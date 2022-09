Unstoppable Women of Web3 lanciert neue Bildungsangebote

Der erste Stream ist auf Web3, und kooperiert mit Miss OʼCool Girls

SAN FRANCISCO, 29. September 2022 /PRNewswire/ -- Unstoppable Women of Web3 (Unstoppable WoW3), eine Diversitäts- und Bildungsgruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Spielfeld im Web3 auszugleichen, führt eine neue Möglichkeit ein, um mehr über Web3 zu erfahren, und zwar mit gezielten Bildungsstreams, die für alle Unstoppable Women of Web3-Mitglieder völlig kostenlos sind. Diese neue Serie wird durch den Gründungspartner Unstoppable Domains unterstützt, der führenden Plattform für nutzergesteuerte digitale Identität im Web3 mit mehr als 2,5 Millionen registrierten Domains. Darüber hinaus werden die über 130 Kooperationspartner von Unstoppable Domains die Initiative unterstützen, indem sie in mindestens der Hälfte aller Materialien, die für die Web3-Bildung verwendet werden, Arbeiten von historisch marginalisierten Gruppen einbeziehen.

Ausweitung des Zugangs zur Web3-Bildung Seit der Gründung der Unstoppable WoW3-Community am 8. März 2022 erforschte Unstoppable WoW3 wie die Menschen den größten Nutzen aus der Web3-, Metaverse- und Blockchain-Gaming-Ausbildung ziehen können. Auf der Grundlage dieser Forschung führt Unstoppable WoW3 verschiedene Ausbildungsrichtungen ein, die sich auf grundlegende Themenbereiche konzentrieren, darunter Web3, Blockchain und das Metaverse.

Jeder Stream wird aus einer Vielzahl von Inhaltsformaten bestehen, darunter Audio- und Videositzungen sowie schriftliche Artikel, die von Unstoppable WoW3 und seinen Partnern produziert werden. Die Teilnehmer lernen nicht nur die Web3-Theorie kennen, sondern werden auch anhand von Beispielen aus der Praxis erfahren, wie diese Theorien auf reale Anwendungsfälle angewendet werden. Die Materialien sind in einer unterhaltsamen Art und Weise zusammengestellt, die einen geringen Druck und ein freundliches Umfeld bietet und es den Teilnehmern ermöglicht, in ihrem eigenen Tempo zu lernen. Nach vollständiger Beendigung eines Streams erhalten die Teilnehmer ein Unstoppable Badge, das mit ihrer digitalen Identität verknüpft wird und über ihr NFT Domain-Profil einsehbar ist.

Es ist wichtig, dass mehr Frauen im Web3-Bereich tätig sind. Viele Studien stellen einen Zusammenhang zwischen Diversität und Indikatoren für Rentabilität und finanzielle Gesundheit her, darunter Cashflow-Rendite, Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) sowie Brutto- und Nettomargen (Quelle: Catalyst, Why Diversity and Inclusion Matter: Financial Performance June 24, 2020).

„Ich glaube, dass die Zukunft des Web3 die Vielfalt unserer Welt repräsentieren sollte. Bildung ist der Weg, um integrative Möglichkeiten für alle zu schaffen", sagte Sandy Carter, Gründerin von Unstoppable WoW3. „Web3 ist die Zukunft des Internets, und für Innovation brauchen wir mehr unterschiedliche Stimmen."

Der Web3-Stream mit über 40 Sessions, geleitet von Unstoppable WoW3 und unseren Kooperationspartnern von Gemini, Opera, Prasaga, Celsius, Pinata, Lazy Lions, Sandbox, Decentraland, Polygon und anderen. Darüber hinaus hat der Unstoppable WoW3-Kooperationspartner Learnoverse by BitDegree, ein Web3-Lernzentrum, eine Partnerschaft mit Unstoppable WoW3 geschlossen und der Gemeinschaft Bildungsmaterialien gespendet. Die Themen werden in die Schwierigkeitsgrade Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene eingeteilt.

Alina Bajars, Leiterin des Bereichs Partnerschaften bei BitDegree, sagte: „Zuverlässige und zugängliche Web3-Bildung bedeutet nicht nur, dass Frauen nicht wieder ins Hintertreffen geraten. Es geht darum, ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie die neue Generation des Internets anführen können."

