. Vďaka tomuto prístupu bude Foodology cenným partnerom pre značky a dodávateľov všetkých veľkostí, ktorí chcú vyvíjať výrobky s čistejšími etiketami, reagovať na trhové alebo regulačné trendy, testovať tvrdenia na etiketách typu "bez obsahu" a iné označenia, ako aj rýchlejšie uvádzať nové výrobky na trh.

„Foodology spája naše popredné distribučné zdroje, globálnu sieť vedcov v oblasti potravín a odborníkov na prísady v našom ekosystéme globálnych centier riešení, vrátane priestoru pre vývoj potravín v areáli The Hatchery v Chicagu, s ešte silnejšou zostavou odborníkov z odvetvia," dodal Kevin Hack, globálny viceprezident pre potravinové prísady v Univar Solutions. „Tieto schopnosti spájajú našu globálnu pozíciu v distribúcii a hlboké technické znalosti potravinárskeho priemyslu, aby sme mohli navrhovať a dodávať inovatívne riešenia do každého kúta sveta, vďaka čomu sme pre tých, ktorí potrebujú prísady, jedinečnou voľbou."

Tím Foodology od Univar Solutions sa predstaví na výstave Institute of Food Technologists (IFT) Expo v Chicagu v dňoch 10. – 13. júla. Spoločnosť v tom istom období oslávi aj svoje uvedenie na trh počas série podujatí pri príležitosti oficiálneho slávnostného otvorenia svojej testovacej kuchyne v The Hatchery v Chicagu.

Viac informácií nájdete na stránke univarsolutions.com/foodology

O Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) je popredným globálnym distribútorom chemických látok a prísad, ktorý predstavuje popredné portfólio od popredných svetových výrobcov. S najväčšou súkromnou flotilou nákladných vozidiel a technickými predajcami, bezkonkurenčným logistickým know-how, hlbokými znalosťami trhu a predpisov, vývojom receptúr a špičkovými digitálnymi nástrojmi má spoločnosť dobrú pozíciu na to, aby mohla ponúkať riešenia na mieru a služby s pridanou hodnotou pre širokú škálu trhov, odvetví a aplikácií. Pri plnení svojho cieľa, ktorým je pomáhať udržiavať komunity zdravé, nasýtené, čisté a bezpečné, sa spoločnosť Univar Solutions zaviazala pomáhať zákazníkom a dodávateľom inovovať a zamerať sa na spoločný rast. Viac sa dozviete na stránkach univarsolutions.com.

Výhľadové vyhlásenia

Táto tlačová správa obsahuje určité vyhlásenia týkajúce sa budúcich udalostí a našich zámerov, presvedčení, očakávaní a predpovedí do budúcnosti, ktoré sú „výhľadovými vyhláseniami" v zmysle oddielu 27A zákona o cenných papieroch z roku 1933 a oddielu 21E zákona o burze cenných papierov z roku 1934, v znení neskorších predpisov. Výhľadové vyhlásenia podliehajú známym a neznámym rizikám a neistotám, z ktorých mnohé môžu byť mimo kontroly spoločnosti. Tieto výhľadové vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od očakávaní a predpokladov. Podrobná diskusia o týchto faktoroch a neistotách je uvedená v dokumentoch, ktoré spoločnosť predložila Komisii pre cenné papiere a burzu. Medzi potenciálne faktory, ktoré by mohli ovplyvniť tieto výhľadové vyhlásenia, patria: konečné geografické rozšírenie pandémie COVID-19; trvanie a závažnosť pandémie COVID-19; opatrenia, ktoré môžu prijať vládne orgány na riešenie alebo iné zmiernenie vplyvu pandémie COVID-19; potenciálne negatívne dopady COVID-19 na globálnu ekonomiku a našich zákazníkov a dodávateľov; celkový vplyv pandémie COVID-19 na naše podnikanie, výsledky operácií a finančný stav; iné výkyvy všeobecných ekonomických podmienok, najmä v priemyselnej výrobe a v požiadavkách našich zákazníkov; významné zmeny v obchodných stratégiách výrobcov alebo v činnosti našich zákazníkov; zvýšené konkurenčné tlaky, a to aj v dôsledku konsolidácie konkurentov; významné zmeny v cenách, dopyte po chemikáliách a ich dostupnosti; naša úroveň zadlženia; obmedzenia uložené našimi dlhovými nástrojmi a naša schopnosť získať dodatočné financovanie v prípade potreby; široké spektrum zákonov a nariadení, ktorým podliehame, vrátane rozsiahlych zákonov a nariadení v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti; neschopnosť integrovať podnik a systémy spoločností, ktoré získavame, vrátane spoločnosti Nexeo Solutions, Inc., alebo realizovať očakávané výhody takýchto akvizícií; potenciálne narušenie podnikania a narušenie bezpečnosti, vrátane kybernetických bezpečnostných incidentov; neschopnosť vytvárať dostatočný pracovný kapitál; zvýšenie nákladov na dopravu a palivo a zmeny v našom vzťahu s poskytovateľmi tretích strán; nehody, bezpečnostné zlyhania, škody na životnom prostredí, problémy s kvalitou produktov a zodpovednosťou a ich stiahnutie z trhu; veľké alebo systémové zlyhania dodávky týkajúce sa našej distribučnej siete alebo produktov, ktoré prepravujeme; prevádzkové riziká, na ktoré nemusíme byť dostatočne poistení; prebiehajúce súdne spory a iné právne a regulačné riziká; výzvy spojené s medzinárodnými operáciami; vystavenie sa kolísaniu úrokových sadzieb a meny; potenciálne znehodnotenie dobrého mena; záväzky spojené s akvizíciami, podnikmi a strategickými investíciami; negatívny vývoj ovplyvňujúci naše dôchodkové plány a dôchodky pre viacerých zamestnávateľov; prerušenia práce spojené s odborovou časťou našej pracovnej sily; a ďalšie faktory uvedené v dokumentoch, ktoré spoločnosť predložila Komisii pre cenné papiere a burzu. Upozorňujeme vás, že výhľadové informácie uvedené v tejto tlačovej správe nie sú zárukou budúcich udalostí alebo výsledkov a že skutočné udalosti alebo výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré sú uvedené alebo predpokladané vo výhľadových informáciách uvedených v tejto tlačovej správe. Výhľadové vyhlásenia sa tiež vo všeobecnosti dajú identifikovať pomocou terminológie zameranej na budúcnosť, ako napríklad „môcť", „plánovať", „hľadať, „bude", „očakávať", „zamýšľať", „odhadovať", „predvídať", „veriť" alebo „pokračovať", alebo ich negatívnych významov alebo ich variácií alebo podobnej terminológie. Akékoľvek výhľadové informácie uvedené v tomto dokumente sa poskytujú iba k dátumu tejto tlačovej správy a spoločnosť nepreberá žiadnu povinnosť aktualizovať alebo revidovať akékoľvek výhľadové informácie, aby odrážali zmeny v predpokladoch, výskyt neočakávaných udalostí alebo inak, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon.

