Universal Fibers apre una nuova struttura in Europa

"Siamo davvero contenti di aprire la nostra nuova struttura produttiva qui in Polonia, per dare supporto ai nostri cari clienti in Europa," ha dichiarato Marc Ammen, Ammistratore Delegato di Universal Fiber Systems. "Questo è in linea con la nostra strategia di crescita mondiale che è iniziata nel 2009 con l'espansione in Asia e successivamente nel Regno Unito. Da allora, la risposta dei clienti è stata grandiosa e stiamo vincendo in partenariati con i nostri prodotti leader nel settore, con la nostra qualità ed il nostro servizio."

L'impianto è completamente integrato, dall'estrusione ai filati finiti in diverse sostanze chimiche tra cui il nylon di tipo 6 e di tipo 66, ed è ideale per i produttori europei di tappeti nei settori commerciale, residenziale e automobilistico. "Questa nuova struttura segna un passo in avanti nel nostro impegno di fornire il più elevato livello di qualità e servizio ai nostri clienti," ha dichiarato Phil Harmon, Presidente di Universal Fibers. "In quanto azienda mondiale, le nostre tecnologie d'avanguardia provenienti dagli Stati Uniti e dall'Asia sono ora impiegate anche localmente nel mercato europeo. Non potremmo essere più onorati di questo investimento e della piattaforma che fornisce a Universal Fibers per espandersi nella regione."

"Universal Fibers è una dei due settori di attività all'interno di Universal Fiber Systems," ha aggiunto Marc Ammen. "Poiché il nostro portafoglio aziendale continua ad espandersi, questo impianto promuove le opportunità di sinergia attualmente in atto negli Stati Uniti, Europa e Cina per il nostro secondo settore di attività, Premiere Fibers."

Informazioni su Universal Fibers, Inc.: Universal Fibers è una dei due settori di attività di Universal Fiber Systems, LLC, con Premiere Fibers, Inc. il secondo settore di attività. Con sede a Bristol, Virginia USA e strutture produttive in Europa, Tailandia e Cina, Universal Fibers, Inc. è un leader mondiale nella produzione di fibre di alta qualità, basate su filamenti sintetici tinti in massa per i settori della pavimentazione, dei trasporti e delle fibre industriali.

