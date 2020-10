Untappd celebra el primer Festival Europeo Virtual de la Cerveza

El evento de noviembre incluye un seguimiento de catas de cerveza con cerveza enviada directamente a los asistentes

WILMINGTON, Carolina del Norte, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Untappd, la app de redes sociales global líder para cerveza y cervecerías, ha anunciado que las entradas para el primer Festival Virtual de Untappd: Edición Europea están ya disponibles a la venta. El evento virtual de un fin de semana de duración incluirá una variedad de contenido combinada con un mapa interactivo del festival que permitirá a los asistentes unirse mientras deleitan y exploran el festival en su propio sitio de ocio a partir de las 19.00 h (7:00 p.m. CET) el sábado, 14 de noviembre.

En asociación con el minorista de cerveza online, Beer Merchants, los paquetes de entradas incluyen un envío de las cervezas directamente a los asistentes que se incluirán en las degustaciones exclusivas durante el evento. Los asistentes pueden elegir de paquetes que incluyen sesiones de degustación el sábado, domingo y para ambos días. Cada entrada incluye una selección conservada de cervezas enviadas al asistente, acceso a la sesión de degustación en vivo y un fin de semana completo de festividades virtuales. Las entradas están disponibles para compra el 6 de octubre a partir de las 12:00 p.m. CET hasta el 2 de noviembre a las 10:00 p.m. CET.

"Antes de la pandemia del COVID-19, Untappd había estado ocupada haciendo planes para nuestro primer Festival Europeo de la Cerveza. En ese momento, nunca imaginamos que lo haríamos virtual, pero la pandemia nos ha demostrado a todos lo que es posible cuando somos flexibles y creativos", destacó Talia Spera, vicepresidenta de Festivals & Live Events para Untappd. "Nuestros usuarios europeos siempre han sido entusiastas en su apoyo de Untappd y su amor por la cerveza. Estamos encantados de poder ofrecer esta experiencia única para conectar de un modo que sea divertido, atractivo y, lo que es más importante, seguro".

Este evento sigue el éxito del primer Festival Virtual de la Cerveza de Untappd con sede en Estados Unidos, que vendió paquetes de entradas disponibles en solo una semana. Además de cinco degustaciones de cerveza al día, el festival incluirá entrevistas con el maestro cervecero y sesiones abiertas de preguntas y respuestas, grupos de música en vivo, visitas a fábricas de cerveza y más. Las fábricas de cerveza que participan en el evento son Other Half Brewing Co., Neon Raptor Brewing Co., Lervig, Garage Beer Co., SingleCut Beersmiths, Põhjala, Brasserie de la Senne, Jack's Abby Craft Lagers, Omnipollo y Koninklijke Grolsch.

"En Beer Merchants, estamos encantados de ser parte de este festival creativo en asociación con Untappd. Es una gran oportunidad para utilizar lo que mejor hacemos, envío y cumplimiento, para ofrecer un medio de que los amantes de la cerveza participen en un evento interactivo como este", comentó Ben Selby, director de operaciones en Beer Merchants. "Reunirse en torno a una cerveza es algo que todos echamos de menos estos días y estamos orgullosos de ayudar a ofrecer una manera de recrear este tipo de interacción social".

Los precios de las entradas van desde 35 a 69 libras más el envío. Para más información sobre las áreas de servicio de entrega elegibles de los paquetes, consulte https://www.beermerchants.com/delivery.

Para más información sobre el Festival Europeo de la Cerveza Virtual, o para comprar entradas, consulte: https://untappd.com/europevirtual

Acerca de Untappd

Fundada en 2010, Untappd es la mayor app de cerveza social del mundo, con más de ocho millones de usuarios globalmente. Las personas pueden hacer "check-in" y calificar las cervezas en bares, restaurantes, cervecerías y una serie de sitios, así como perfiles de amigos para disfrutar y comentar sus preferencias. Además, la compañía ofrece software de edición de menú a más de 18.000 empresas en todo el mundo.

