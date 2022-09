Unstoppable Women of Web3 lance de nouveaux modules éducatifs

Le premier module, consacré au Web3, sera animé conjointement par les Miss O Cool Girls

SAN FRANCISCO, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Unstoppable Women of Web3 (Unstoppable WoW3), un groupe œuvrant pour la diversité et l'éducation dans le but d'égaliser les chances dans le domaine du Web3, lance des modules éducatifs ciblés qui offriront une nouvelle façon de se renseigner sur le Web3. Les modules seront entièrement gratuits pour toutes les membres d'Unstoppable Women of Web3. Cette nouvelle série est soutenue par le partenaire fondateur de l'organisation, Unstoppable Domains , la plateforme leader de l'identité numérique contrôlée par l'utilisateur sur le Web3, qui compte plus de 2,5 millions de domaines enregistrés. En outre, les plus de 130 collaborateurs d'Unstoppable Domain soutiendront l'initiative en présentant des travaux créés par des groupes historiquement marginalisés dans au moins la moitié de tout le matériel utilisé pour éduquer le public sur le Web3.

Élargir l'accès aux ressources éducatives dédiées au Web3 Depuis la fondation de la communauté le 8 mars 2022, Unstoppable WoW3 explore les façons dont les gens tirent le plus de valeur des ressources éducatives dédiées au Web3, au métavers et aux jeux blockchain. Sur la base de ce travail de recherche, Unstoppable WoW3 lance différents modules éducatifs portant sur des domaines fondamentaux tels que le Web3, la blockchain, et le métavers.

Chacun présentera son contenu sous une variété de formats et comportera, entre autres, des séances audio et vidéo, ainsi que des articles rédigés par Unstoppable WoW3 et ses partenaires. En plus d'éduquer les participants sur l'aspect théorique du Web3, les modules présenteront des exemples issus du monde réel pour montrer comment ces théories sont appliquées aux cas d'utilisation réels. Le matériel est organisé d'une manière conversationnelle et offre un environnement convivial où les participants peuvent apprendre à leur propre rythme sans être soumis à une forte pression. Lorsque les participants achèvent un module, ils obtiennent un badge Unstoppable qui sera lié à leur identité numérique et visible sur leur profil de domaine NFT.

Il est essentiel d'augmenter la présence des femmes dans l'espace du Web3. De nombreuses études établissent un lien entre la diversité et les indicateurs de rentabilité et de santé financière, y compris le rendement de l'investissement en termes de flux de trésorerie, les marges de bénéfice avant intérêts et impôts (BAII), les marges de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ainsi que les marges brutes et nettes (source : Catalyst, Why Diversity and Inclusion Matter: Financial Performance 24 juin 2020).

« L'avenir du Web3 devrait, selon moi, être représentatif de la diversité de notre monde. L'éducation est le moyen de créer des possibilités d'inclusion pour tous, a déclaré Sandy Carter, fondatrice d'Unstoppable WoW3. Le Web3 est l'avenir d'Internet et nous avons besoin de voix plus diverses pour favoriser l'innovation. »

Le module consacré au Web3 contiendra plus de 40 sessions animées par Unstoppable WoW3 et ses collaborateurs chez Gemini, Opera, Prasaga, Celsius, Pinata, Lazy Lions, Sandbox, Decentraland, Polygon et d'autres organisations encore. En outre, le collaborateur d'Unstoppable WoW3 Learnoverse by BitDegree, un centre d'apprentissage dédié au Web3, a collaboré avec la communauté et lui a fait don de matériel éducatif. Les sujets seront divisés selon trois niveaux de complexité : débutant, intermédiaire et avancé.

