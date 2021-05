Universidade de Coimbra é a instituição mais sustentável em Portugal e a 21ª em todo o mundo

A UC foi a melhor classificada no cumprimento do ODS2, Erradicar a Fome, sendo a terceira melhor universidade do mundo no cumprimento desse objetivo. O combate ao desperdício de alimentos, a existência de uma refeição social, a entrega de cestas alimentares pelos serviços de ação social da UC a grupos de estudantes por um preço baixo ou até mesmo as iniciativas com produtores locais para escoação de produtos são algumas das razões por trás dessa pontuação. Além de projetos de investigação e participação em grupos de pesquisa de soluções agroalimentares, como o Mobfood, que reúne agentes do setor agroalimentar em busca de uma indústria alimentar nacional mais competitiva, ou o Reseed, que estuda os impactos socioeconômicos e ecológicos da disseminação de produtos alimentares de outros continentes na Europa, desde o século XVIII.