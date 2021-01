Univision anuncia PrendeTV, el primer servicio premium y gratuito de streaming con publicidad de Estados Unidos, creado exclusivamente para los hispanos del país

MIAMI, 12 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Univision Communications Inc., la principal empresa de contenido dirigido a los hispanos en Estados Unidos, anunció hoy planes de lanzar PrendeTV, el único servicio de streaming creado exclusivamente para la audiencia hispana en Estados Unidos con programación gratuita 100% en español. PrendeTV, cuyo estreno está programado para el primer trimestre de 2021, será el producto más integral de contenido premium ilimitado y exclusivo que jamás se ha seleccionado para los consumidores hispanos en Estados Unidos, e incluirá una colección selecta y sin precedente de series y películas de alta calidad y más, con las más destacadas celebridades del mundo.

PrendeTV les dará más opciones y acceso a una mayor variedad de géneros, desde películas taquilleras de Hollywood y aclamadas series, novelas, comedias, clásicos del deporte, documentales, programas de estilo de vida y programación infantil de la televisión internacional, hasta las exclusivas y surtidas videotecas de Univision y Televisa con programación popular, la favorita de los fans, que no se encuentra en ninguna otra plataforma de streaming, todo en un solo destino digital.

"PrendeTV es un importante paso inicial en los esfuerzos más extensos por Univision de forjar la misma posición de liderazgo que tenemos en la televisión en español en el emergente entorno de streaming en español", dijo Wade Davis, director general de Univision. "El anuncio sobre PrendeTV dos semanas después del cierre de nuestra adquisición de Univision destaca nuestro enfoque y compromiso con impulsar rápidamente la transformación y el crecimiento de la empresa. Nuestra audiencia no tiene acceso a nada como PrendeTV hoy en día, y este cambiará del todo el entorno del streaming de video en los medios en español de Estados Unidos".

Continuó Davis, "Con el lanzamiento de PrendeTV nos enfocamos en ofrecer nuevas maneras de que nuestros anunciantes lleguen a la audiencia hispana en Estados Unidos y, lo más importante, PrendeTV será un aspecto crucial de nuestra estrategia para aumentar el alcance de nuestras alianzas comerciales con nuestros principales distribuidores".

PrendeTV será el único servicio premium y gratuito con publicidad que se ha concebido y seleccionado exclusivamente para los hispanos en Estados Unidos, una audiencia que según Nielsen es dueña de más dispositivos conectados al internet y televisores inteligentes que el público en general, y consume más contenido de streaming que las personas no hispanas. Se lanzará el nuevo servicio con más de 30 canales y 10,000 horas de programación de video on demand en español de socios internacionales de contenido para brindar un servicio a consumidores deseosos de más contenido con acceso fácil, en su idioma y cultura. PrendeTV continuará creciendo y ampliará considerablemente su contenido premium en meses próximos.

PrendeTV permitirá que los televidentes vean contenido en cualquier pantalla, momento y lugar. Tras su lanzamiento, el servicio estará disponible vía Prende.TV en computadoras e internet móvil, además de aplicaciones gratuitas para móviles y televisores conectados. Se anunciarán detalles adicionales sobre los socios de distribución posteriormente. La plataforma de streaming les dará acceso a contenido a los televidentes por medio de una guía de programas sencilla en base a canales o el menú de la videoteca on demand con todo en español, sin necesidad de iniciar sesiones y con pausas comerciales limitadas durante los programas. Se anunciarán los socios publicitarios del lanzamiento en semanas próximas.

PrendeTV es una expansión de la destacada cartera mediática de Univision, que incluye cadenas nacionales de señal abierta y cable, estaciones locales de radio y televisión, y un conjunto de destacados productos digitales. Los consumidores que estén viendo por televisión o por internet la programación de la actual temporada de Univision seguirán teniendo acceso exclusivo por medio de sus suscripciones de cable y satélite, además de plataformas selectas de distribución de programación de video en canales múltiples (MVPD por su sigla en inglés).

Acerca de PrendeTV

PrendeTV es el primer y único servicio de streaming premium apoyado por publicidad de Estados Unidos que ofrece una guía de programas sencilla en base a canales y programación on demand totalmente gratis y en español, concebido exclusivamente para los hispanos en Estados Unidos. Ofrece una extensa selección de contenido, desde éxitos comprobados de televisión y películas taquilleras de Hollywood hasta deportes clásicos, comedias y mucho más. El servicio de streaming de propiedad de Univision, que se lanzará durante el primer trimestre de 2021, se podrá usar en todas las pantallas y ofrecerá al momento del lanzamiento un grupo sin precedente de 30 canales tradicionales y miles de horas de películas de todos los géneros, a pedido. Para obtener todos los materiales de prensa y recursos, por favor, visiten prende.tv/press

Acerca de Univision Communications Inc.

Como la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc. Los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañ ía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y 10 cadenas de cable Galavisión y TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país. A nivel local, Univision es propietaria u opera 61 estaciones en los principales mercados hispanos en los Estados Unidos. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com , el servicio de streaming Univision Now, la mayor cadena de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visiten corporate.univision.com

