Universal Fibers opent nieuwe productiefaciliteit in Europa

"We zijn bijzonder blij met de opening van onze nieuwste productiefaciliteit hier in Polen die onze gewaardeerde klanten in Europa zal ondersteunen," aldus Marc Ammen, CEO van Universal Fiber Systems. "Deze opening is geheel in lijn met onze strategie voor mondiale groei. Zo hebben we in 2009 onze activiteiten uitgebreid naar Azië en later kwam daar ook het VK bij. De reacties van de klanten zijn overweldigend en de hoge kwaliteit van onze toonaangevende producten, in combinatie met onze dienstverlening creëert een win-winsituatie."

De fabriek beslaat de hele productielijn, van extrusie tot kant-en-klare garens van uiteenlopende samenstelling, inclusief nylon 6 en 66. Daarnaast wordt geleverd aan tapijtfabrikanten in Europa die actief zijn in de zakelijke, particuliere of automotive markt. "Met deze nieuwe faciliteit laten we opnieuw zien hoe serieus we ons commitment nemen om onze klanten kwaliteit en service op het hoogste niveau te bieden," aldus Phil Harmon, President van Universal Fibers. "We zijn een mondiaal bedrijf en onze geavanceerde technologieën uit de VS en Azië worden nu ook op lokaal niveau in de Europese markt ingezet. We zijn dan ook uitermate blij met deze investering die Universal Fibers een platform biedt voor uitbreiding in de regio."

"Universal Fibers is een van de twee businessunits van Universal Fiber Systems," vertelt Marc Ammen. "Aangezien we ons zakelijke portfolio verder willen uitbreiden, biedt deze fabriek mogelijkheden om de synergie en de kansen die we momenteel in de VS, Europa en China zien voor Premiere Fibers, onze tweede businessunit, te vergroten."

Over Universal Fibers, Inc.: Universal Fibers, Inc. is een van de twee businessunits die, samen met Premiere Fibers, Inc. , de tweede businessunit, deel uitmaakt van Universal Fiber Systems, LLC . Universal Fibers, Inc is gevestigd in Bristol, in de Amerikaanse staat Virginia en beschikt over productiefaciliteiten in Europa, Thailand en China. De firma is wereldwijd leider voor de productie van hoogwaardige, in verfoplossingen gekleurde, synthetische filamentvezels voor de tapijt-, de transport- en de industriële vezelindustrie.

Universal Fibers® | ISO 9001, 14001 | Bristol, Virginia USA | Taicang, China

Voor meer informatie, neem contact op via: +1.276.669.1161, info@unversalfibers.com of kijk op: www.universalfibers.com

Contact voor media:

Denise Rushing

Tel.: +1.423.752.4687, ext. 317

E: drushing@ndp-agency.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/887900/Universal_Fibers_Ribbon_Cutting.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/656222/Universal_Fibers_Logo.jpg

SOURCE Universal Fibers, Inc.