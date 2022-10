Unstoppable WoW3, H.E.R. DAO LATAM e CryptoConexión anunciam iniciativa de educação para levar a Web3 para cinco milhões de latinas

Como parte do esforço educacional, a Unstoppable distribuirá USD 25 milhões em domínios de NFTs gratuitos entre as latinas

SÃO FRANCISCO, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Unstoppable Domains, membro fundador da Unstoppable Women of Web3 e uma plataforma líder de identidade Web3 com mais de 2,5 milhões de domínios de NFTs registrados, anunciou hoje o objetivo de oferecer materiais e recursos educacionais acessíveis para integrar mais de cinco milhões de latinas na Web3 até 2030. A iniciativa está sendo lançada em parceria com a H.E.R. DAO LATAM, uma organização autônoma descentralizada (DAO) de desenvolvedores liderada por mulheres, que promove a inovação e a diversidade na Web3, e a CryptoConexión, uma plataforma criada para preencher a lacuna do conhecimento no mundo das criptomoedas, da blockchain e da Web 3 para os latinos. A Unstoppable Women of Web3 é um grupo de diversidade e educação com foco em treinamento da próxima geração de talentos, com a missão de equiparar o campo de atuação no início da era da Web3.

A Unstoppable WoW3 e a CryptoConexión irão criar e compartilhar cursos on-line contínuos sobre criptomoedas e Web3, que serão gratuitos e acessíveis em inglês, espanhol e português. As organizações também promoverá seminários e hackathons para mulheres desenvolvedoras da Web2 que oferecerão treinamento prático no desenvolvimento da Web3. Por fim, a Unstoppable Domains e a Unstoppable WoW3 distribuirão mais de USD 25 milhões em domínios de NFTs gratuitamente para cinco milhões de latinas para ajudá-las a construir e controlar sua identidade digital. Como parte desse esforço, os parceiros entrarão em contato com universidades e instituições educacionais da América Latina para distribuir domínios gratuitos de NFTs a estudantes. Além disso, 23 organizações latinas se unirão ao esforço educacional, incluindo Web3 Familia, Surge Women, Bit2Me, Latinistas, NoMore, Crypto Mujeres, Mujeres en Crypto, Cripto Curiosas, WE Evolution, Web3 Equity, Cripto Es Cultura, Latino Startup Alliance, Vital Voices Miami, Blockeadas, Disrupt3rs, Dextera, Aureacode, Valera, Hola Metaverso, Educar+, FitBeaute, Planet Lambo, Tecnolochicas.

"A Web3 pode capacitar e promover as pessoas, mas para atingir esse potencial, precisamos garantir que todos tenham um lugar à mesa", disse Sandy Carter, vice-presidente sênior e diretora de canais da Unstoppable Domains. "A educação é o primeiro passo para a construção de uma Web3 mais inclusiva, e é a razão pela qual estamos comprometidos em ampliar o acesso aos recursos educacionais para latinas. Estamos entusiasmados com a parceria com a H.E.R. DAO LATAM e a CryptoConexión para dar suporte e cultivar a próxima geração de incríveis inovadoras latinas da Web3."

"As organizações que se unem para lançar esta iniciativa têm feito um trabalho incrível para garantir que as latinas tenham acesso às informações e recursos para ter sucesso na Web3", disse Monica Talan, fundadora da CryptoConexión. "Ao unir, compartilhar nossos principais aprendizados e alavancar os esforços globais da Unstoppable Women of Web3, sabemos que causaremos um impacto maior para alcançar nossa missão compartilhada."

"Desde nosso início em janeiro de 2022, temos trabalhado ininterruptamente para garantir que forneçamos acesso igual para a entrada de mulheres na Web3. Sabemos que o interesse, o compromisso e a paixão pelo ecossistema estão lá, vemos isso sempre que interagimos com os membros, da Cidade do México a São Paulo, no Brasil", disse Laura Navarro Muñoz, governadora da H.E.R. DAO LATAM. "No entanto, embora tenhamos sido capazes de abrir portas de oportunidades para mulheres latino-americanas por meio de bolsas de estudos, programas on-line e outras iniciativas, reconhecemos que as necessidades locais diferem e para que possamos escalar e alcançar mais mulheres, precisamos trabalhar e capacitar as principais organizações locais a compartilhar nosso propósito e missão. Na H.E.R. DAO LATAM, sabemos que trabalhando como um todo, "Todos terão sucesso".

As latinas foram historicamente sub-representadas no setor de tecnologia, com apenas 2% dos empregos relacionados à computação nos EUA ocupados por mulheres de origem hispânica, de acordo com dados da BuiltIn. O mesmo é válido na América Latina, onde as mulheres são significativamente sub-representadas nas áreas STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática), de acordo com pesquisas do BID. No entanto, os dados mostram que equipes diversificadas e inclusivas apresentam melhor desempenho e são mais inovadoras. As empresas que têm alta pontuação em diversidade de gêneros nas equipes executivas são 25% mais propensas a apresentar rentabilidade acima da média. Quando as empresas têm mais de 30% de mulheres em cargos executivos, é mais provável que elas superem as empresas que só contem com 10 a 30%. No geral, as equipes diversificadas em termos de gênero são melhores em tomada de decisões de negócios 73% das vezes.

A iniciativa de educação reúne organizações e parceiros dedicados para eliminar barreiras de exclusividade e construir um ecossistema verdadeiramente diversificado inclusivo na Web3.

Sobre a Unstoppable Domains / Unstoppable Women of Web3

lançada em 2018, a Unstoppable Domains é uma provedora de nomes de domínio de NFTs e uma plataforma de identidade digital que trabalha para integrar o mundo na Web3. A Unstoppable Domains oferece domínios de NFTs cunhados na blockchain que oferecem às pessoas propriedade e controle completos de sua identidade digital, sem taxas de renovação. Com a Unstoppable Domains, as pessoas podem substituir longos endereços alfanuméricos de carteiras de criptomoedas por um nome humano legível e acessar e negociar com mais de 200 aplicativos, carteiras, exchanges e mercados. A empresa foi nomeada pela Forbes como um dos Melhores Grandes Empregadores da América em 2022. A Unstoppable Women of Web3 fundada por Sandy Carter é um grupo de líderes do sexo feminino que não só acreditam em um futuro igualitário, democratizado e descentralizado, como também estão construindo ativamente o futuro.

Sobre a CryptoConexión:

a CryptoConexión é uma plataforma criada para preencher a lacuna de conhecimento no mundo das criptomoedas, blockchain e Web 3 para os latinos. A plataforma oferece conteúdo para informar e educar a comunidade, ao mesmo tempo em que conecta e amplia o trabalho dos inovadores latinos neste espaço.

Sobre a H.E.R. DAO LATAM

a H.E.R. DAO LATAM se concentra em mulheres e pessoas não binárias da América Latina.

Sua missão é diversificar de forma sustentável o ecossistema de blockchain e permitir que as mulheres construam ótimos produtos que gerem valor para o ecossistema e, se tornem a incubadora de talentos preferida para aumentar a equidade no setor.

FONTE Unstoppable Domains

SOURCE Unstoppable Domains