Alina Bajars, responsable des partenariats chez BitDegree a affirmé : « Une éducation fiable et accessible en matière de Web3 ne consiste pas seulement à s'assurer que les femmes ne prennent pas de retard. Il s'agit aussi de leur donner des outils pour mener la nouvelle génération d'Internet. »

En parallèle, Unstoppable Domains s'associe aux Miss O Cool Girls pour offrir un module éducatif sur le Web3 spécialement conçu pour les jeunes filles. Les Miss O Cool Girls sont une extension Web3 de la marque Web2 à succès Miss O and Friends , une marque originale de média et de style de vie qui a pour vocation de renforcer et de développer l'estime de soi chez les jeunes filles. Les Miss O and Friends ont été mises en avant par CNN, Teen Vogue, et Business Insider, et la marque œuvre pour contrer les effets du contenu toxique sur les filles. Une fois les cours terminés avec succès, les filles obtiendront un badge qui sera lié à leur identité numérique Unstoppable. Ce badge constituera un POAP (protocole de preuve de participation) exclusif, c'est-à-dire un NFT qui confirme que le titulaire a réussi le cours. De plus, elles recevront des crédits de domaine gratuits qui les encourageront à commencer leur parcours Web3.

« Il n'est jamais trop tôt pour commencer à sensibiliser les filles au Web3, a indiqué Juliette Blake, fondatrice des Miss O Cool Girls. L'avenir appartient aux femmes et la prochaine génération doit être prête à relever le défi. Au fur et à mesure que cette nouvelle technologie évolue, nous avons une occasion de la façonner à l'aide du discours habilitant auquel nous aspirons, et cela n'est pas possible sans l'inclusion, l'éducation et l'engagement. L'avenir appartient aux femmes et la prochaine génération doit être prête à relever le défi. »

Pour en savoir plus sur les offres éducatives, consultez unstoppablewow3.com ou unstoppablewow3.x dans le navigateur Web3 Brave. Si vous dirigez une entreprise, vous pouvez cliquer ici pour contacter Unstoppable Women of Web3 ou ici pour lire l'engagement de rejoindre Unstoppable WoW3.

À propos d'Unstoppable Women of Web3 (WoW3) Lancée en 2022, Unstoppable Women of Web3 est une organisation qui œuvre pour la diversité et l'éducation en se concentrant sur la formation de la prochaine génération de talents, avec pour mission d'égaliser les chances au début de l'ère Web3. Chacun de ses 130 collaborateurs s'est engagé à présenter des travaux créés par des groupes historiquement marginalisés dans au moins la moitié de tout le matériel utilisé pour éduquer le public sur le Web3.

À propos d'Unstoppable Domains Lancé en 2018, Unstoppable Domains est un fournisseur de noms de domaine NFT qui offre une passerelle vers le web décentralisé. Unstoppable Domains permet à quiconque d'acheter un nom de domaine qui est frappé sur la blockchain comme un NFT, donnant ainsi au propriétaire la pleine propriété et un contrôle total du nom de domaine. La société est soutenue par Pantera, Draper Associates et Boost VC, et bénéficie de subventions de l'Ethereum Foundation et de la Zilliqa Foundation.

À propos des Miss O'Cool Girls Les Miss O Cool Girls sont une série de 10 000 NFT générés de façon aléatoire. Inspirées par les dessins réalisés par Juliette Brindak Blake lorsqu'elle avait 10 ans et illustrées par la cofondatrice, Hermine Brindak, les Miss O Cool Girls conçues par ce duo mère-fille célèbrent le fait qu'il n'existe pas de définition unique de ce que cela signifie d'être une fille. Présentant des traits uniques et diversifiés de jeunes adolescentes, de l'acné aux appareils dentaires en passant par les dents manquantes, la mission des Miss O Cool Girls est de renforcer l'estime de soi chez les filles afin de contrer l'intimidation toxique, le trollage et l'influence des modèles négatifs qui découlent de la manière dont les médias et le contenu des réseaux sociaux sont consommés.

À propos de Bitdegree et de Learnoverse Bitdegree développe Learnoverse pour résoudre des problèmes systématiques de la formation en ligne en offrant une expérience d'apprentissage ludique et socialement immersive

Learnoverse est le tout premier métavers d'apprentissage ouvert doté d'un écosystème de jetons Learn & Earn. BitDegree – une société mère de Learnoverse – est une plateforme d'apprentissage en ligne initialement lancée en 2017 pour remédier aux défaillances du système de transition de l'éducation vers l'emploi, éduquer les internautes et les aider à atteindre le succès professionnel.

