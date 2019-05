UNUS SED LEO listado na Bitfinex depois de concluir uma contribuição de $ 1bilhão

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 20 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Temos o prazer de anunciar que o UNUS SED LEO, um token utilitário criado para capacitar a comunidade Bitfinex e ser útil àqueles que desejam maximizar a produção e os resultados da plataforma de negociação Bitfinex, começará a operar na segunda-feira, 20 de maio, às 08:00 UTC na Bitfinex . Os tokens poderão ser negociados com BTC, USD, USDt, EOS e ETH.

Ao publicar o whitepaper UNUS SED LEO na sexta-feira, 10 de maio, a Bitfinex realizou e concluiu uma venda privada de 100% dos principais tokens UNUS SED LEO em troca de um bilhão de USDt em Bitcoin, USD e USDt. A resposta excepcional e a execução vantajosa da venda de tokens representam um novo marco para a Bitfinex e para a comunidade blockchain.

"Continuamos verdadeiramente agradecidos com o apoio contínuo da comunidade e estamos imensamente orgulhosos de ter completado uma venda privada de um bilhão de dólares em menos de uma semana. Agora, estamos entusiasmados em liberar o UNUS SED LEO para a comunidade em geral para que ela possa experimentar as vantagens do token utilitário em todo o nosso portfólio", declarou Jean Louis van der Velde, CEO da Bitfinex.

Além do nosso entusiasmo em trazer um token tão poderoso e sem precedentes para o coração da nossa comunidade, a equipe da Bitfinex continua dedicada a continuar a crescer e desenvolver uma infraestrutura essencial para todo o nosso setor. Continuamos revigorados e agradecidos pelo apoio de nossos usuários, funcionários e beneficiários, e damos as boas-vindas a todos na era do LEO UNUS SED.

Sobre a iFinex: a iFinex iniciou suas operações em 2012, operando inicialmente com a marca Bitfinex, tornando-se uma das mais antigas bolsas do setor de blockchain. Desde então, a iFinex, através de suas plataformas de negociação, tornou-se uma das empresas mais amplamente reconhecidas do setor de criptomoedas, com uma comunidade de empreendedores fervorosos, idealistas e tecnólogos que juntos contribuíram para uma das melhores histórias de crescimento do nosso setor.

Perguntas da imprensa: press@bitfinex.com

FONTE Bitfinex

