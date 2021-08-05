Универсальный инверторный водонагреватель airExpert-Inverter представлен на мировом рынке
Aug 05, 2021, 08:40 ET
Универсальный инверторный водонагреватель со встроенным тепловым насосом airExpert-Inverter теперь представлен на мировом рынке
ДАГАН (Китай), 5 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания PHNIX представила свой новый высококлассный airExpert–Inverter — водонагреватель со встроенным тепловым насосом, претендующий на обеспечение высочайшей энергоэффективности в рамках всего ассортимента. Новая модель работает на базе технологии PHNIX Inverter, обеспечивающей быстрое и эффективное нагревание воды с одновременным сокращением потребления электроэнергии и эксплуатационных расходов. Следует отметить, что airExpert–Inverter представляет собой первый в истории PHNIX универсальный водонагреватель со встроенным тепловым насосом, в котором используется инверторная технология и который был хорошо принят во многих странах мира.
Водонагреватель airExpert-Inverter объемом от 200 до 300 л с тепловой мощностью 2,3 кВт обеспечивает лучшую на рынке энергоэффективность с коэффициентом преобразования теплоты (КПТ) 4,6 (A++). Высокий КПТ достигается за счет бесступенчатой технологии полного преобразования, которая за счет бесступенчатого преобразования частоты в широком диапазоне от 30 до 70 Гц обеспечивает автоматический расчет и анализ текущих режимов работы с целью корректировки подводимой мощности и достижения оптимальной производительности.
Кроме того, агрегаты в современном исполнении с привлекательным контроллером, оснащенным цветным сенсорным экраном, представленные в цельным корпусе, создают ощущение элегантности внешнего вида.
«Мы очень гордимся тем, что являемся первым в отрасли производителем водонагревателей со встроенными тепловыми насосами, выпустившим универсальный водонагреватель с тепловым насосом, использующий инверторную технологию», — заявил Эдвард (Edward), руководитель подразделения водонагревателей со встроенными тепловыми насосами для жилых домов.
airExpert-Inverter имеет множество функций, обеспечивающих повышенный уровень комфорта.
Устойчивая бесшумная работа
Научно-исследовательский центр компании PHNIX оптимизировал систему шумоподавления и посредством проведения бесчисленных экспериментов на этих устройствах снизил уровень их шума до 42 дБ(A), что позволяет пользователям сохранять спокойную атмосферу в доме.
Микроканальный теплообменный змеевик
Микроканальные теплообменные змеевики высокой плотности многопоточного типа позволяют хладагенту и эмалированной поверхности резервуара иметь большую площадь теплообменной поверхности, что значительно повышает эффективность теплообмена, обеспечивая мгновенную подачу горячей воды в любой момент времени.
Интеллектуальный пульт дистанционного управления
airExpert-Inverter оснащается контроллером с цветным сенсорным экраном. Понятный пользовательский интерфейс позволяет пользователю свободно устанавливать температуру воды, режим работы и контролировать кривую изменения температуры, чтобы знать о рабочем состоянии устройства в любое время.
Информация о компании PHNIX
Компания PHNIX — ведущий производитель тепловых насосов в Китае — является международным предприятием, специализирующимся на НИОКР и производстве тепловых насосов, а также разработке энергосберегающих технологий. Более 50% продукции PHNIX экспортируется в Европу, Северную Америку и на другие зарубежные рынки. Более подробная информация о компании PHNIX и ее продукции представлена на ее сайте по адресу: www.phnix-e.com.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1588109/Iverter_All_in_one_Heat_pump_Water_Heater_airExpert_Inverter.jpg
SOURCE PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION
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