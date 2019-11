Unsichere Arbeitsumgebungen in der IT-Branche gefährden die Gesundheit der Menschen

MÜNCHEN und STOCKHOLM, 27. November 2019 /PRNewswire/ -- Übermäßige Arbeitszeiten, Zwangsarbeit und Diskriminierung sind einige der Probleme, die die Gesundheit der Arbeitnehmer in der IT-Branche gefährden - insbesondere in der Fertigung der IT-Produkte. Um eine sozial nachhaltigere Industrie zu erreichen, bedarf es langfristiger Investitionen, Folgemaßnahmen und klarer Konsequenzen, die zum Handeln anregen. Der schwedische Hersteller Electrolux ist sich seiner Verantwortung bewusst und erhält von TCO Certified Unterstützung in diesem Bereich.