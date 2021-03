Unterstützung von schnellem Wachstum in der EMEA-Region: Sun Nuclear expandiert mit neuer Anlage in den Niederlanden

Das SunServices Center vereint regionale Service-, Reparatur- und Teilesendungen für eine umfangreiche Palette an branchenüblichen Qualitätssicherungslösungen (QS) von Sun Nuclear, einschließlich der Geräte Daily QA™ 3, MapCHECK ® 3, IC PROFILER™ und PC Electrometer™. Darüber hinaus dient die Einrichtung als Drehscheibe für den Sun Nuclear-Kundensupport in der Region EMEA und international sowie für die regionalen Teams, die im Projektmanagement, in der Installation und Implementierung der SunCHECK™-Plattform tätig sind.

„In den letzten Jahren hat das Interesse und die Akzeptanz der Sun Nuclear-Lösungen durch Krankenhäuser und Kliniken im gesamten EMEA-Raum und in Indien stark zugenommen", erklärte Kris Van Istendael, Leiter für weltweiten Service- und Supportbetrieb bei Sun Nuclear. „Das SunServices Center in Breda stärkt unsere Präsenz für die Kunden und Händler in der Region. Wir freuen uns sehr, unseren geschätzten Partnern, die bei der Patientensicherheit auf uns zählen, eine verbesserte Reaktionsfähigkeit, geringere Kosten und einen schnelleren Service-Turnaround bieten zu können."

Sun Nuclear plant, neben der neuen Anlage in den Niederlanden in den kommenden Monaten weitere regionale SunServices-Zentren zu eröffnen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Melbourne, Florida, USA, und das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Madison, Wisconsin, USA, und Hamburg, Deutschland. Die Sun Nuclear-Lösungen werden direkt und über ein zuverlässiges Vertriebsnetz in Märkten auf der ganzen Welt verkauft.

Informationen zur Sun Nuclear Corporation

Sun Nuclear, ein Unternehmen von Mirion Technologies, bietet innovative Lösungen für Strahlentherapie- und diagnostische Bildgebungszentren. Unser Ziel ist es, ein gesünderes Leben zu ermöglichen, indem wir uns für die Vermeidung, Erkennung und Behandlung von Krebs einsetzen. Mehr als 5.000 Krebszentren weltweit vertrauen auf unsere Dienste für ein unabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement. Unser Schwerpunkt liegt auf fortlaufender Unterstützung, und wir haben uns darauf spezialisiert, die Einführung von Technologien erleichtern und Arbeitsabläufe und Ergebnisse verbessern, damit Mitarbeiter in der Gesundheitsversorgung echte Ergebnisse für die Sicherheit ihrer Patienten erzielen können. Besuchen Sie uns: sunnuclear.com. Folgen Sie uns: @sunnuclear.

