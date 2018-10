Universum rivela i Ranking dei World's Most Attractive Employer, Edizione 2018

Universum rivela i risultati della 10º edizione annuale dei ranking WMAE (World Most Attractive Employers) scelti da piú di 225,000 studenti di Economia, Ingegneria e IT provenienti dalle 12 maggiori economie mondiali. I ranking dei WMAE includono le organizzazioni globali che sono state identificate con regolaritá come datori di lavoro potenziali ideali tra almeno 6 dei 12 mercati.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/743295/WMAE_2018.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/743294/Universum_Badges.jpg )



Il tipo di azienda per cui gli studenti vogliono lavorare

Gli studenti di Economia, Ingegneria e IT dicono di voler lavorare in settori decisamente diversi tra loro: i primi sono interessati al settore finanziario e ai servizi professionali mentre ingegneri e profili tech pensano alle aziende di software, aerospaziali e manufatturiere. In realtá, la maggior parte dei World's Most Attractive Employers scelti dagli studenti appartiene al comparto beni di consumo, automobilistico e bancario.

Ranking 2018 Business Top 5:

1. Google (Invariato rispetto allo scorso anno)

2. Goldman Sachs (Invariato rispetto allo scorso anno)

3. EY (Ernst & Young) (4º nel 2017)

4. Deloitte (6º nel 2017)

5. KPMG (9º nel 2017)



Ranking 2018 Ingegneria/IT Top 5:

1. Google (Invariato rispetto allo scorso anno)

2. Microsoft (Invariato rispetto allo scorso anno)

3. Apple (Invariato rispetto allo scorso anno)

4. BMW Group (5º nel 2017)

5. Intel (7º nel 2017)

I risultati piú rilevanti per gli studenti di Business, Ingegneria e IT

Sono le aziende del settore finanziario e del settore servizi professionali quelle ad essere diventate piú attrattive sia per gli studenti di economia che per i profili tech, soprattutto Goldman Sachs, EY, The Boston Consulting Group e McKinsey. Le organizzazioni in questi settori sono le piú associate a ció che i giovani vorrebbero trovare in un datore di lavoro: alti guadagni futuri e opportunitá di formazione e sviluppo professionale. Dopo anni in cui hanno ottenuto risultati generalmente positivi, le aziende che si occupano di software, hardware ed elettronica hanno invece subito un calo nelle preferenze.

L'equilibrio di forze é chiaramente cambiato rispetto al 2009 quando si é cominciata a stilare la classifica dei WMAE. In passato erano infatti le aziende basate in Europa ad occupare il 52% dei WMAE, oggi invece sono le aziende con sede negli Stati Uniti a dominare le prime 50 posizioni per tutte le facoltá considerate, lasciando alla propria controparte europea solo il 42% del ranking di quest'anno. Nel 2009 i datori di lavoro della regione Asia Pacifica rappresentavano solo il 2% dei WMAE, quest'anno corrispondono ad un modesto 6% del totale ma la nostra predizione é che la loro presenza aumenti velocemente nell'arco dei prossimi 10 anni.

Per maggiori informazioni si prega di contattare Jonas Barck, Global CMO: jonas.barck@universumglobal.com.

Universum é un'azienda di ricerca, consulenza e attivazione digitale insight-driven specializzata nell'employer branding. Per maggiori informazioni e per vedere il ranking completo visitate: https://universumglobal.com/wmae2018/

Jonas Barck

Global CMO

jonas.barck@universumglobal.com

+46-706-933-388