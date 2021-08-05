Универсальный инверторный водонагреватель airExpert-Inverter представлен на мировом рынке

Водонагреватель airExpert-Inverter объемом от 200 до 300 л с тепловой мощностью 2,3 кВт обеспечивает лучшую на рынке энергоэффективность с коэффициентом преобразования теплоты (КПТ) 4,6 (A++). Высокий КПТ достигается за счет бесступенчатой технологии полного преобразования, которая за счет бесступенчатого преобразования частоты в широком диапазоне от 30 до 70 Гц обеспечивает автоматический расчет и анализ текущих режимов работы с целью корректировки подводимой мощности и достижения оптимальной производительности.

Кроме того, агрегаты в современном исполнении с привлекательным контроллером, оснащенным цветным сенсорным экраном, представленные в цельным корпусе, создают ощущение элегантности внешнего вида.

«Мы очень гордимся тем, что являемся первым в отрасли производителем водонагревателей со встроенными тепловыми насосами, выпустившим универсальный водонагреватель с тепловым насосом, использующий инверторную технологию», — заявил Эдвард (Edward), руководитель подразделения водонагревателей со встроенными тепловыми насосами для жилых домов.

airExpert-Inverter имеет множество функций, обеспечивающих повышенный уровень комфорта.

Устойчивая бесшумная работа

Научно-исследовательский центр компании PHNIX оптимизировал систему шумоподавления и посредством проведения бесчисленных экспериментов на этих устройствах снизил уровень их шума до 42 дБ(A), что позволяет пользователям сохранять спокойную атмосферу в доме.

Микроканальный теплообменный змеевик

Микроканальные теплообменные змеевики высокой плотности многопоточного типа позволяют хладагенту и эмалированной поверхности резервуара иметь большую площадь теплообменной поверхности, что значительно повышает эффективность теплообмена, обеспечивая мгновенную подачу горячей воды в любой момент времени.

Интеллектуальный пульт дистанционного управления

airExpert-Inverter оснащается контроллером с цветным сенсорным экраном. Понятный пользовательский интерфейс позволяет пользователю свободно устанавливать температуру воды, режим работы и контролировать кривую изменения температуры, чтобы знать о рабочем состоянии устройства в любое время.

Информация о компании PHNIX

Компания PHNIX — ведущий производитель тепловых насосов в Китае — является международным предприятием, специализирующимся на НИОКР и производстве тепловых насосов, а также разработке энергосберегающих технологий. Более 50% продукции PHNIX экспортируется в Европу, Северную Америку и на другие зарубежные рынки. Более подробная информация о компании PHNIX и ее продукции представлена на ее сайте по адресу: www.phnix-e.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1588109/Iverter_All_in_one_Heat_pump_Water_Heater_airExpert_Inverter.jpg

SOURCE PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION