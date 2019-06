Univerzita Hamad Bin Khalifa vyzýva na podávanie prihlášok do nových akademických programov

Medzi novo zavedené programy patrí Magister umenia v Aplikovanej islamskej etike na Fakulte islamských štúdií a doktorandský program v humanitných a spoločenských vedách na Fakulte humanitných a spoločenských vied. Okrem toho, HBKU ponúka magisterské štúdium Informačných systémov v zdravotníctve a Master of Science v oblasti riadenia športu a zábavy (spoločný titul s University of South Carolina) na Fakulte vedy a techniky, a LLM v medzinárodnom práve a zahraničných veciach a LLM v medzinárodnom hospodárskom a obchodnom práve na Fakulte práva. Teraz je v ponuke aj titul Master of Science v oblasti vedy o cvičení na Fakulte zdravia a vied o živote (spoločný titul s University of South Carolina), rovnako ako aj magisterský titul z verejnej politiky, ktorý ponúka Fakulta verejnej politiky.