Darüber hinaus kooperiert Unstoppable Domains mit Miss OʼCool Girls für einen speziellen Web3 Education Stream für junge Mädchen. Miss OʼCool Girls ist eine Web3-Erweiterung der erfolgreichen Web2-Marke Miss O and Friends , einer originellen Medien- und Lifestyle-Marke zur Stärkung des Selbstbewusstseins von Mädchen im Teenageralter. Miss O and Friends waren schon zu Gast bei CNN, Teen Vogue, und Business Insider und setzen sich dafür ein, das Bild von toxischen Inhalten für Mädchen zu verändern. Nach erfolgreichem Abschluss der Kurse erhalten die Mädchen ein Abzeichen, das sie in ihrer Unstoppable Digital Identity ablegen können. Es handelt sich um einen exklusiven POAP - ein NFT zur Bestätigung des Kursabschlusses und kostenlose Domain-Gutschriften, um sie zu ermutigen, ihre Web3-Reise zu beginnen.

„Es ist nie zu früh, um Mädchen über web3 zu informieren", sagte Juliette Blake, Gründerin von Miss OʼCool Girls. „Die Zukunft ist weiblich und die nächste Generation muss bereit sein, die Herausforderung anzunehmen. In dem Maße, wie sich diese neue Technologie entwickelt, haben wir die Chance, sie so zu gestalten, wie wir es uns wünschen, und das geht nur durch Einbeziehung, Bildung und Beteiligung. Die Zukunft ist weiblich, und die nächste Generation muss bereit sein, die Herausforderung anzunehmen."

Um mehr über das Bildungsangebot zu erfahren, besuchen Sie unstoppablewow3.com oder unstoppablewow3.x im Web3 Brave Browser. Wenn Sie ein Unternehmen leiten, können Sie sich Unstoppable Women of Web3 hier anschließen oder lesen Sie hier die Beitrittserklärung zu Unstoppable WoW3.

Informationen zu Unstoppable Women of Web3 (WoW3) Unstoppable Women of Web3 wurde 2022 ins Leben gerufen und ist eine Diversity- und Bildungsgruppe, die sich auf die Ausbildung der nächsten Generation von Talenten konzentriert und es sich zur Aufgabe gemacht hat, schon früh in der Web3-Ära für gleiche Ausgangsbedingungen zu sorgen. Alle 130 Kooperationspartner haben sich verpflichtet, in mindestens der Hälfte aller Materialien, die für die Web3-Bildung verwendet werden, Werke von historisch marginalisierten Gruppen vorzustellen.

Informationen zu Unstoppable Domains Unstoppable Domains wurde 2018 gegründet und ist ein NFT-Domain-Anbieter und Tor zum dezentralen Web. Unstoppable Domains wurde 2018 gegründet und ist ein NFT-Domain-Anbieter und Tor zum dezentralen Web. Das Unternehmen wird von Pantera, Draper Associates und Boost VC unterstützt und erhält Zuschüsse von der Ethereum Foundation und der Zilliqa Foundation.

Informationen zu Miss O'Cool Girls Die Miss OʼCool Girls sind eine Serie von 10.000 zufällig generierten NFTs. Inspiriert von den Zeichnungen, die Juliette Brindak Blake im Alter von 10 Jahren anfertigte, und illustriert von der Mitbegründerin Hermine Brindak, einem Mutter-Tochter-Duo, zelebrieren die Miss OʼCool Girls, dass es keine einheitliche Definition dafür gibt, was es bedeutet, ein Mädchen zu sein. Mit den einzigartigen und vielfältigen Merkmalen junger Teenager-Mädchen - Akne, Zahnspangen, Zahnlücken - soll das Selbstwertgefühl von Mädchen gestärkt werden, um der Tatsache entgegenzuwirken, dass die heutigen Medien und der Konsum sozialer Medien zu Mobbing, Trolling und negativen Vorbildern führen.

Informationen zu Bitdegree und Learnoverse Bitdegree entwickelt Learnoverse, um systematische Probleme im Zusammenhang mit dem Online-Lernen durch eine spielerische und sozial immersive Lernerfahrung zu lösen.

Learnoverse ist das erste offene Lern-Metaverse mit einem Learn & Earn Token Ecosystem. BitDegree - eine Muttergesellschaft von Learnoverse - ist eine E-Learning-Plattform, die 2017 ursprünglich als Gegenmittel zum kaputten System von Bildung und Beschäftigung gegründet wurde, um Internetnutzer auszubilden und ihnen zu helfen, beruflichen Erfolg zu erzielen.

